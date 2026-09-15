87 Prozent Zinserhöhungs-Odds: Bitcoin gibt nach — CLARITY Act heute um 20:15 Uhr, Fed morgen um 20 Uhr

Kryptomarkt

15.09.26 10:15 Uhr

Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung ist auf 87 Prozent gestiegen — Bitcoin fiel am Dienstagmorgen auf 77.060 Dollar, während heute um 20:15 Uhr MESZ der Senat über den CLARITY Act abstimmt und morgen um 20:00 Uhr MESZ Warshs erste Zinsentscheidung mit neuem Dot Plot folgt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 15. September 2026 um 09:39 Uhr MESZ bei 77.060,17 US-Dollar, ein Minus von 1,55 Prozent gegenüber dem Vortag von 78.270,18 US-Dollar — der Markt preist eine September-Zinserhöhungs-Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent ein.

Heute um 20:15 Uhr MESZ stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab — die überarbeitete 630-seitige Fassung braucht 60 Stimmen; scheitert das Gesetz und erhöht die Fed gleichzeitig, könnte Bitcoin bis auf 73.000 US-Dollar fallen.

Ethereum stieg zwischenzeitlich auf 2.665 US-Dollar — den höchsten Stand seit Januar 2026 — und zog in der vergangenen Woche 216 Millionen US-Dollar an ETF-Zuflüssen an, während Bitcoin-ETFs 463 Millionen US-Dollar verloren.

Der Kryptomarkt tritt am Morgen des 15. September 2026 in den entscheidendsten Tag des Monats ein — mit zwei Weichenstellungen, die beide heute und morgen innerhalb von 30 Stunden fallen. Bitcoin notierte am 15. September 2026 um 09:39 Uhr MESZ bei 77.060,17 US-Dollar, ein Minus von 1,55 Prozent gegenüber dem Vortag von 78.270,18 US-Dollar. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP verlor 2,3 Prozent auf 10,16 Euro. Der Markt gibt nach, weil er das Wahrscheinlichste bereits einpreist: Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte morgen gilt laut Futures-Markt mit 87 Prozent als so gut wie sicher — der höchste Wert seit Jahresbeginn, getrieben von einem CPI-Kern über Konsens, einem PPI auf Jahreshoch und Öl auf Mehrmonatshoch.

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CLARITY Act heute 20:15 Uhr: 60 Stimmen über Bitcoins nächste Richtung

Um 20:15 Uhr MESZ stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab — das Gesetz, das die Zuständigkeit von SEC und CFTC über digitale Assets klar regeln würde. Republikanische Senatoren legten zuletzt eine überarbeitete, 630-seitige Fassung vor; das Gesetz braucht eine 60-Stimmen-Mehrheit gegen ein Filibuster. Für Bitcoin sind heute zwei Szenarien maßgeblich: Wird der CLARITY Act verabschiedet und erhöht die Fed morgen trotzdem die Zinsen, könnte sich die regulatorische Erleichterung und der Zinsdruck gegenseitig neutralisieren. Scheitert das Gesetz und erhöht die Fed die Zinsen, sehen Analysten Bitcoin bis auf 73.000 US-Dollar fallen. Fallen hingegen beide Entscheidungen positiv aus — Passage des Gesetzes und dovishe Fed — rückt die 80.000-Dollar-Marke wieder in Reichweite. Der Kurs braucht heute und morgen beide Katalysatoren gleichzeitig — genau das macht den heutigen Tag zum wahrscheinlich wichtigsten Einzeltag für den Kryptomarkt in diesem Quartal.

Ethereum auf Jahreshoch, Bitcoin-ETFs verlieren 463 Millionen Dollar

Ethereum stieg in der Vorwoche zwischenzeitlich auf 2.665 US-Dollar — den höchsten Stand seit Januar 2026 — und verzeichnete in der abgelaufenen Woche ETF-Zuflüsse von 216 Millionen US-Dollar. Das institutionelle Kapital rotierte dabei aus Bitcoin-ETFs heraus: US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren in der Woche vom 8. bis 11. September 462,73 Millionen US-Dollar an jedem Handelstag Rücknahmen — das Ende einer dreiwöchigen Zufluss-Serie. Ethereum zog dagegen weiter Kapital an, ebenso wie XRP. Das Muster zeigt: In einem Umfeld, in dem eine Zinserhöhung zu 87 Prozent eingepreist ist, meiden institutionelle Anleger das hochvolatilste Asset im Sektor und setzen stattdessen auf Assets mit stärkerem regulatorischem oder technologischem Treiber. Nasdaq Ventures investierte zudem 100 Millionen US-Dollar in die Kraken-Muttergesellschaft Payward — ein Signal, dass institutionelle Infrastrukturinvestitionen in den Sektor unabhängig von der kurzfristigen Kurslage weiterlaufen.

Solana stabil, FOMC morgen 20 Uhr: Der Dot Plot entscheidet

Solana hielt sich am Morgen des 15. September 2026 bei rund 102 US-Dollar — stabil nach dem Transaction-V1-Upgrade der vergangenen Woche. XRP notierte bei rund 1,35 bis 1,38 US-Dollar. Morgen, am 16. September 2026 um 20:00 Uhr MESZ, gibt die Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt — begleitet vom ersten neuen Dot Plot seit Juni 2026, in dem Warsh erstmals seinen Zinspfad offiziell dokumentiert. Die Entscheidung selbst ist zu 87 Prozent eingepreist; entscheidend wird Warshs Aussage in der Pressekonferenz sein: Signalisiert er, dass der heutige Schritt der letzte ist, würde der Markt erleichtert reagieren. Signalisiert er offene Tür für weitere Erhöhungen, steigt der Druck auf die Unterstützungszone bei 76.500 bis 77.000 US-Dollar weiter.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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