Krypto News: Waves Kurs Prognose 2023 nach heutigem Pump mit 89 %

Waves ist am heutigen Tage auf Binance zeitweise um fast 89 % angestiegen. Worum es sich bei Waves handelt, was zu diesem starken Kursanstieg geführt und wie die Waves Kurs Prognose 2023 aussieht, wird nun im folgenden Beitrag näher behandelt.

Was ist Waves?

Waves ist eine schnelle, günstige, umweltfreundliche und interoperable Open-Source-Blockchain-Plattform mit Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, die von Alexander Ivanov, einem russischen Physiker, entwickelt wurde.

Sie wurde im Jahr 2016 ins Leben gerufen und bietet ein Community-basierendes Set aus dezentralen Technologien zur Entwicklung skalierbarer und nutzerfreundliche Apps. So können Token, NFTs, DAOs, DApps und mehr mit Waves entwickelt werden.

Seit der Einführung hat sich Waves als eine der führenden Plattformen für die Erstellung von Token etabliert. Denn die Plattform ermöglicht Benutzern, ihre eigenen benutzerdefinierten Kryptowährungen oder Token zu erstellen, die dann auf der Waves-Plattform gehandelt werden können.

Waves hat aber auch eine eigene Kryptowährung, welche als WAVES bekannt ist und die als Hauptwährung auf der Plattform dient.

Was hat den Preis von Waves in letzter Zeit bewegt?

Im aktuellen Jahr ist der WAVES Preis wie auch der von dem gesamten Kryptomarkt durch das angespannte wirtschaftliche Umfeld und die Liquiditätsentzüge der Notenbanken unter Druck geraten.

Ebenso haben auch die Anschuldigungen der SEC gegenüber Binance und Coinbase sowie einer Vielzahl von führenden Kryptowährungen temporär für ein besonders negatives Sentiment gesorgt.

Allerdings konnten die Neuanträge der Bitcoin ETFs von BlackRock, Invesco und WisdomTree für großen Optimismus bei den Kryptoinvestoren sorgen. Weiter angeheizt wurde das positive Sentiment durch denen neuen Verwahrungsdienst von Crédit Agricole und CACEIS.

Ebenfalls vorteilhaft dürfte sich die kryptofreundliche Einstellung der Republikaner und des größten Konkurrenten von Biden bei den Demokraten, Robert Kennedy ausgewirkt haben. Hinzu kam der Druck von den jungen kryptobegeisterten Wählern in den USA und die mögliche Absetzung des SEC-Vorsitzenden Gary Genslers.

Zusätzlich zu diesen breiteren Markttrends gab es jedoch auch spezifische Faktoren, die den Preis von Waves beeinflusst haben. Sie werden nun im Folgenden näher vorgestellt:

DAW Labs verpflichtet 500.000 WAVES für WavesDAO

DWF Labs, ein globaler digitaler Asset-Market-Maker und Web3-Investmentunternehmen, unterstützt den Start von WavesDAO durch eine Verpflichtung von 500.000 WAVES zur Unterstützung der Staking- und Abstimmungsaktivitäten von WavesDAO. Mit dieser erheblichen Zuwendung wird die Gemeinschaftsentscheidungsfindung verbessert und das Wachstum von WavesDAO, dem ersten DAO auf der Power Protocol Plattform, vorangetrieben.

WavesDAO ist eine gewinnorientierte DAO (Decentralized Autonomous Organization) auf der Power Protocol Plattform, die die Entwicklung von Waves Blockchain-basierten Projekten und anderen Initiativen unterstützt. Die Teilnahme von DWF Labs an dieser Initiative wird Entwicklern ermöglichen, auf der Waves Blockchain aufzubauen, sobald der Vorschlag von WavesDAO genehmigt wird.

Waves 2.0 Upgrade

Waves hat sich seit seiner Gründung als lebendiges Blockchain-Ökosystem mit über 2 Millionen Nutzer-Wallets etabliert. Die Plattform erzielte ein beachtliches Wachstum, mit Projekten wie Waves.Exchange, Vires.Finance und WavesDucks.com. Doch jetzt steht sie an der Schwelle einer bedeutenden Transformation: dem Übergang zu Waves 2.0. Dies beinhaltet dabei die folgenden Neuerungen:

Waves 2.0 und EVM-Unterstützung: Waves plant, eine EVM-kompatible Netzwerkstruktur zu entwickeln, welche die Plattform für externe Teams attraktiver macht und den Zugang zu renommierten DeFi-Projekten ermöglicht.

Waves plant, eine EVM-kompatible Netzwerkstruktur zu entwickeln, welche die Plattform für externe Teams attraktiver macht und den Zugang zu renommierten DeFi-Projekten ermöglicht. Open Collective und neue Governance-Modelle: Waves strebt die Implementierung eines neuen DAO-Frameworks an, das die Governance verbessern und jene Teilnehmer belohnen soll, deren Entscheidungen zum Erfolg der DAO beitragen.

Waves strebt die Implementierung eines neuen DAO-Frameworks an, das die Governance verbessern und jene Teilnehmer belohnen soll, deren Entscheidungen zum Erfolg der DAO beitragen. Cross-Chain-Finance: Mit Gravity Bridges will Waves den Zugang zu Vermögenswerten auf allen EVM-kompatiblen Ketten ermöglichen, was die Verfügbarkeit von DeFi-Tools für Milliarden von Menschen erhöht.

Mit Gravity Bridges will Waves den Zugang zu Vermögenswerten auf allen EVM-kompatiblen Ketten ermöglichen, was die Verfügbarkeit von DeFi-Tools für Milliarden von Menschen erhöht. Meta und Verbindung zwischen digitalen Welten: Durch das Level 0 Inter-Metaverse-Protokoll strebt Waves an, eine Toolbox für die Erstellung vernetzter Metaversen anzubieten und die Übertragung von NFTs zwischen Spielen und Metaversen zu ermöglichen.

Durch das Level 0 Inter-Metaverse-Protokoll strebt Waves an, eine Toolbox für die Erstellung vernetzter Metaversen anzubieten und die Übertragung von NFTs zwischen Spielen und Metaversen zu ermöglichen. US-Unternehmen und Beschleunigerprogramm: Waves hat ein US-Unternehmen und ein Beschleunigerprogramm gegründet, um qualitativ hochwertige Projekte auf dem US-Markt zu liefern und Talent zu fördern.

Waves hat ein US-Unternehmen und ein Beschleunigerprogramm gegründet, um qualitativ hochwertige Projekte auf dem US-Markt zu liefern und Talent zu fördern. Zeitplan: Waves hat einen detaillierten Zeitplan für das Jahr 2022 festgelegt, um die kontinuierliche Entwicklung und Umsetzung der geplanten Initiativen zu gewährleisten.

Waves Kurs Prognose 2023

Die Kryptowährung WAVES rangiert derzeit auf Platz 108 der größten Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 249 Mio. US-Dollar. Von der Gesamtversorgung von 111.778.928 WAVES befinden sich bereits 100 % im Umlauf. Allerdings gibt es ein unendliches Maximalangebot, sodass noch neue Token geschürft werden könnten, welche sich negativ auf den Waves Kurs auswirken können. Seit der Einführung am 20. Juni 2016 wurde das Tokenangebot von 100.000.002,09 WAVES bereits um insgesamt 11,78 % oder 1,68 % durchschnittlich im Jahr vergrößert, wobei sie innerhalb des letzten Jahres bei 2,91 % lag.

Seit Jahresbeginn konnte WAVES von 1,03 US-Dollar auf 2,22 um 70,41 % ansteigen, wobei es beim Jahreshoch schon fast 160 % waren. Nachdem WAVES seitdem eine Korrektur um 45,50 % auf bis zu 1,21 US-Dollar hinlegte, konnte der Coin seitdem wieder stark ansteigen. So notiert WAVES seit der vergangenen Woche 56,02 % höher, wobei heute mit 42,01 % das größte Plus des Jahres verzeichnet wurde.

Ähnlich spektakulär hat sich auch das tägliche Handelsvolumen von WAVES entwickelt. Denn am heutigen Tage konnte ein Niveau erreicht werden, welches zuletzt Ende Mai 2022 gesehen wurde. Während das 24-Stunden-Handelsvolumen am 23. Juni und der Zeit davor noch bei rund 24 Mio. US-Dollar lag, beträgt es nur einen Tag später 1,64 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 6.936,79 % entspricht.

Nachdem WAVES schon vorher leicht den vertikalen Widerstand des Abwärtstrends überschritten hatte, konnte der Token das Niveau sowie das 23,6er-Fibonacci-Level des Aufwärtstrends heute impulsiv überschreiten. Seitdem kann sich WAVES noch immer über der 61,8er-Fibonacci-Level halten, was eine wichtige Unterstützung ist. Trotz der Korrektur von Tageshoch um 22,07 % ist WAVES laut RSI jedoch noch immer überkauft und ein weiterer Abfall scheint gut möglich.

Für die Bullen gibt es noch einige wichtige Widerstände zu überwinden, die nächsten liegen bei 2,31, 2,56, 3,40 und 3,71 US-Dollar. Sollten die Korrektur von WAVES noch weiter fortgesetzt werden, so erhält der Kurs Unterstützung bei 2,05, 1,68 und 1,22 US-Dollar.

Statistische Vorteile beim Investieren mithilfe fortschrittlichster KIs

Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenzen haben sich für die traditionellen Investoren auch Probleme ergeben. Denn diese sollen mittlerweile schon 80 % der Finanzmärkte beherrschen und verursachen dabei das sogenannte Marktrauschen, welches die Aussagekraft von herkömmlichen Analyseverfahren eintrüben kann. Damit jedoch nicht nur institutionelle Investoren von dem disruptiven Potenzial der KIs profitieren können, sondern ebenso Kleinanleger führt yPredict nun einen Marktplatz für künstliche Intelligenzen ein. Nachdem sich das Projekt zu Beginn auf KI-Prognose- und Handelsmodelle für die Finanzmärkte spezialisiert hat, wurde das Angebot auf anderen Branchen ausgedehnt und mittlerweile wurden auch im Bereich der Suchmaschinenoptimierung die ersten KI-Tools entwickelt.

Nutzerfreundlicher Web3-Zugang für effiziente Massenadaption

Der nächste Entwicklungsschritt des Internets in Form des Web3 steht an und mit ihm bieten sich für die Nutzer besondere viele Vorteile. Jedoch werden bisher noch viele von den technischen Hürden, den teilweise betrügerischen Angeboten und der Unkenntnis abgehalten. Damit auch den Web2-Anwendern der Übergang möglichst leicht gelingt, können sie die KI von Launchpad XYZ über einen Chat fragen oder von ihren personalisierten Empfehlungen profitieren. Mithilfe der einzigartigen Web3-Wallet können die Nutzer alle Web3-Dienste schnell, einfach und sicher verwenden – ohne von der Technik etwas verstehen zu müssen. Einer der interessantesten Aspekte sind die umfangreichen Einnahmemöglichkeiten im B2B- und B2C-Bereich.

Preisgekrönter ESG-Coin revolutioniert Recycling sowie Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz einmal vollkommen neu gedacht – dies ist, was das revolutionäre und preisgekrönte Ecoterra zu bieten hat und schon viele Investoren begeistern konnte. Es erfindet das Recycling neu, indem es die Rückannahmegeräte von Supermärkten wie dem Partner Delhaize (Lion) nutzt, damit die Anwender auch andere Gläser und Dosen abgeben können, um Kryptowährungen zu erhalten. Neben dem innovativen Recycle-to-Earn-Verfahren bietet es auch einen Marktplatz für recycelte Wertstoffe und CO₂-Emissionsguthaben. Somit können die Anwender ihre Kohlenstoffemissionen ausgleichen. Ein weiteres Element stellen die Belohnungen für die Einspeisungen von Strom aus erneuerbaren Energien dar. Mithilfe des Auswirkungsprofil lassen sich alle Leistungen spielerisch nachverfolgen.

