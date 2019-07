Kryptokurse am Sonntag

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 10.736,80 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 11.385,34 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 323,79 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 344,54 US-Dollar.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum zeigt sich bei 244,22 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 269,98 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Sonntag auf 93,46 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 101,41 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs notiert am Sonntag bei 0,3173 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,3320 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs notiert bei 0,0624 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 0,0651 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 87,97 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 89,55 US-Dollar.

Der IOTA zeigt sich bei 0,3192 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,3389 Dollar.

Heute fiel der Verge-Kurs auf 0,0062 US-Dollar. Damit rutschte der Verge-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,0066 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,0898 US-Dollar abwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,0925 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs notiert gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein NEM 0,0656 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0719 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Dash 132,51 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 137,88 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 13,03 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 13,78 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net