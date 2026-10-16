Bitcoin und der Zinsschock: Warum Krypto plötzlich wie eine Zinswette handelt

Krypto unter Zinsdruck

16.10.26 03:10 Uhr

Eigentlich sollte Bitcoin vor Geldentwertung schützen, doch als die Fed eine weitere Zinserhöhung signalisiert, ziehen ausgerechnet die ETF-Anleger ihr Geld ab.

• Die Zinsentscheidung der Fed am 28. Oktober wird entscheidend sein, um zu bestimmen, ob Bitcoin weiterhin vor allem als Liquiditätsanlage oder als digitales Gold wahrgenommen wird.

Bitcoin handelt zunehmend nach Realrenditen und US-Dollar statt nach Inflation

ETF-Abflüsse und Zwangsliquidierungen haben den Rückgang deutlich verschärft

Zinsentscheidung der Fed am 28. Oktober wird zum nächsten Härtetest

Als die US-Notenbank Fed am 7. Oktober das Protokoll ihrer Septembersitzung veröffentlichte, geriet Bitcoin unter Druck. Dazu kamen Abflüsse aus den US-Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum sowie eine Welle erzwungener Positionsschließungen am Terminmarkt. Im Protokoll heißt es, die meisten Teilnehmer hielten „eine weitere Anhebung des Zielkorridors für den Leitzins bis zum Jahresende wahrscheinlich für angemessen“. In den 24 Stunden um die Protokollveröffentlichung wurden Positionen über rund 713 Millionen US-Dollar liquidiert, davon gut 651 Millionen US-Dollar auf der Long-Seite, wie unter anderem CryptoTicker unter Berufung auf CoinGlass-Daten berichtet. Die Auslöser wirken wie typische Kryptothemen. Der Mechanismus dahinter gehört jedoch zum Zinsmarkt: Bitcoin reagiert derzeit offenbar stärker auf Zinsen und Liquidität als auf Inflationssorgen.

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Warum die ETF-Anleger zuerst verkaufen

Die Abflüsse treffen den Markt genau dort, wo er seit der Zulassung der Spot-ETFs den größten Teil seiner neuen Nachfrage bezieht. Am 7. Oktober ziehen Anleger laut CoinDesk 487,1 Millionen US-Dollar aus den US-Bitcoin-ETFs ab, so viel wie seit Juni 2026 nicht mehr. Auch am nächsten Tag lassen sich enorme Abflüsse beobachten. Vikram Subburaj, Chef der indischen Kryptobörse Giottus, erklärte CoinDesk gegenüber, die kräftigen Abflüsse am 7. und 8. Oktober signalisierten „eine vorsichtige Stimmung bei institutionellen Anlegern“. Genau diese Klientel misst Bitcoin nicht an Gold, sondern an der Rendite, die US-Staatsanleihen ohne nennenswertes Ausfallrisiko bieten.

Verschwunden ist die institutionelle Nachfrage allerdings nicht, und das spricht gegen die Lesart eines geordneten Rückzugs. Am 13. Oktober fließen laut Daten von Farside Investors wieder knapp 176 Millionen US-Dollar in die US-Bitcoin-ETFs, einer der stärksten Zuflusstage des Monats, ehe am 14. Oktober erneut gut 261 Millionen US-Dollar abgezogen wurden. Das Muster deutet weniger auf einen Abschied der großen Adressen hin als auf eine Nachfrage, die von Datenpunkt zu Datenpunkt neu entscheidet. Auch die Zwangsliquidierungen verraten wenig über den fairen Wert von Bitcoin. Sie zeigen vor allem, wie viel geliehenes Geld zuvor auf steigende Kurse gesetzt hatte. Gehebelte Positionen können bei abrupten Kursbewegungen Zwangsliquidierungen auslösen und Verluste verstärken.

Realrenditen statt Inflationsangst

Für die These vom digitalen Gold ist der Zinsanstieg im Herbst 2026 besonders unbequem, weil er aus der falschen Richtung kommt. Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes vorrechnete, geht der Großteil des Renditeanstiegs bei zehnjährigen US-Staatsanleihen auf die Realrendite zurück, also auf den Zins nach Abzug der erwarteten Inflation. Die Rendite zehnjähriger inflationsgeschützter Treasuries (TIPS) kletterte demnach von 1,90 Prozent zu Jahresbeginn auf 2,94 Prozent. Die nominale Zehnjahresrendite stieg am 7. Oktober über 5,35 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2002. Steigen vor allem die Inflationserwartungen, kann ein knappes Gut wie Bitcoin davon profitieren. Steigt dagegen der reale Zins, wächst der Nachteil eines Vermögenswerts, der weder Zinsen noch Dividenden abwirft.

Bitcoin-Kurs folgt dem US-Dollar

Der zweite Kanal ist der US-Dollar. Der Dollarindex notierte am 8. Oktober bei rund 102,25 Punkten und damit in der Nähe seines stärksten Stands seit eineinhalb Jahren. Wie investing.com berichtet, stützte das Protokoll die US-Währung, weil die Notenbanker darin die Inflation als größtes Risiko für ihren Ausblick einstuften. Die Analysten der australischen Bank Westpac schrieben laut investing.com, das Protokoll habe den restriktiven Ton der Zinserhöhung im September bekräftigt. Ein fester US-Dollar verteuert die Finanzierung weltweit und verknappt jene überschüssige Liquidität, von der spekulative Anlagen in Phasen lockerer Geldpolitik leben. Bitcoin wirkt in diesem Umfeld weniger wie eine Absicherung gegen Geldentwertung als wie ein Gradmesser für frei verfügbares Kapital.

Inflationsdaten heizen die Zinsfrage an

Neue Nahrung erhielt die Zinswette am 14. Oktober. Die US-Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent zum Vorjahr, nach 3,4 Prozent im August, und übertrafen damit die Erwartungen der Ökonomen. Die am Terminmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bereits im Oktober springt daraufhin kurzzeitig auf rund 47 Prozent von zuvor rund 22 Prozent. Der Marktmacher STS Digital sieht Kryptowährungen dabei in einer neuen Rolle. Die Token wirkten „zunehmend anfällig für Makrofaktoren“, schrieb Anderson von STS Digital an CoinDesk, und nannte Energiepreisschocks, schwankende Anleihemärkte und die Bewertungen von KI-Werten als Belastung.

Der nächste belastbare Datenpunkt ist die Zinsentscheidung der Fed am 28. Oktober, zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung. Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, signalisierte am 14. Oktober in einem Interview mit Reuters, dass die Notenbank die Zinsen wahrscheinlich weiter anheben müsse, sich im Oktober aber Zeit lassen könne. Bis zur Entscheidung zeigen vor allem die täglichen ETF-Flüsse und die Realrendite zehnjähriger TIPS, ob Bitcoin weiter als Liquiditätsanlage gehandelt wird. Fällt die Realrendite spürbar zurück, verliert das Zinsargument an Gewicht. Steigt sie weiter, bleibt der Kurs vorerst ein Spiegel der Geldpolitik und nicht des eigenen Knappheitsversprechens.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen unterliegen starken Kursschwankungen, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.