Krypto News: Voyager Digital wird nach gescheitertem Verkauf aufgelöst

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Voyager Digital, eine ehemalige Kryptowährung-Handelsplattform, hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie beabsichtigt, ihre Vermögenswerte zu liquidieren und ihre Geschäftstätigkeit einzustellen. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem das Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinweg erfolglos versucht hatte, einen geeigneten Käufer für seine Geschäftsaktivitäten zu finden, trotz intensiver Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten.

Obwohl Gespräche mit potenziellen Käufern wie FTX US und Binance.US stattgefunden haben, konnte keine Einigung über einen Verkauf erzielt werden. Infolgedessen haben die Rechtsberater von Voyager Digital erklärt, dass der in finanzielle Schwierigkeiten geratene Krypto-Kreditgeber gezwungen ist, seine Vermögenswerte eigenständig zu liquidieren und den Geschäftsbetrieb vollständig einzustellen.

Quelle: Decrypt

Voyager Digitals Krypto-Abenteuer scheint nun beendet zu sein

Am Freitag gab Voyager Digital bekannt, dass es eine Auswahl an digitalen Assets auf seiner Plattform liquidieren und an die Verbraucher zurückgeben wird, die nicht abgezogen werden können. Zu diesen gehören bedeutende Kryptowährungen wie Algorand (ALGO), Celo (CELO) und Avalanche (AVAX). Die Ankündigung erfolgte in einer Gerichtsakte, die ebenfalls am Freitag eingereicht wurde.

Diese Entscheidung kommt nur zehn Tage nachdem Binance US einen 1-Milliarde-Dollar-Deal zum Erwerb von Voyager Digitals Vermögenswerten abrupt zurückgezogen hatte, als die US-Regierung eingriff, um Teile des Deals zu untersagen. Vor der Vereinbarung mit Binance US hatte der Krypto-Kreditgeber FTX ein ähnliches Angebot vorgelegt. Als FTX und Voyager jedoch im November Insolvenz anmeldeten, wurde die ursprüngliche Vereinbarung aufgehoben.

Laut Antrag werden die Kunden von Voyager anfangs 36 % ihrer Krypto-Assets zurückerhalten, was im Vergleich zu den geschätzten Rückzahlungsraten von 72-73 %, die bei einer erfolgreichen Umsetzung eines der beiden Übernahmepläne erreicht worden wären, sowie den Rückzahlungsschätzungen für Gläubiger anderer insolventer Krypto-Plattformen erschreckend niedrig ist. Zum Beispiel wird erwartet, dass die Gläubiger von Celsius etwa 70 % ihrer Anteile zurückerhalten.

Der Gerichtsantrag besagt, dass mehrere andere wichtige Kryptowährungen auf der Plattform nicht liquidiert, sondern den Benutzern in digitaler Form mit einer Rückgewinnungsrate von etwa 36 % zurückgegeben werden. Dazu zählen Aave (AAVE), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) und 65 weitere bedeutende Kryptowährungen.

Das scheiternde Unternehmen kündigte auf Twitter an, dass ehemalige Kunden in Kürze entschädigt werden. „Wir hoffen, dass die ersten Auszahlungen in den nächsten Wochen beginnen werden“, so das Unternehmen. Binance.US, die Schwesterfirma der Krypto-Börse Binance, die angeblich separat kontrolliert wird, zog sich letzte Woche aus einem 1,3 Milliarden Dollar schweren Restrukturierungsplan zurück, um Voyager-Assets zu erwerben. Das Unternehmen verwies auf das „feindselige und unsichere regulatorische Klima“ in den USA.

Die Zukunft der Gläubiger: Was kommt als Nächstes?

Im vergangenen Jahr meldete der digitale Vermögensverwalter Voyager Insolvenz an, nachdem er ein erhebliches Engagement beim gescheiterten Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital aufgedeckt hatte. Seitdem bemüht sich das Unternehmen darum, den Investoren, die seine Dienste genutzt haben, ihr Vermögen zurückzugeben.

Die Krypto-Börse FTX hatte ursprünglich vor, die angeschlagenen Vermögenswerte von Voyager zu erwerben, bevor sie in einem überraschenden und öffentlichkeitswirksamen Insolvenzverfahren, das die Krypto-Community erschütterte, unterging. Der Gründer und ehemalige CEO, Sam Bankman-Fried, wurde in der Zwischenzeit wegen 13 Straftaten angeklagt und befindet sich derzeit vor Gericht.

Quelle: AdvoNeo Schuldnerberatung

Laut Antrag könnte die Rückgewinnungsquote steigen, falls Alameda Research, das gescheiterte Krypto-Handelsunternehmen, in seinem Bestreben scheitert, 446 Millionen Dollar aus dem Vermögen von Voyager Digital zurückzufordern. Zusätzlich zu den 446 Millionen Dollar, die im Zusammenhang mit der Alameda-Klage zurückgehalten werden, reservieren Voyagers Anwälte weitere 259,6 Millionen Dollar für Prozesskosten, Verwaltungsansprüche und diverse andere „Rückstellungen“.

Gläubiger, die einen der 67 „unterstützten“ Token, einschließlich BTC und ETH, auf der Plattform halten, können den genehmigten Prozentsatz ihrer Kryptowährung sofort abheben. Voyager plant, alle 38 „nicht unterstützten Token“, darunter SOL und ALGO, zu verkaufen und die Kunden in USDC, einem Stablecoin, auszuzahlen. Widersprüche gegen das vorgeschlagene Liquidationsverfahren müssen bis zum 15. Mai um 16:00 Uhr EST beim United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York (SDNY) eingereicht werden.

Dieses Kryptowährungsprojekt wird 2023 fantastisch performen und Investoren mit satten Renditen belohnen

AiDoge, ein aufstrebendes Kryptowährungsprojekt, steht im Rampenlicht, um im Jahr 2023 eine beeindruckende Performance hinzulegen und Investoren mit beachtlichen Renditen zu belohnen. Das Projekt kombiniert das virale Potenzial von Meme-Coins wie Dogecoin mit der disruptiven Kraft der künstlichen Intelligenz (KI), um ein einzigartiges Krypto-Ökosystem zu schaffen. AiDoge zielt darauf ab, eine dezentrale Plattform für KI-basierte Dienste bereitzustellen und gleichzeitig das Engagement und den Spaß von Meme-Coins zu nutzen.

Der bevorstehende PreSale von AiDoge bietet Investoren die Chance, frühzeitig in das Projekt einzusteigen und AiDoge-Token zu attraktiven Preisen zu erwerben. Der PreSale ist ein entscheidender Faktor für die Finanzierung und den Erfolg des Projekts und wird voraussichtlich viele Investoren anziehen, die an der Schnittstelle von Meme-Coins und KI-Technologie interessiert sind. Die Teilnahme am PreSale ermöglicht es den Investoren, von der potenziellen Wertsteigerung des AiDoge-Tokens zu profitieren, wenn das Projekt seine Entwicklungsziele erreicht.

Ein entscheidender Faktor, der AiDoge von anderen Meme-Coins unterscheidet, ist die Integration von KI-Technologien in die Plattform. Durch die Schaffung einer dezentralen KI-Infrastruktur ermöglicht AiDoge Entwicklern und Nutzern den Zugang zu KI-Diensten, die Automatisierung, Effizienz und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen bieten können. Diese Kombination von KI und Blockchain hat das Potenzial, verschiedene Industriezweige zu transformieren und AiDoge zu einem wertvollen Akteur im Krypto-Ökosystem zu machen.

Angesichts der anhaltenden Begeisterung für Meme-Coins und der wachsenden Bedeutung von KI in der Technologiebranche dürfte AiDoge im Jahr 2023 eine herausragende Performance erzielen und Investoren mit hohen Renditen belohnen. Während Ethereum und andere etablierte Kryptowährungen weiterhin mit Skalierbarkeitsproblemen und hohen Transaktionsgebühren konfrontiert sind, stellt AiDoge eine innovative und vielversprechende Alternative für Investoren dar, die nach zukunftsweisenden Krypto-Projekten suchen. Der PreSale von AiDoge bietet eine hervorragende Gelegenheit, frühzeitig in dieses spannende Projekt zu investieren und von seinem erwarteten Erfolg in den kommenden Monaten zu profitieren.