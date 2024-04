Volatilität am Kryptomarkt: Bitcoin erholt sich von Abfall nach Iran-Konflikt

GNW-Adhoc: FC Barcelona und EBC Financial Group gehen offizielle Devisenpartnerschaft für die nächsten 3,5 Jahre ein

Krypto-Standort Lugano: Wieso Bitcoin & Co. auch bald über die Stadt hinaus eine grössere Rolle im Alltag einnehmen könnten

Heute im Fokus

AMD- und Intel-Aktien tiefer: Chinesische Telekomkonzerne sollen keine US-Chips mehr verwenden. Citigroup mit weniger Gewinn. Deutsche Inflation sinkt. Rheinmetall-, RENK-, Lockheed & Co.: Rally bei Rüstungswerten geht weiter. Fraport: Streiks bremsen Wachstum am Flughafen Frankfurt. Frankreich erhöht Beteiligung an EssilorLuxottica.