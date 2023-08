Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kampf zwischen Bären und Bullen geht weiter. In den letzten sieben Tagen konnte der Bitcoin Kurs um rund 1,2 % zulegen. Der stärkste Top 100 Coin war in diesem Zeitraum THORChain (RUNE). Doch auch Pepe Coin (PEPE) und Shiba Inu (SHIB) performten deutlich stärker als der breite Markt. Nun richten Krypto-Anleger jedoch den Blick nach vorne und positionieren sich für die mitunter schwierige Marktphase, die es zu durchstehen gilt. Folgende Dinge könnten in der nächsten Woche wichtig – unsere Krypto News Vorschau:

Der Hype der 2.0-Kryptos trifft auf XRP – hier mehr erfahren

Geldpolitik der Federal Reserve: Was sagt das FOMC-Sitzungsprotokoll?

Das Bitcoin-Halving oder die mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs sind die potenziellen Kurstreiber im Jahr 2023. Die Geldpolitik der Federal Reserve dürfte nach Ansicht von Experten jedoch einen maßgeblichen Beitrag für den nächsten Bullenmarkt leisten. Denn es braucht mittelfristig eben wieder eine expansive Notenbankpolitik, um den Kryptomarkt in seiner Breite anzutreiben.

Das FOMC-Sitzungsprotokoll ist ein detaillierter Bericht über die Diskussionen und Entscheidungen des Federal Open Market Committee (FOMC), dem geldpolitischen Entscheidungsgremium der US-Notenbank. Es wird einige Wochen nach jeder FOMC-Sitzung veröffentlicht. Das Protokoll bietet Einblicke in die wirtschaftliche Analyse und die Überlegungen der Mitglieder, wodurch es starke Rückschlüsse auf die zukünftige Geldpolitik und mögliche Zinsänderungen zulässt. Für Investoren und Analysten ist es daher ein wichtiges Instrument zur Bewertung der geldpolitischen Ausrichtung der Fed.

Am Mittwoch veröffentlicht nun die Federal Reserve das FOMC-Sitzungsprotokoll. Marktteilnehmer erhoffen sich Rückschlüsse, dass die Zinsanhebungen enden und möglicherweise Zinssenkungen früher als gedacht erwartet werden.

Shibarium-Launch von Shiba Inu: Pump oder Sell-the-News?

Der Shiba Inu Kurs gibt am Sonntag deutlich nach und fällt um rund 3 %, während SHIB auf Wochensicht noch rund 12 % im Plus notiert. Damit gibt es leichte Gewinnmitnahmen. Die charttechnische Ausgangslage bleibt jedoch weiterhin konstruktiv, solange SHIB über dem eingezeichneten Support verharrt. Der Rücksetzer dürfte vielmehr eine Einstiegschance darstellen.

Fantasie besteht weiterhin durch den Launch der eigenen Layer-2-Skalierungslösung namens Shibarium, die in der kommenden Woche stattfinden soll.

Die Shiba-Inu-Community ist klarer Meinung. In Krypto-Social-Media dominieren bullische Kursprognosen und die Euphorie hinsichtlich des Shibarium-Launch steigt immer weiter. Doch auch ein Sell-the-News war immer verbreiteter.

This is going to be me when #SHIBARIUM drops pic.twitter.com/d3jwqepGrP — SHIBBPP.X (@ShibBPP) August 13, 2023

Wie schlägt sich die Makroökonomie?

Auch die Makroökonomie bleibt weiterhin wichtig. Zuletzt gab es hier mitunter Hoffnungsschimmer. Dennoch sind die Rezessionssorgen weiterhin omnipräsent. Zugleich gibt es eben ausgeprägte Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft & Geldpolitik. Insbesondere die Einzelhandelsumsätze in den USA am Dienstag, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag und auch der VPI der Europäischen Union am Freitag dürfte mit Spannung vom Markt betrachtet werden, obgleich die kurzfristigen Implikationen für den Kryptomarkt überschaubar bleiben.

SHIBIE mit DEX-Launch – 10x dank günstiger Bewertung?

Der Vorverkauf von SHIBIE war ein voller Erfolg und endete am Sonntagmorgen rund 24 Stunden vor dem offiziell anvisierten Ende des Presales. Damit offenbart sich ein Nachfrageüberschuss, der beim öffentlichen Handelsstart eine positive Kursentwicklung bedingen könnte. Der DEX-Launch von SHIBIE dürfte nun nach dem Sold-out schon in der kommenden Woche erfolgen. Hier sollten interessierte Anleger bestenfalls den Social-Media-Kanälen folgen.

The Shibie presale is officially SOLD OUT! Thank you to everyone who participated. Stay tuned for launch details, exciting things are on the way! #shibie #crypto #launch pic.twitter.com/HA59dPWgSn — Shibie Coin | Launch Soon (@ShibieCoin) August 13, 2023

Die Marktkapitalisierung des neuen Meme-Coins, der Shiba Inu und Barbie miteinander kombiniert, wird beim DEX-Launch weniger als 850.000 $ betragen, was wiederum eine attraktive Upside gewähren könnte. Selbst bei einer 10x Performance wäre SHIBIE weniger als 10 Millionen $ wert, was auch kleineren Meme-Coins in gewisser Regelmäßigkeit gelingt. Der Fokus auf den viralen Barbie-Film und die bewährte Shiba-Inu-Brand schüren weiterhin Fantasie.

Mehr über SHIBIE erfahren