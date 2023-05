Kryptobörse Binance konsolidiert Position in Brasilien und Lateinamerika

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Binance, die weltweit führende Kryptobörse, setzt ihre Expansion in Brasilien, wie auch Coinbase, seit Monaten fort. In einem bemerkenswerten Schritt hat LATAM Gateway, Binance’s Zahlungspartner in Brasilien, von der brasilianischen Zentralbank die Lizenz erhalten, als Zahlungsinstitution und Emittent elektronischer Währungen zu fungieren. Inwiefern Binance sonst noch auf dem brasilianischen Kryptomarkt expandiert, wird nun im folgenden Beitrag thematisiert.

LATAM Gateway: Brücke zu brasilianischen Märkten

LATAM Gateway fungiert seit Juni 2022 als Partner von Binance in Brasilien und ermöglicht ausländischen Unternehmen, auf dem brasilianischen Markt tätig zu sein. Dabei stellt das Unternehmen On-/Off-Ramps mit dem brasilianischen Real zur Verfügung, was den Austausch zwischen Kryptowährungen und der Landeswährung ermöglicht. Binance ist derzeit der einzige Krypto-Kunde von LATAM Gateway in Brasilien, was die strategische Position der Börse in diesem attraktiven Markt unterstreicht.

Geplanter Kauf von Sim;paul Investimentos von Binance

Zudem hatte sich das Binance Team auch mit Regierungspersonen getroffen, um ein MOU (Memorandum of Understanding) für den Kauf des lokal regulierten Wertpapierunternehmens Sim;paul Investimentos zu unterzeichnen. Bisher untersucht die brasilianische Zentralbank die Transaktion, sodass es aktuell noch keine Bestätigung gibt.

Binance verstärkt Präsenz durch Büroeröffnungen

Ebenso hat Binance kürzlich seine Präsenz in Brasilien durch die Eröffnung von zwei Büros in São Paulo und Rio de Janeiro verstärkt. Die Eröffnung dieser Büros, kombiniert mit einer Belegschaft von mehr als 150 Mitarbeitern in Brasilien, zeigt deutlich die Absicht von Binance, seine Präsenz in Südamerika zu erweitern und seine Rolle im brasilianischen Krypto-Ökosystem zu stärken.

#Binance opens two offices in Brazil in a move to expand in the country and to grow crypto adoption in Latin America.



The offices were announced by @cz_binance, who visited the country in March this year. Since then, we have more than doubled the team dedicated to Brazil. — Binance (@binance) October 3, 2022

Zusammenarbeit mit Mastercard erweitert Krypto-Zugang

Binance hat auch mit Mastercard zusammengearbeitet, um eine Prepaid-Krypto-Karte auf den Markt zu bringen. Damit können brasilianische Bürger Rechnungen bezahlen und Einkäufe mit über 14 Krypto-Assets tätigen, wodurch Kryptowährungen für eine breitere Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht werden.

Regulatorische Herausforderungen

Trotz der positiven Entwicklungen steht Binance auch unter der Lupe der brasilianischen Regulierungsbehörden. Es gibt Berichte, dass Binance wegen des Verdachts untersucht wird, Kunden bei der Umgehung eines Verbots von Kryptowährungsderivat-Investitionen zu helfen.

Diese Untersuchungen und die damit verbundenen regulatorischen Herausforderungen zeigen, dass der Ausbau der Krypto-Industrie in Brasilien sorgfältig überwacht wird. Allerdings hat Binance auch den ehemaligen Finanzminister von Brasilien, Henrique Meirelles, mit in seinen Vorstand berufen und somit möglicherweise gute Kontakte aufgebaut.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.