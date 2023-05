Krypto Pre-Sales sammeln Millionen USD ein, während Altcoins nicht von der Stelle kommen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Verfolgt man die aktuellen Krypto Pre-Sales, dann überschlagen sich die Nachrichten auf den sozialen Medien fast täglich. Immer höhere Summen werden verkündet, die die Projekte von Anlegern aus dem Privatsektor einsammeln konnten.

Während die bekannten Altcoins kaum von der Stelle kommen, gibt es von den Pre-Sales permanent aktuelle News. Wir haben die Fakten zu den Projekten zusammengetragen und stellen die beeindruckenden Krypto Pre-Sales detailliert vor.

Projekt Aktueller Preis Bisher erreicht Pre-Sales Phase Listing Preis AiDoge 0,0000332 $ +14,19 Mil. USD 18 von 20 0,00003360 $ Copium 0,0042770 $ +4,27 Mil. USD n/a n/a Ecoterra 0,0085000 $ +4,29 Mil. USD 7 von 9 0,01 $ yPredict 0,0900000 $ +1,74 Mil. USD 6 von 8 0,012 $ Launchpad XYZ 0,0445000 $ +625.000 Mil. USD 6 von 10 0,0700 $ DeeLance 0,0570000 $ +1,06 Mil. USD 3 von 6 0,057 $ Gesamt + 26 Mil. USD

Die oben genannten Krypto Pre-Sales haben zusammen schon über 26 Mil. USD eingenommen. Das gesamte Geld stammt von Investoren aus dem Privatsektor, auch als Kleinanleger bezeichnet. Sie sind die Zielgruppe von Krypto Pre-Sales, die noch vor dem eigentlichen Launch ihres nativen Tokens Geld einsammeln, um die Entwicklungen des Projektes voranzutreiben.

Als Anleger der ersten Stunde profitieren Sie dafür von sehr niedrigen Preisen der Token. Der frühe Einstieg gewährleistet auch die Chance auf überdurchschnittlich hohe Renditen. Krypto Pre-Sales sind immer von niedrigen Einstiegshürden gekennzeichnet, was den Preis pro Token einschließt.

Wie sieht es bei den Altcoins aus?

Für einen BTC müssen Anleger derzeit 24.954,29 € investieren. Dafür gibt es zwar die älteste und erfolgreichste Kryptowährung, aber auch einen Coin, der derzeit nicht viel Freude bereitet. Grund sind die leichten Verluste und eine Kursverlauf der vorwiegend seitlich verläuft.

Für Anfänger könnte das bedeuten: Bitcoin kaufen jetzt zu spät! In Phasen wo der Bitcoin bei 15.000 € lag, wäre ein Einstieg empfehlenswert gewesen. Derzeit kann man weder großartige Verluste, aber auch keine überragenden Gewinne von Bitcoin erwarten.

Auch bei Ethereum passiert nichts aufregendes. Der Kurs liegt bei 1.711,33 € und

Hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei Bitcoin, viel Rot, ein bisschen Grün und vor allem die Kurve zur Seite. Sie scheint geradezu auf einem engen Wert zu verharren und dürfte Anlegern nicht viel Freude bereiten. Das kleine Kursplus von heute 0,78 $ dürfte kaum ausreichen, um sie zu trösten.

Nach Marktkapitalisierung folgen dann Tether, BNB, USD Coin und XRP. So geht es diesen Coins:

BNB heute mit 0,13 % im Plus

Tether mit einem Abschlag heute von 0,68 %

Bei USD Coin gibt es 0,01 % minus

XRP überrascht heute mit 2,87 % bei 0,4359 €

So haben sich die 5 Altcoins plus Bitcoin im letzten Monat entwickelt

Coin Vor 1 Monat Heute XRP 0,4139 € 0,44 € USD Coin 0,9057 € 0,93 € Tether 0,906 € 0,93 € BNB 299,0556 € 287 € Ethereum 1.701 € 1.710 € Bitcoin 25.980 € 24.950 €

Die Gründe, warum die Altcoins incl. Bitcoin schwächeln

Das US-Schuldenchaos wiegt schwer und drückt die Stimmung an den wichtigsten Finanzplätzen weltweit. Die Auswirkungen sind nicht nur am Kryptomarkt deutlich spürbar, auch Gold gibt um ein Prozent nach.

Eine Reihe von Händlern hat sich von ihren US-Staatsanleihen getrennt, deren Fälligkeit im Juni lag. Es geht um die Gefahr des Ausfalls von Wertpapieren, da die U.S. Schuldenkrise erneut für Schlagzeilen sorgt. So droht am 05.06.2023 die Zahlungsunfähigkeit der USA, wie die Welt berichtet.

Es soll zwar Fortschritte im Streit um die erneute Anhebung einer Schuldenobergrenze für den US-Haushalt geben. Es ist aber ungewiss, ob es im Repräsentantenhaus zu einer Einigung kommt, die die Zahlungsunfähigkeit der Regierung in letzter Sekunde abwendet.

Die Wachstumszahlen sehen in den USA eigentlich gut aus. Die Wirtschaft wuchs im letzten Quartal um 1,3 % und auch die Arbeitslosenquote ist angestiegen, was für die Auswirkungen der Zinsanhebungen der FED spricht.

Denn sind mehr Menschen arbeitslos, verlangsamt sich die Inflation. Die Preise sinken weniger stark, da mehr Arbeitslose auf dem Markt sind und dementsprechend über ein geringes Einkommen verfügen.

Die Gründe, warum die Krypto Pre-Sales explodieren

Derzeit sind am Markt zwei Schwerpunkt Themen erkennbar. Das ist einerseits die Künstliche Intelligenz und andererseits der Meme Sektor. Durch die Weiterentwicklungen der Grafikprozessoren von Nvidia gehört das Unternehmen mit seinen Produkten zu den großen Profiteuren.

Während viele andere börsennotierte Unternehmen Verluste hinnehmen müssen, gehören die Entwickler von Nvidia zu den besten ihres Fachs und haben einzigartige Hochleistungsgrafikkarten entwickelt.

Dabei kommt vor allem Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Das Unternehmen setzt die KI-Strategie vorbildlich um und fördert damit den Wandel in nahezu jeder Branche. Auch AiDoge setzt auf intelligente Algorithmen, und zwar dieselben, die die Entwickler für ChatGPT verwendet haben.

Dadurch erhalten Benutzer mit nur wenigen Eingaben einen kontextbezogenen Meme. Denn AiDoge ist ein KI-gestützter Meme Generator der neusten Generation.

AiDoge nutzt die KI-Lernmodelle, um mit den eingegebenen Informationen und unter Zuhilfenahme der aktuellsten Krypto News relevante Memes zu erstellen. Diese lassen sich entweder für Influencer oder Content Creator verwenden oder über den Plattform-eigenen Marktplatz als NFT verkaufen.

Ein weiteres Projekt, dass Künstliche Intelligenz verwendet, ist yPredict. Hier liegt jedoch der Schwerpunkt nicht auf der Erstellung von Memes sondern auf intelligenten Handelssignalen für das Krypto Trading. yPredict ist die Tür ins Web 3.0 und bietet dafür seinen Benutzern zahlreiche Schnittstellen und Zugänge.

Da ist einerseits der Marktplatz, auf dem die besten KI-Entwickler des Landes ihre Vorhersagemodelle zum Verkauf anbieten. Andererseits gibt es den Bereich der Predictive Analytics. Mit diesen Chartanalysen, Indikatoren und Sentiment Analysen sind effiziente Trading Strategien für jeden ganz leicht realisierbar. Sie müssen dafür kein erfahrener Trader sein.

https://twitter.com/wallstmemes/status/1661478278841126912

Als drittes und letztes Projekt ist WallStreetMemes zu nennen, dass zwar ohne KI auskommt, aber in den zweiten starken Bereich der Meme Coins gehört. Erst am 25.05.2023 wurde das neue Projekt veröffentlicht und schon kamen über 303.479 US-Dollar zusammen.

Fazit: Unabhängig davon, ob Sie Ihr Portfolio umschichten, neu ausrichten, das erste Mal in Kryptos investieren oder ein Asset mit höherem Risiko suchen. Die vorgestellten Krypto Pre-Sales sind eine willkommene Alternative zu den derzeit langweiligen Kursen der Altcoins. Vielleicht sind die hohen Potenziale der Blockchain-basierten Projekte eine Gelegenheit, die Verluste der Altcoins auszugleichen.

Wenn Sie sich für eines der Projekte interessieren, müssen Sie sich lediglich zwischen Künstlicher Intelligenz und Meme Markt entscheiden. Behalten Sie dennoch die Altcoins im Blick, denn der Markt wird sich zwangsläufig wieder erholen.

