Krypto-Update

Der globale Abverkauf bei Technologieaktien zieht den Kryptomarkt weiter nach unten - während Bitcoin seine Unterstützungszone verteidigt, trifft es Ethereum, Solana und XRP am Nachmittag des 24. Juni 2026 noch empfindlicher.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notiert am Nachmittag knapp über 62.600 US-Dollar und verteidigt vorerst die Unterstützungszone.

Ethereum und Solana verlieren stärker als Bitcoin und bestätigen den typischen Altcoin-Hebel im Abschwung.

Die globale Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen liegt laut CoinGecko bei rund 2,19 Billionen US-Dollar, knapp 1,6 Prozent unter dem Vortageswert.

Altcoins unter stärkerem Druck

Ethereum notierte bei rund 1.670 US-Dollar (laut CoinGecko) und damit rund 1,2 Prozent unter dem Vortag. Im Wochenvergleich beläuft sich das Minus auf etwa 4,8 Prozent. Die Unterstützungszone zwischen 1.680 und 1.750 US-Dollar, die Marktbeobachter als kritisch eingestuft hatten, wurde zeitweise unterschritten. Solana notierte bei rund 69,78 US-Dollar (laut CoinGecko), ein Minus von rund 0,65 Prozent gegenüber dem Vortag. Auf Jahressicht hat Solana damit mehr als 44 Prozent seines Wertes eingebüßt, da institutionelle Anleger in Risk-off-Phasen bevorzugt aus höherbetaigen Assets aussteigen. XRP hielt sich mit einem Tagesverlust von rund 0,85 Prozent auf rund 1,10 US-Dollar vergleichsweise stabil.

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Chip-Ausverkauf als Makrotreiber

Der Auslöser der Abwärtsbewegung ist auch am Nachmittag derselbe wie am Morgen: Ein breit angelegter Abverkauf bei chipbezogenen Titeln an der Nasdaq überträgt sich auf Krypto-Assets, weil viele institutionelle Portfolios beide Anlageklassen als Risikoexposure führen. Innerhalb von 24 Stunden wurden laut Marktdaten über 560 Millionen US-Dollar an Krypto-Futures zwangsliquidiert. Die Bitcoin-Dominanz stabilisierte sich laut CoinGecko bei rund 55,8 Prozent, was zeigt, dass Anleger innerhalb des Kryptosegments vorerst in den Leitwert rotieren statt den Markt ganz zu verlassen. Das Handelsvolumen aller Kryptowährungen lag am Stichtag bei rund 66,1 Milliarden US-Dollar (laut CoinGecko), rund 25 Prozent über dem Vortagesniveau. Hohes Volumen in einer Abwärtsbewegung gilt als Zeichen, dass der Verkaufsdruck aktiv und nicht nur durch ausbleibende Käufe getrieben wird.

Was jetzt beobachtungswürdig bleibt

Die Zone um 60.587 US-Dollar gilt Marktkommentatoren als der entscheidende Unterstützungsbereich für eine Stabilisierung des mittelfristigen Trends. Hält diese nicht, könnten weitere Zwangsliquidationen ausgelöst werden. Auf der regulatorischen Seite sorgte die gestrige MiCA-Lizenzerteilung an Bitcoin Suisse durch die Liechtensteiner Finanzmarktaufsicht für ein positives Gegengewicht: Sie signalisiert, dass die institutionelle Krypto-Infrastruktur in Europa weiter aufgebaut wird, unabhängig von kurzfristigen Kursrückgängen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatile Vermögenswerte. Investitionen können zu einem Totalverlust führen. Der Markt ist teilweise unreguliert; bestehende Schutzvorschriften des Kapitalmarktrechts können unter Umständen nicht gelten. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und keine Anlageberatung.

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