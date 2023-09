Kryptokurse am Nachmittag

05.09.23 17:23 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -0,28 Prozent auf 25.756,97 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 25.828,40 US-Dollar gestanden hatte. Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -0,38 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 192,86 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 193,59 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 1.635,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.630,65 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -1,16 Prozent auf 62,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 63,73 US-Dollar wert. Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -1,20 Prozent auf 0,5024 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,5084 US-Dollar wert. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2562 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,2571 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um -0,99 Prozent auf 139,90 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 141,30 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1712 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,1666 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0033 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0033 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1244 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1244 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0243 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0242 US-Dollar. Derweil notiert der Dash-Kurs bei 25,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (25,61 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,67 Prozent. Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 7,070 US-Dollar am Vortag auf 7,330 US-Dollar nach oben (3,68 Prozent). Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

