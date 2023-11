Kryptokurse am Sonntagvormittag

19.11.23 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Werbung

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 36.678,50 US-Dollar und damit 0,26 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 36.584,92 US-Dollar. Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,77 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 229,22 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 227,47 US-Dollar wert war. Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,02 Prozent auf 1.963,15 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.962,76 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 70,04 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 69,88 US-Dollar wert. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,6128 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3777 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,3781 US-Dollar beziffert. Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,06 Prozent auf 160,87 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 160,77 US-Dollar an der Tafel standen. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1842 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1801 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0035 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0035 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1193 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0368 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0362 US-Dollar. Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 0,90 Prozent auf 30,15 US-Dollar, nach 29,88 US-Dollar am Vortag. Derweil notiert der NEO-Kurs bei 11,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,05 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,41 Prozent. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com