Krypto News Vorschau: Das wird kommende Woche wichtig

Die neue Handelswoche dürfte für den Kryptomarkt alles andere als langweilig werden. Mehrere wichtige Konjunktur- und Geldpolitik-Termine stehen an, die direkten Einfluss auf Liquidität, Zinserwartungen und damit auch auf Risiko-Assets wie Bitcoin und Altcoins haben können. Vor allem in einem Umfeld, in dem sich Anleger ohnehin fragen, ob der Markt vor einer Erholung oder der nächsten Abwärtsbewegung steht, könnten diese Daten für klare Impulse sorgen.

Arbeitsmarktdaten erwartet

Den Auftakt macht am Dienstag der JOLTS-Report zu den offenen Stellen in den USA. Dieser Datensatz gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für den Zustand des US-Arbeitsmarkts. Sinkende Stellenangebote würden darauf hindeuten, dass sich der Arbeitsmarkt weiter abkühlt. Genau das wäre aus Sicht der Märkte ein positives Signal, da es den Druck auf die US-Notenbank erhöht, die Zinsen weiter zu senken. Für Bitcoin und andere Kryptowährungen ist ein schwächerer Arbeitsmarkt in der Regel bullish, weil er die Wahrscheinlichkeit steigender Liquidität erhöht.

Zinsentscheid der Fed

Am Mittwoch folgt dann der wichtigste Termin der Woche, nämlich die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Erwartet wird die dritte Zinssenkung im Jahr 2025. Sollte die Fed wie prognostiziert die Zinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte senken, wäre das grundsätzlich positiv für den Kryptomarkt, da niedrigere Zinsen Kapital in riskantere Anlageklassen lenken.

Noch entscheidender als die Entscheidung selbst dürfte jedoch der anschließende Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell sein. In der Pressekonferenz wird genau darauf geachtet, ob Powell weitere Zinssenkungen in Aussicht stellt oder eher auf Vorsicht setzt. Schon kleine Nuancen in der Wortwahl können starke Marktreaktionen auslösen.

Mehrere Daten am Donnerstag

Am Donnerstag rücken gleich mehrere Faktoren in den Fokus. Der monatliche OPEC-Bericht liefert Hinweise auf die weitere Entwicklung der Ölpreise. Steigende Energiepreise könnten die Inflation wieder anheizen und der Fed damit Spielraum für aggressivere Lockerungen nehmen. Bleiben die Preise hingegen stabil oder fallen sie, spricht das für weiter nachlassenden Inflationsdruck, was den Kryptomarkt unterstützen würde.

Ebenfalls am Donnerstag werden die neuen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Auch hier gilt, steigende Zahlen erhöhen die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen, was tendenziell bullish für Bitcoin und Altcoins ist.

Abgerundet wird die Woche durch die Auktion von 30-jährigen US-Staatsanleihen. Die Nachfrage nach diesen Anleihen liefert wichtige Hinweise darauf, wie wohl sich Investoren aktuell mit langfristigen US-Zinsen fühlen. Eine schwache Nachfrage könnte steigende Renditen nach sich ziehen, was kurzfristig Druck auf Risiko-Assets ausübt. Starke Nachfrage hingegen würde sinkende Renditen signalisieren und damit erneut ein Umfeld schaffen, in dem Kryptowährungen profitieren könnten.

Alles in allem stehen kommende Woche mehrere Ereignisse an, die direkt mit Liquidität, Zinsen und Risikobereitschaft zusammenhängen. Genau diese Faktoren bestimmen derzeit maßgeblich die Richtung des Kryptomarkts. Sollten sich Zinssenkungen bestätigen und die Konjunkturdaten auf eine weitere Abkühlung hindeuten, könnten Bitcoin und Altcoins schon bald einen neuen Anlauf nach oben starten.

Preiserhöhung bei Bitcoin Hyper ($HYPER)

Während die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung stark von den Entwicklungen der kommenden Woche geprägt werden dürften, sieht die Lage bei Bitcoin Hyper anders aus. Hier kommt nämlich ein Altcoin auf den Markt, der aktuell noch im Vorverkauf zum günstigen Fixpreis angeboten wird und daher von den Kursschwankungen noch nicht betroffen ist. Allerdings findet hier schon in Kürze die nächste Preiserhöhung statt, sodass diejenigen, die vorher einsteigen, bereits einen ersten Buchgewinn erzielen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit den Vorteilen von Solana verbindet und dadurch zahlreiche neue Anwendungsfälle schafft, da Bitcoin dadurch DeFi-fähig wird und nicht mehr nur als reiner Wertspeicher gehalten werden kann. Die $HYPER-Token werden auf der neuen Blockchain für Transaktionsgebühren, Liquiditätspools, Staking und für Governance benötigt, weshalb die Nachfrage schon jetzt extrem hoch ist und Analysten einen massiven Kursanstieg nach dem Börsenlisting und dem Start der neuen Blockchain erwarten.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

