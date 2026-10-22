Bitcoin-Kurs und US-Wahl: Was für Anleger vor dem 3. November wirklich zählt

Krypto vor den Midterms

22.10.26 03:38 Uhr

Die Kryptobranche hat Millionen in die US-Zwischenwahlen am 3. November gesteckt, doch der wichtigste Hebel für den Bitcoin-Kurs liegt gar nicht im Kongress.

• Für den Markt vor der Wahl sprechen die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden und der institutionelle Zugang durch ETFs, während Risiken in politischen Kurswechseln und Kursbewegungen bei hohem Hebel bestehen.

• Der Bitcoin-Kurs liegt vor den US-Zwischenwahlen bei rund 84.700 US-Dollar, schwankt jedoch stark aufgrund hoher Hebelpositionen und kurzfristiger Marktmechanismen, wobei die politischen Entwicklungen nur einen Teil der Unsicherheit ausmachen.

• Das Scheitern des Clarity Act im Senat und die unabhängige Arbeit von SEC und CFTC beeinflussen die Regulierung von Kryptowährungen in den USA, während ein Machtwechsel im Kongress die Gesetzgebung weiter verzögern könnte.

Clarity Act ist im Senat gescheitert, SEC und CFTC schreiben eigene Regeln

Machtwechsel im Kongress könnte die Kryptogesetzgebung weiter bremsen

Hohe Hebelpositionen machen den Bitcoin-Kurs vor der Wahl schwankungsanfällig

Rund zwei Wochen vor den US-Zwischenwahlen am 3. November notiert Bitcoin laut CoinMarketCap bei rund 84.713 US-Dollar und liegt damit 18 Prozent unter der Marke von 100.000 US-Dollar (Stand: 22.10.2026). Ob der Wahlabend den nötigen Schub bringt, hängt allerdings weniger am Kongress als an zwei anderen Faktoren: dem Tempo der Aufsichtsbehörden und der Menge an Hebel im Markt. Adam Lynch, Director of Equity Research bei Charles Schwab, beschrieb den Oktober im Gespräch mit dem Schwab Network als außergewöhnlich schwankungsreichen Monat, in dem der Kurs mehrfach scharf gedreht habe.

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Gesetz gescheitert, die Aufsicht übernimmt

Der wichtigste gesetzgeberische Anlauf der Branche ist vorerst gestoppt. Am 15. September verfehlte der Clarity Act im Senat mit 49 zu 50 Stimmen klar die nötigen 60 Stimmen, um die Debatte zu eröffnen. Reuters zufolge stimmten neben allen Demokraten auch vier Republikaner dagegen. Seitdem setzen die Behörden auf ihre bestehenden Befugnisse. Die SEC hatte bereits im August ihre "Regulation Crypto Assets" vorgeschlagen, die maßgeschneiderte Ausnahmen für Kapitalaufnahmen und einen bedingten sicheren Hafen vorsieht, unter dem Kryptowerte nicht als Wertpapier gelten. Anfang Oktober folgte die CFTC mit einer Vorabankündigung für zwei Regelwerke, darunter eine eigene Kategorie regulierter Kryptobörsen. CFTC-Chef Michael Selig nannte den Schritt entscheidend dafür, dass die USA die Kryptohauptstadt der Welt bleiben.

Für den Kurs bis zum Wahltermin ist das Timing allerdings ernüchternd. Die Kommentierungsfrist der CFTC läuft 60 Tage ab der Veröffentlichung im Federal Register am 13. Oktober, also bis Mitte Dezember. Verbindliche Regeln entstehen frühestens danach. Lynch fasste die Lage so zusammen: Auf der Gesetzesseite gehe es nicht schnell voran, auf der Aufsichtsseite rechne er dagegen mit Fortschritten, die hoffentlich auch dem Markt helfen.

Was die Midterms für den Bitcoin-Kurs entscheiden

Am 3. November geht es um die Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat und damit um die Frage, ob ein neuer Anlauf für ein Kryptogesetz überhaupt Chancen hat. Lynch bezeichnete die amtierende Regierung als die wohl kryptofreundlichste, die es je gab. Sollte sich das politische Kräfteverhältnis ändern, könnte manches ins Stocken geraten. Er zeigte sich dennoch vorsichtig optimistisch, dass eine überparteiliche Einigung möglich bleibt. Wie stark die Branche auf die Wahl setzt, zeigt das Geld: Das Kryptonetzwerk Fairshake unterstützt nach Angaben von CNBC 32 Abgeordnete im Hauptwahlkampf, 19 Republikaner und 13 Demokraten, nachdem es zuvor rund 71 Millionen US-Dollar in 57 Vorwahlen und Nachwahlen investiert hatte.

Dass die Branche auf beide Parteien setzt, ist eine Absicherung, denn das Thema ist politisch aufgeladen. Eine CNBC-Analyse der Daten der Wahlkommission FEC kommt zu dem Ergebnis, dass 14 der 20 größten Spendergruppen ausschließlich oder nahezu ausschließlich Republikaner unterstützen, angetrieben auch von Geld aus der Krypto- und KI-Branche. Reuters zufolge hat Präsident Donald Trump mit den Kryptogeschäften seiner Familie mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar verdient. Ein Wahlsieg der Demokraten im Repräsentantenhaus würde die Aufsicht zwar nicht direkt treffen, weil die Spitzen von SEC und CFTC vom Präsidenten bestimmt werden. Eine gesetzliche Absicherung der neuen Regeln rückte dann aber in weitere Ferne.

Hebel und Fondsflüsse geben den Takt vor

Kurzfristig dürfte die Marktmechanik mehr bewegen als die Politik. Lynch verwies darauf, dass Marktteilnehmer zunehmend mit Hebel arbeiten und dadurch Liquidationen in beide Richtungen auslösen. Bei den Hochs Anfang Oktober seien gehebelte Kaufpositionen in großem Stil aufgelöst worden, beim Rebound um den 15. Oktober habe dagegen eine Welle erzwungener Eindeckungen von Leerverkäufern den Anstieg beschleunigt. An der fundamentalen Perspektive ändert das aus seiner Sicht nichts. Seit Januar 2024 hätten Bitcoin-ETFs fast 60 Milliarden US-Dollar eingesammelt, auch wenn im Monat vor dem Interview Mittel abgeflossen seien.

Einstieg vor der Wahl: Was dafür spricht und was dagegen

Für einen Blick auf den Kryptomarkt vor dem 3. November spricht, dass der regulatorische Kurs der USA nicht mehr allein am Kongress hängt. SEC und CFTC arbeiten unabhängig vom Wahlausgang an Regeln, und die ETF-Struktur hat institutionellen Anlegern einen festen Zugang verschafft. Für die 100.000 US-Dollar bis Anfang November bräuchte es dagegen einen kräftigen Anstieg binnen zwei Wochen, ohne dass in diesem Zeitraum ein regulatorischer Meilenstein ansteht. Ein Einstieg vor der Wahl ist damit vor allem eine Positionierung auf die Marktreaktion am Wahlabend, nicht auf ein konkretes Gesetz.

Zwei Risiken stechen heraus. Erstens das politische: Ohne Gesetz bleiben die neuen Regeln nach Einschätzung von Branchenvertretern und Analysten, die Reuters zitiert, anfällig für politische Kurswechsel und Klagen. Eine künftige Regierung könnte sie mit neuen Behördenspitzen wieder aufweichen. Zweitens das marktseitige: Bei hohem Hebel kann ein überraschendes Wahlergebnis Kettenreaktionen auslösen, die den Kurs binnen Stunden deutlich in beide Richtungen treiben. Die Positionsgröße wird vor einem solchen Termin damit zur entscheidenden Stellschraube.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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