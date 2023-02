Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der digitale Währungsmarkt dürfte doch noch versöhnlich die laufende Woche beenden. Am Sonntag notiert der breite Markt rund 2,5 % im Plus, Ethereum kann sich sogar um 3 % erholen. In den vergangenen 24 Stunden war Polygon (MATIC) mit einem Kursplus von über 6 % erneut der stärkste Top 10 Coin – möglicherweise kehrt das Momentum zurück. Dennoch verloren viele Kryptos in den letzten sieben Tagen deutlich an Marktkapitalisierung. Nun stellt sich die Frage, ob Ende Februar/ Anfang März eine Trendwende gelingen kann. Die wichtigsten Krypto News in der Vorschau:

Fitness-Revolution in 2023: Dieser Coin könnte explodieren

Inflation in der Eurozone: Folgen weitere 50-Basispunkte-Zinsschritte von der EZB?

Die Europäische Zentralbank plant voraussichtlich eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf ihrer nächsten Sitzung im März – so viel scheint klar und ist vom Markt wohl auch eingepreist. Vorläufige Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich und Portugal werden in der kommenden Woche veröffentlicht, gefolgt von den vorläufigen Daten für das gesamte Eurogebiet. Trotz des Rückgangs der jährlichen Inflationsrate in der Eurozone im Januar auf 8,6%, könnte sich die Kerninflation bei 5,3% manifestieren. Da die Inflation immer noch weit über der von der EZB angepeilten Zielrate liegt, könnten die Befürworter weiterer aggressiver Zinserhöhungen in der kommenden Woche Zulauf erhalten.

Renditen und Inflation in der Eurozone erreichen Rekordhöhen



Die Renditen von Staatsanleihen der EU näherten sich am Freitag dem höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt,da die Märkte die Erwartung äußerten, dass der Depo-Satz der EZB einen Höchststand von 3,75% erreichen würde. pic.twitter.com/i4JAn2iuI2 — Mr. Douglas McGarrett (@Ltc_Hicks) February 24, 2023

Die Inflationsrate in der Eurozone wird im Februar nach Schätzungen der Ökonomen sinken, da insbesondere der Preisdruck bei Energie nachließ. Trotzdem dürfte die wichtige Kerninflationsrate voraussichtlich auf einem Rekordniveau von 5,3% verharren.

Quartalssaison geht zu Ende: Doch diese Zahlen werden wichtig

Die Quartalssaison ist weit fortgeschritten. Die wichtigsten und wertvollsten Unternehmen der Welt haben ihre Zahlen gemeldet und dabei durchwachsene Ergebnisse geliefert. Dennoch werden auch in der kommenden Woche einige Zahlen wichtig, die aufgrund der Korrelation von Kryptos mit Aktien sowie Makroökonomie auch Einfluss auf den digitalen Währungsmarkt haben.

Nächste Woche berichten bekannte Einzelhändler wie Target, Dollar Tree, Lowe’s, Macy’s, und Costco ihre Geschäftsergebnisse. Die Auswirkungen der Inflation auf die Verbraucherausgaben stehen im Fokus. Denn anhand der Earning der Einzelhändler lässt sich gut erkennen, inwieweit die Verbraucher ihren Konsum bereits einschränken. Walmart und Home Depot meldeten letzte Woche bereits spürbare Auswirkungen steigender Preise.

U.S. stocks dropped Tuesday as higher rates continue to pressure market sentiment, and the latest batch of retail earnings raised concern about the state of the consumer.



The Dow fell 2.06%.

The S&P 500 shed 2%.

The Nasdaq tumbled 2.50%. https://t.co/81o1e6nFki pic.twitter.com/CNltClocmb — CNBC (@CNBC) February 21, 2023

Wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA: Bleibt der Konsum stark, droht der Fed Ungemach

Starke Verbraucherausgaben und eine Beschleunigung der Inflation in den USA erhöhen die Besorgnis über eine längere Zeit hoher Zinssätze. Infolgedessen gab es auch in der letzten Woche eine deutliche Korrekturbewegung. Neue Wirtschaftsdaten, einschließlich des Verbrauchervertrauens, könnten diese Sorgen nun verstärken. Die Aktienmärkte haben im Februar aufgrund der zunehmenden Angst über höhere Zinssätze und keinerlei Lockerungen in 2023 gelitten.

Daten vom vergangenen Freitag offenbarten einen starken Anstieg der Verbraucherausgaben und eine möglicherweise erneute Beschleunigung der Inflation. Wenn das Wachstum hoch bleibt und eine weiche Landung der US-Wirtschaft gelingt oder eine Rezession vollständig ausbleibt, könnte dies den Preisauftrieb anfachen. Neue Berichte über das Verbrauchervertrauen, Hausverkäufe oder die langlebigen Güter geben in der kommenden Woche Aufschluss über die Stärke der US-Wirtschaft.

Daten der CME Group zeigen, dass zuletzt Anleger zunehmend eine deutliche Zinserhöhung um 50 Basispunkte befürchten. Zwar sind die Marktteilnehmer noch in der überwiegenden Anzahl der Auffassung, dass die Fed den Leitzins um 0,25 % im März erhöht – die Dynamik offenbart jedoch steigende Sorgen.

Jetzt in Krypto-Presales investieren: Bullisches Momentum bei Fight Out & C+Charge

Auch in der kommenden Woche werden spannende Krypto-Presales ihre nächsten Meilensteine erreichen – beispielsweise schauen wir uns die Entwicklung der beiden gehypten Mega-Vorverkäufe von Fight Out (FGHT) und C+Charge (CCHG) an.

Aktuell kostet ein FGHT Token im Presale 0,02504 $. In rund sieben Stunden folgt die nächste Preisanhebung, auch im Anschluss werden linear die FGHT Token alle 12 Stunden verteuert. Mittlerweile hat der Presale von Fight Out über 4,75 Millionen $ eingesammelt. Der innovative Move-2-Earn-Coin Fight Out dürfte somit in der ersten Wochenhälfte den 5 Millionen $ Meilenstein erreichen, was wiederum das Momentum im Vorverkauf verstärken könnte. Wer schnell investiert, erhält nicht nur einen günstigen Einstandspreis und Buchgewinne vor ICO, sondern kann auch bis zu 67 % Bonus-Token erhalten.

Die umweltfreundliche Kryptowährung C+Charge konnte bereits die ersten Partner gewinnen, um Emissionszertifikate mit der E-Mobilität zu verbinden und zugleich ein gigantisches Ladenetz aufzubauen. Aktuell kostet der native BEP20-Token CCHG 0,017 $, schon in rund zwei Tagen wird der Preis auf 0,018 $ steigen. Zugleich haben die Verantwortlichen kürzlich ein Token-Burning eingeführt, das die überschüssigen Token aus dem Verkehr zieht, sodass eine deflationäre Tokenomics entsteht.

Autor: Daniel Robrecht

Autor: Daniel Robrecht