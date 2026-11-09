DAX 25.974 +0,6%ESt50 6.221 +0,8%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,79 -2,1%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.448 -1,0%Euro 1,1187 +0,4%Öl 96,5 -1,8%Gold 4.097 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Montagvormittag

Kryptokurse am Montagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60,951.66 CHF -350.82 CHF -0.57 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,582.27 EUR -520.68 EUR -0.78 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55,548.40 GBP -442.85 GBP -0.79 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,776,875.46 JPY -66,577.23 JPY -0.56 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74,493.81 USD -314.38 USD -0.42 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,736.06 CHF -7.97 CHF -0.46 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,896.44 EUR -12.62 EUR -0.66 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,582.16 GBP -10.77 GBP -0.68 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
335,436.00 JPY -1,505.31 JPY -0.45 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,121.78 USD -6.48 USD -0.30 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
71.08 CHF 0.06 CHF 0.09 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
77.64 EUR -0.09 EUR -0.12 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64.77 GBP -0.09 GBP -0.13 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13,732.97 JPY 13.46 JPY 0.10 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86.87 USD 0.21 USD 0.24 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.90 CHF -0.02 CHF -1.77 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.98 EUR -0.02 EUR -1.98 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.82 GBP -0.02 GBP -1.99 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
173.35 JPY -3.11 JPY -1.76 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.10 USD -0.02 USD -1.62 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
558.62 CHF -2.94 CHF -0.52 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
610.22 EUR -4.47 EUR -0.73 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
509.10 GBP -3.81 GBP -0.74 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
107,934.75 JPY -556.72 JPY -0.51 %
Charts | News

Im Minus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,83 Prozent schwächer bei 74.185,57 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 74.808,20 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 5,3 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,42 Prozent auf 50,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 50,20 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,92 Prozent auf 2.108,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.128,26 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,18 Prozent auf 238,56 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 239,00 US-Dollar wert.

Daneben fällt Ripple um 1,97 Prozent auf 1,093 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,115 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,77 Prozent auf 595,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 600,48 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 0,74 Prozent auf 0,1740 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1753 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1466 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1454 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3162 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 685,28 US-Dollar am Vortag auf 681,18 US-Dollar nach unten (0,60 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0689 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,38 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 86,33 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 86,66 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 7,942 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 0,33 Prozent auf 10,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,41 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,8196 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8222 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.