Krypto News: Wissenschaftler enthüllen Geheimnis des Memecoin-Phänomens

Bei Memecoins handelt es sich um ein ganz besonderes Phänomen des Kryptomarktes, welches immer mehr Investoren magisch anzieht. Aber was hat zu dieser Entwicklung geführt, wenn die Coins angeblich keinen wirklichen Nutzen haben? Tauchen Sie mit uns ein in die spannende Welt der Wissenschaft, welche das Thema Memecoins aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet, um es besser zu verstehen. Erfahren Sie jetzt, ob es nur raffinierte Marketingtricks oder nicht eher Urinstinkte im Menschen sind, welche zu der hohen Nachfrage und dem Erfolg der Memetoken geführt haben!

Memecoins bieten eine neue Art des Marketings

Während des letzten Jahrzehnts hat die Bedeutung des Videomarketings immer weiter zugenommen. Bei diesem waren die Konsumenten allerdings nur passive Beobachter, was sich nun durch die Memecoins ändert.

Zwar werden Videos weiterhin aufgrund ihres Storytellings eine bedeutende Rolle haben, künftig könnten jedoch partizipatorische Medienformate in den sozialen Medien eine zunehmende Bedeutung spielen.

Memecoins haben dabei einen Einfluss auf das Marketing, obwohl sie von vielen nur als Kryptowährungen mit begrenztem Nutzen betrachtet werden. Jedoch brachten einige von ihnen wie beispielsweise Snek auch reale Produkte wie einen Energydrink heraus.

Was uns das Marketing der Memecoins lehrt

Memecoins basieren in der Regel auf einem Meme mit einer hohen Viralität. Um diesen und die gemeinsame Idee baut sich wiederum eine Internet-Community auf. Dabei spielt es keine Rolle, wie dumm oder unprofessionell das Projekt ist. Denn die Memecoins müssen lediglich dafür sorgen, dass die Gemeinschaft aktiv Inhalte interpretiert und erstellt.

In diesem Zusammenhang verwenden Memecoins eine dezentrale Marketingstruktur, um mit ihr das Engagement und die Viralität voranzutreiben. Anders als zuvor, erhalten die einzelnen Mitglieder die Möglichkeit, sich selbst am Branding zu beteiligen. Dabei werden Community-Ökonomien erschaffen und Anreize für Mitglieder geboten.

Bei den Memecoins erhalten die Nutzer über Plattformen wie Zealy Coins für die Unterstützung. Dies können etwa das Teilen, Liken und Kommentieren von Beiträgen auf den sozialen Medien oder die Steigerung des Handelsvolumens an den Kryptobörsen sein. Da die Community für das Marketing sorgt, können sich die Projekte schnell verbreiten.

Memecoins machen sich die Macht des organischen Marketings zunutze. Dabei hat es einen großen Einfluss auf die Reichweite und die Konversion. So sollen bei einer Umfrage von eMarketer 79 % der Verbraucher angegeben haben, dass sie bei Kaufentscheidungen eher den Meinungen anderen Menschen vertrauen.

Innovativer Memecoin Dogverse überbrückt die Probleme der anderen

Mit dem großen Erfolg der Memecoins, als der führende Kryptosektor in Anbetracht auf die Kursgewinne im ersten Quartal 2024, haben sich auch immer mehr Blockchains auf ihr Potenzial gestürzt. Somit sind in einer steigenden Anzahl von Web3-Ökosystemen neue Memecoins entstanden, was zu einer Aufsplitterung von Investoren, Kapital und Projekten geführt hat.

Diese Probleme soll Dogeverse als Pionier der Multi-Chain-Memecoins überwinden. Dabei ist er schon jetzt auf den Blockchains von Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain und Avalanche verfügbar und wird bald auf Solana, Base und weiteren folgen. Damit ist Dogeverse wesentlich zukunftssicherer aufgestellt, da es keine Rolle spielt, ob eine oder alle Chains sich durchsetzen werden.

Aber Dogeverse bekommt nicht nur dadurch ein größeres Potenzial. Ebenso können auf diese Weise Nutzen und Wert gesteigert werden, da sich der Coin in den vielen verschiedenen Anwendungen der einzelnen Blockchains nutzen lässt, um etwa zusätzliche Renditen über Lending zu erzielen.

Nicht mehr lange können die $DOGEVERSE-Coins im Vorverkaufsangebot für 0,000294 USD erworben werden. Denn in spätestens 11 Stunden oder beim Einwerben weiterer 100.000 USD findet die nächste Preiserhöhung statt. Noch wird eine Staking-Rendite von 237 % gezahlt, sodass vermutlich das extrem hohe Verkaufstempo von 1 Mio. USD täglich anhalten und einen frühzeitigen Ausverkauf wahrscheinlich machen wird.

Das haben Memecoins mit Gaming zu tun

Bei Memecoins handelt es sich um offene Erzählwelten, welche sich durch die Nutzer verändern. Dadurch könnte wiederum die Generation Z stärker angesprochen werden, welche mehr offene Videospiele spielt als endliche Formate im TV anschaut. Denn bei Memecoins werden die Community-Mitglieder zu aktiven Spielern, anstelle von passiven Zuschauern, wie bei anderen Marken.

Während auf den sozialen Medien eine Abnahme der Nutzerbeiträge zu verzeichnen ist, animieren gerade die Memecoins die Menschen wieder dazu, stärker aktiv zu werden. Bei Memecoins können sich die Nutzer aktiv an deren Entwicklung beteiligen, somit haben sie auch einen Einfluss auf dessen und den eigenen Erfolg.

Während in der Gegenwart zentrale Marketingstrategien verfolgt werden, können dezentrale Ansätze die Fans einen Teil der Entscheidungen treffen lassen. Somit ist eine schnellere Iteration von Botschaften möglich und die Nutzer können dort erreicht werden, wo es wichtig ist.

Dabei dienen die Social-Media-Statistiken als ein Indikator für die Bekanntheit und den Wert des Projektes. Dies motiviert wiederum die Mitglieder, die Marke mitzugestalten und ein Faktor der Marketingstrategie zu werden.

Von den Communitys sind jedoch noch ganz andere Marketingmaßnahmen möglich, wie das Beispiel des Memecoins Dogwifhat zeigt. Bei diesem hatte sich die Gemeinschaft zusammengeschlossen, um das Meme mit dem Hund mit dem Hut für 690.000 USD auf der Las Vegas Sphere anzeigen zu lassen.

Alles über die Kraft der Gemeinschaft der Memecoins

Erfolgreiche Memecoins stellen meist Gemeinschaftsprojekte dar, welche von einer Art Kult vorangetrieben werden. In diesem Zusammenhang können Gemeinschaftsgefühle wie bei unter anderem Fans von Sportmannschaften erreicht werden, wobei man auch hier aktiver Teil des „Vereins“ ist, anstelle eines passiven Zuschauers.

Bei den Memecoins versuchen die einzelnen Mitglieder daran zu arbeiten, dass das gemeinsame Projekt und mit ihm auch man selbst erfolgreicher wird. Wie auch in anderen Gruppendynamiken kommt es dabei zu einem Gefühl der Zugehörigkeit, welches wiederum das Selbstwertgefühl stärken sowie Einsamkeit und Entfremdung reduzieren kann.

Zudem sind Menschen Gruppentiere, was sich auch an unseren Urinstinkten und Bedürfnissen erkennen lässt. Dabei konnten wir durch den Zusammenschluss zu Gruppen Spezialfertigkeiten erlangen, welche uns wiederum das Überleben erleichtert haben.

Einflusskraft der Narrative der Memecoins

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei den Memecoins sind die Narrative. Denn Mythen und Erzählungen waren laut dem bekannten Historiker Yuval Noah Harari schon immer einer der wichtigsten Einflussfaktoren der Menschheit. Dabei spielt es keine Rolle, ob es politische, religiöse oder wirtschaftliche Narrative sind.

Mit ihrer Hilfe haben Menschen gemeinsame Überzeugungen und Werte entwickelt, sodass der Wissensaustausch und die Kooperation zugenommen haben. Somit konnten Menschen trotz ihrer Differenzen dennoch zusammenarbeiten, was wiederum unsere Überlebenschancen gesteigert hat.

Auch Memecoins versuchen über Narrative eine Gemeinschaft aufzubauen, welche sich für den gemeinsamen Erfolg einsetzt. Somit konnten sich selbst aus ursprünglich nur als Scherz gestarteten Memetoken Projekte mit einem realen Nutzen entwickeln.

Aber auch im Bereich des Marketings können über Geschichten stärkere Verbindungen zu den Kunden aufgebaut werden. Somit können nicht nur die Eigenschaften des Produkts kommuniziert, sondern auch Kundenloyalität und -bindung gefördert werden.

