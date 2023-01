Krypto und Steuern: Fünf Dinge, die jeder Krypto-Investor unbedingt in 2023 wissen muss

Kaum etwas ist so sicher im Leben wie die Steuer. Besonders in Deutschland ist die Abgabelast erschreckend hoch. Natürlich werden damit auch Gewinne aus dem Krypto-Handel besteuert, wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen. Das Kalenderjahr 2022 ist abgeschlossen. Nun dürfte alsbald die Steuererklärung für den Veranlagungszeitraum eingereicht werden müssen, da die Broker beim Handel im digitalen Währungsmarkt eben nicht die Übermittlung relevanter Informationen übernehmen. Doch mit dem Finanzamt möchte man es sich nicht verscherzen, zugleich soll die Abgabelast nicht übermäßig hoch sein. Hier haben wir fünf Dinge, die jeder Krypto-Investor unbedingt in 2023 wissen muss, wenn es um das Thema „Krypto & Steuern“ geht.

1. Kryptowährungen unterliegen der Einkommenssteuer, nicht der Kapitalertragssteuer

Obgleich dies jedem versierten Krypto-Anleger mittlerweile bekannt sein dürfte, folgt primär hier direkt die Feststellung – Kryptowährungen werden in Deutschland (noch) nicht als herkömmliche Anlageklasse a la Aktien behandelt, bei denen die Besteuerung mit der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 % erfolgt. Kryptowährungen werden hierzulande als private Wirtschaftsgüter eingestuft, sodass grundsätzlich eine Besteuerung mit der persönlichen Einkommenssteuer erfolgt. Ausnahmsweise kann dies anders sein, wenn der frequentierte Handel mit derivativen Handelsinstrumenten erfolgt – beispielsweise Futures oder CFDs.

2. Steuerfreie Realisierung der Gewinne nach einem Jahr möglich – Spekulationsfrist

Die FIFO-Methode (First in First out) ist maßgeblich, um die Haltedauer der Kryptowährungen zu berechnen. Wichtig ist dies aus einem einfachen Grund. Denn bei privaten Wirtschaftsgütern gibt es eine sogenannte Spekulationsfrist von einem Jahr. Wenn man Kryptowährungen also nach dem Erwerb länger als ein Jahr im Portfolio hält, müssen keine Gewinne versteuert werden. Hier kann es sich somit lohnen, ein paar Wochen länger zu warten, um die Spekulationsfrist einzuhalten. Natürlich unter der Prämisse, dass dies mit der jeweiligen Strategie korrespondiert – Daytrader können dies getrost ignorieren.

3. Steuerabzüge nutzen und Transaktionskosten berücksichtigen

Anschaffungs- und Veräußerungskosten können steuermindernd eingebracht werden. Ergo kann ein sorgfältiges Tracking der Transaktionsgebühren sinnvoll sein, um gerade bei einem frequentierten Krypto-Handel die sich schnell summierenden Gebühren abzuziehen. Dadurch werden die Gewinne effektiv gesenkt, somit sinkt auch die steuerliche Belastung.

4. Krypto-Trading in der Steuererklärung angeben

Die Steuerfreigrenze liegt in Deutschland bei 600 Euro, maßgeblich für alle privaten Veräußerungsgeschäfte, sodass Kryptowährungen hinzu kumuliert werden müssen. Eine separate Betrachtung des Krypto-Handels ist nicht maßgeblich. Wer einen Gewinn von 600 Euro erzielt, sollte diese immer in der Steuererklärung berücksichtigen und beim Finanzamt melden. Denn letztendlich drohen andernfalls Strafzahlungen, Zinsen oder Säumniszuschläge, wenn das Finanzamt von einem nicht gemeldeten Krypto-Trading erfährt.

5. Rücklagen für Steuerzahlungen bilden – vorzugsweise in Fiat-Währungen

Wahrscheinlich zu spät für das vergangenen Jahr, doch unbedingt zu berücksichtigen für 2023. Wer mit Kryptowährungen profitabel handelt und regelmäßig Gewinne erzielt, sollte seine steuerliche Belastung eruieren. Dann scheint es empfehlenswert, frühzeitig Rücklagen zu bilden. Diese sollte man nicht in Kryptowährungen halten. Auch Stablecoins scheinen nach dem Crash des Terra-Netzwerks eine eher riskante Wahl.

Vorzugsweise sollte man somit (auch) Fiat-Währungen nutzen, um die steuerliche Belastung irgendwann zu begleichen. Sicherheit sollte bei der Rücklagenbildung das entscheidende Parameter sein. Denn manch eine Geschichte eines Krypto-Traders geistert durch das World Wide Web, der seine gesamten Rücklagen für die Steuer beispielsweise bei der FTX Krypto-Börse hinterlegte und nun auf eher unwahrscheinliches Verständnis des Finanzamts hoffen muss.

