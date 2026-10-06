85.000-Dollar-Verkaufsmauer gebrochen: Bitcoin nähert sich Januar-Hoch — Oktober-FOMC-Erhöhung vom Tisch

Kryptomarkt

06.10.26 10:15 Uhr

Bitcoin brach am Dienstagmorgen die Verkaufsmauer bei 85.000 Dollar und näherte sich mit rund 86.000 Dollar dem höchsten Stand seit Januar 2026 — drei Wochen in Folge ETF-Zuflüsse, ein Oktober-FOMC ohne Zinserhöhung und Öl erstmals wieder unter 100 Dollar geben dem Kryptomarkt strukturell Rückenwind.

• Ethereum und Solana steigen im Oktober, getrieben durch das Glamsterdam-Upgrade bei Ethereum und den Einstieg des Zahlungsdienstleisters Fiserv auf Solana, während der Ölpreis unter 100 US-Dollar fällt und die Inflationserwartungen dämpft.

• Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für September hat eine Zinserhöhung beim Oktober-FOMC praktisch ausgeschlossen, was den Kryptomarkt entlastet und die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin-ETFs stabil hält.

• Bitcoin erreichte am 6. Oktober 2026 mit rund 86.000 US-Dollar den höchsten Stand seit Januar 2026, nachdem die Verkaufsmauer bei 85.000 US-Dollar durchbrochen wurde, und nähert sich dem September-Hoch von 87.281 US-Dollar.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin brach die Verkaufsmauer bei 85.000 US-Dollar und notierte am Morgen des 6. Oktober 2026 bei rund 86.000 US-Dollar — dem höchsten Stand seit Januar 2026; der nächste technische Test ist das September-Hoch von 87.281 US-Dollar.

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für September hat eine weitere Zinserhöhung beim Oktober-FOMC am 27./28. Oktober praktisch vom Tisch genommen — ein strukturell entlastender Makrofaktor für den gesamten Kryptomarkt.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettozuflüsse — die dritte Woche in Folge; der Ölpreis fiel erstmals seit Wochen unter 100 US-Dollar je Barrel und mildert damit den inflationären Gegenwind.

Der Kryptomarkt startet freundlich in den Dienstag, den 6. Oktober 2026. Bitcoin notierte am Morgen des 6. Oktober 2026 bei rund 86.000 US-Dollar — nach dem gestrigen Schlusskurs von 85.508 US-Dollar eine weitere Erholung in Richtung des September-Hochs von 87.281 US-Dollar. Die charttechnisch relevante Entwicklung: Die Verkaufsmauer bei 85.000 US-Dollar, die den Kurs in den vergangenen Tagen mehrfach nach unten gezogen hatte, wurde gebrochen. Bitcoin nähert sich damit dem höchsten Stand seit Januar 2026. Der Gesamtmarkt digitaler Assets stieg auf rund 2,96 Billionen US-Dollar, ein Plus von 0,58 Prozent in 24 Stunden, bei einer Bitcoin-Dominanz von 58,20 Prozent. Hinzu kommt ein Makrosignal, das die Stimmung strukturell stützt: Der Ölpreis fiel am Dienstagmorgen erstmals seit Wochen unter die Marke von 100 US-Dollar je Barrel.

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Oktober-FOMC ohne Erhöhung: Was das für Bitcoin bedeutet

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für September, veröffentlicht am 2. Oktober, hat eine weitere Zinserhöhung beim Oktober-FOMC am 27. und 28. Oktober 2026 praktisch vom Tisch genommen. In Kombination mit dem kühlen Core-PCE-Print vom 30. September — 3,0 Prozent YoY statt erwarteter 3,3 Prozent — ergibt sich eine Datenlage, die der Fed keinen Handlungsspielraum für einen zweiten Zinsschritt im Oktober lässt. Für Bitcoin ist das eine strukturelle Entlastung: Zinserhöhungserwartungen hatten im September als zentraler Belastungsfaktor gewirkt. Der nächste entscheidende Datenpunkt für den Dezember-FOMC ist der Oktober-CPI Mitte Oktober — er wird zeigen, ob der Disinflationstrend anhält oder erneut nach oben dreht. Bis dahin hat der Markt Spielraum, das technische Ausbruchssignal des gestrigen goldenen Kreuzes auszuspielen.

Ethereum und Solana im Aufwind — Fiserv und Glamsterdam als Oktober-Treiber

Ethereum notierte am Morgen des 6. Oktober 2026 bei rund 2.721 US-Dollar, ein Plus von rund 0,6 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.702 US-Dollar. Ethereum startet in den Oktober mit dem Glamsterdam-Upgrade als konkretem Protokoll-Katalysator auf dem Kalender — der nächste große Entwicklungsschritt nach Pectra, mit Fokus auf Datenschutz und Zensurresistenz, wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Solana notierte am Morgen des 6. Oktober 2026 bei rund 120 bis 121 US-Dollar, ein leichtes Plus gegenüber dem Vortag von 119,64 US-Dollar, nach einer Intraday-Range von 118,89 bis 122,24 US-Dollar. Der Fiserv-Start auf Solana — ein Zahlungsdienstleister mit globaler Reichweite, der seine Infrastruktur auf das Netzwerk bringt — gilt als struktureller Oktoberkatalysator für das SOL-Ökosystem.

ETF-Zuflüsse dritte Woche, Öl unter 100 Dollar — Ausblick Oktober-CPI

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettozuflüsse — die dritte Zufluss-Woche in Folge. Die institutionelle Nachfrage bleibt damit auch nach dem September-Doppelschock aus CLARITY-Scheitern und Fed-Zinserhöhung strukturell intakt. Das zweite Makrosignal des Dienstags kam vom Rohstoffmarkt: Der Ölpreis fiel am Morgen des 6. Oktober 2026 erstmals seit Wochen unter 100 US-Dollar je Barrel — ein Rückgang, der den inflationären Gegenwind für Risikoassets spürbar mindert. DAX und Euro Stoxx 50 legten am Dienstagmorgen freundlich zu. Nächste große Weichenstellungen im Kalender: Oktober-CPI Mitte Oktober und das FOMC am 27./28. Oktober — bei dem nach aktuellem Datenstand keine Erhöhung erwartet wird.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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