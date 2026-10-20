2,25 Milliarden Dollar Optionsverfall heute — Bitcoin unter 82.000 Dollar wartet auf CPI um 14:30 Uhr

Kryptomarkt

20.10.26 10:15 Uhr

Heute um 10:00 Uhr laufen 2,25 Milliarden Dollar in Bitcoin- und Ethereum-Optionen aus — exakt in dem Moment, in dem Bitcoin unter 82.000 Dollar notiert und der Markt auf den Oktober-CPI um 14:30 Uhr wartet, der laut 21shares-Strategen Bitcoin bei einem starken Print auf 90.000 Dollar treiben könnte.

Das Wichtigste in Kürze:

Heute um 10:00 Uhr MESZ laufen auf Deribit 3.624 Bitcoin an offenen Kontrakten aus — Teil eines Gesamtoptionsverfalls von 2,25 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und Ethereum, der den Kurs am Morgen in einer engen Spanne unter 82.000 US-Dollar hält.

Um 14:30 Uhr MESZ erscheint der Oktober-CPI für September — der letzte große Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC am 27. und 28. Oktober; ein 21shares-Stratege sieht Bitcoin bei einem starken Ergebnis auf dem Weg Richtung 90.000 US-Dollar.

Neue Ukraine-Friedensgespräche in China könnten den Ölpreis drücken und damit den Inflationsdruck mindern — Bitmine kaufte unterdessen 12.535 Ether und stockte seine Treasury auf 6,04 Millionen ETH auf.

Der Kryptomarkt beginnt den 20. Oktober 2026 mit einer ungewöhnlichen Dichte an Ereignissen, die alle zum selben Zeitpunkt zusammentreffen. Bitcoin notierte am 20. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 81.505,89 US-Dollar, ein Minus von 0,47 Prozent gegenüber dem Vortag von 81.887,99 US-Dollar. Anhaltend hohe Ölpreise und Spekulationen über den Fed-Zinspfad vor dem FOMC der kommenden Woche dämpften die Risikobereitschaft. Exakt um 10:00 Uhr MESZ verfallen auf Deribit 3.624 Bitcoin an offenen Optionskontrakten — Teil eines Gesamtoptionsverfalls von 2,25 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und Ethereum, der am Morgen eine enge Handelsspanne erzwingt. Die Bitcoin-Dominanz lag bei 60,2 Prozent, der Gesamtmarkt bei rund 2,73 Billionen US-Dollar.

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Optionsverfall und CPI: Zwei Katalysatoren im Abstand von vier Stunden

Der heutige Dienstag bündelt zwei marktbewegende Ereignisse in einem VierStunden-Fenster. Der Optionsverfall um 10:00 Uhr MESZ zwingt Händler, ihre Delta-Absicherungen anzupassen — typischerweise erhöht das die Volatilität rund um den Auslaufzeitpunkt, bevor sich der Kurs danach freier bewegt. Um 14:30 Uhr MESZ erscheint dann der Oktober-CPI für September — der letzte große Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC am 27. und 28. Oktober. Ein 21shares-Stratege sieht Bitcoin nach einem starken CPI-Bericht bei 90.000 US-Dollar. Analysten von Glassnode und der Rand Group hatten zuletzt darauf hingewiesen, dass der aktuelle Kursbereich nahe 81.000 US-Dollar einem möglichen lokalen Markttiefpunkt entsprechen könnte. Für einen nachhaltigen Ausbruch über den nächsten Widerstand bei 82.826 US-Dollar braucht Bitcoin einen kühlen CPI-Print als Katalysator.

Ukraine-Gespräche: Hoffnung auf sinkende Ölpreise

Ein neues geopolitisches Signal sorgte am Dienstagmorgen für vorsichtigen Optimismus: In China fanden neue Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges statt. Für den Kryptomarkt ist das primär ein indirektes Signal über den Ölpfad: Ein Waffenstillstand oder Verhandlungsfortschritt würde den Ölpreis unter Druck setzen, der zuletzt auf 106,80 US-Dollar je Barrel gestiegen war und damit die Inflationserwartungen befeuert hatte. Sinkende Energiepreise würden den CPI-Ausblick verbessern und die Dezember-FOMC-Erhöhungs-Odds weiter senken — strukturell positiv für Bitcoin. BTC-ECHO-Chefredakteurin Lena Müller kommentierte, für Bitcoin könnte vor allem die Entwicklung der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise wichtig werden.

Ethereum und Solana: Bitmine kauft, SkyAI verkauft

Ethereum notierte am 20. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 2.389,30 US-Dollar, ein Minus von 0,70 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.406,25 US-Dollar. Das institutionelle Bild bleibt dabei gespalten: Bitmine kaufte 12.535 weitere Ether und stockte seine Treasury auf 6,04 Millionen ETH auf — ein klares Akkumulationssignal auf aktuellem Niveau. Solana notierte am 20. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 104,30 US-Dollar, ein Minus von 0,69 Prozent gegenüber dem Vortag von 105,03 US-Dollar. Die Gegenbewegung: SkyAI, ein KI-fokussiertes Unternehmen, verkaufte seinen kompletten Solana-Bestand und kauft dafür eigene Aktien zurück — ein einzelner Positionsabbau, der die strukturelle Solana-Stärke aus der Vorwoche kurzfristig belastet.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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