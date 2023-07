Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit leichten Verlusten endet die nächste Handelswoche. Der Bitcoin notiert rund 1,7 % im Minus und wird aktuell bei 29.420 $ gehandelt, während Ethereum nur etwas leichter gehandelt wird. Die großen Gewinner waren in den letzten sieben Tagen Maker (MKR) und XDC Network (XDC). Derweil verloren der Toncoin (TON), Curve DAO Token (CRV) und Pepe (PEPE) allesamt deutlich zweistellig.

Dennoch gilt es jetzt, den Blick erneut nach vorne zu richten. Denn auch in der kommenden Handelswoche stehen wieder einige Ereignisse an, die den digitalen Währungsmarkt bewegen dürften. Ergo werfen wir einen Blick auf die Krypto News Vorschau – das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche.

Inflation in der EU: Gibt es eine positive Überraschung?

Weltweit haben wir in den letzten Monaten eine rekordhohe Inflation gesehen. Dennoch ist der Trend positiv. In den USA geht die Inflation deutlich zurück, in der EU geht die Teuerung immerhin leicht. Nun werden bereits am Montag die neuen Daten zum Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Hier erwarten die Ökonomen eine leichte Zunahme. So soll der Verbraucherpreisindex von 5,3 % auf 5,5 % steigen, während die Kernrate von 5,4 % auf 5,5 % anziehen dürfte.

Nun ist die Europäische Union und die dortige Geldpolitik nicht maßgeblich für die Entwicklungen am digitalen Währungsmarkt. Der Einfluss in den USA ist deutlich höher. Dennoch könnte eine positive Überraschung bei der Inflation dafür sorgen, dass sich die Märkte stärker erholen. Schließlich bleibt es, Stand jetzt, noch wahrscheinlicher, dass die EZB die Zinsen ein weiteres Mal erhöht als dass dies in der USA der Fall ist. Ergo dürfte am Montag der Blick auf den Verbraucherpreisindex gerichtet sein.

Alle Werte unterhalb der Erwartungen dürften mittelfristig bullisch sein. Sollte die Inflation wieder stärker anziehen, könnte dies Aktienindizes und den Kryptomarkt belasten.

Arbeitsmarkt in den USA: Sehen wir eine Abschwächung?

Noch wichtiger bleibt jedoch der US-Arbeitsmarkt. Denn ein starker US-Arbeitsmarkt dürfte der Federal Reserve erneut ein Ungleichgewicht widerspiegeln, das tendenziell auf weitere Zinserhöhungen hindeutet. Bis dato geht der Markt jedoch von einem Ende des Zinserhöhungszyklus aus.

Nach Daten der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Ende der Zinserhöhungen bei 80 %, während zu 19,5 % ein weiterer Zinsschritt folgt. Dies könnte sich jedoch verschieben, wenn der US-Arbeitsmarkt erneut heiß läuft und eine robuste Stärke widerspiegelt – ein schmaler Grat zwischen Soft-Landing und ein Überdrehen der Geldpolitik.

Wichtige Ereignisse sind die Folgenden:

JOLTs Stellenangebote am Dienstag

ADP Beschäftigungsänderung am Mittwoch

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag

Arbeitsmarktdaten am Freitag

