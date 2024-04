Krypto-Rally

Die Digitalwährung Bitcoin hat sich am Montag wieder erholt, nachdem es am Wochenende zu einem stärkeren Kursverlust gekommen war.

Der Kurs stieg wieder über die Schwelle von 66.000 US-Dollar und lag zuletzt bei 66.341,99 US-Dollar. Am Freitag war der Bitcoin noch mit rund 71.000 US-Dollar bewertet worden. Am Samstag stürzte er dann auf unter 62.000 US-Dollar. Mit dem aktuellen Kurs von rund 66.000 US-Dollar liegt die älteste Kryptowährung in diesem Jahr aber immer noch rund 50 Prozent im Plus.

Angriff auf Israel sorgt für Volatilität

Am Wochenende hatten nicht nur Kryptowährungen, sondern auch die Aktienmärkte nervös auf die Angriffe des Irans auf Israel reagiert. Dazu kamen beim Bitcoin Gewinnmitnahmen vor dem sogenannten Halving-Event. Am kommenden Samstag wird dabei die Belohnung für das Berechnen neuer Bitcoins halbiert - zum vierten Mal in der Geschichte der Währung. In der Vergangenheit folgten den Halvings stets neue Kursgewinne. Krypto-Anleger erhoffen sich vom nächsten Halving, dass der Bitcoin-Kurs deutlich über bisherige Rekordmarken springt - und nicht wieder abstürzt.

Durch das Halving werde auch die Menge der Bitcoins, die in das System eingeführt werden, halbiert, erklärte Eric Demuth, Mitgründer und CEO der Krypto-Handelsplattform Bitpanda. "Nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage könnte dies zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises führen, wenn die Nachfrage weiterhin die nun kleiner werdende Angebotsausweitung übersteigt."

Erholungskurs durch Gerüchte aus Hongkong gestützt

Die Kurserholung bei Bitcoin - und auch Ethereum - zum Wochenstart ist des Weiteren auch eine Reaktion der Märkte auf positive Marktnachrichten aus Hongkong. Dort hat offenbar Hongkongs Wertpapieraufsichtsbehörde die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs und Ethereum-Spot-ETFs erteilt. Berichtet hatten dies China Asset Management, Bosera Capital und andere Herausgeber entsprechender Produkte auf der Social-Media-Plattform WeChat.

Offiziell bestätigt wurde der Schritt aber von Seiten der Securities and Futures Commission (SFC) bislang nicht.

Erst vor drei Monaten hatte die US-Wertpapieraufsicht SEC ihrerseits die ersten Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt, was am Kryptomarkt für starke Preisaufschläge gesorgt hatte. Seitdem sind zweistellige Milliardensummen an Nettogeldern in die Produkte geflossen. Auch in Hongkong dürften die Spot-ETFs ein Schritt zu einer Mainstreamakzeptanz von Kryptowährungen sein.

FRANKFURT (dpa-AFX) und Redaktion finanzen.net