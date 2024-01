Krypto-Wale setzen auf Shiba Inu (SHIB), Pepe Coin (PEPE) und Newcomer Pullix (PLX)

iShares Bitcoin Trust und Co.: Erste Handelstage werden für Bitcoin-Spot-ETFs zum vollen Erfolg

Experten geben vielversprechende Prognosen: So hoch könnte es für den Bitcoin 2024 gehen

Heute im Fokus

Nordex steigert Auftragseingang. Rio Tinto erreichte 2023 Jahresziele bei Rohstoffproduktion. ABB sieht begrenzte Auswirkungen durch Konflikt im Roten Meer. Ford will E-Auto in Köln ab Juni serienmäßig produzieren. Bechtle erweitert Vorstand und holt Ex-GRENKE-Chefin Leminsky. Positive Nachrichten zu MorphoSys-Krebsmittel Pelabresib erwartet. Protestgruppe wollte offenbar Handel an Londoner Börse stören.