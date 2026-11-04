ADP über Erwartung, ISM leicht darunter: Bitcoin hält 78.600 Dollar bei weiter schwachen ETF-Flüssen

Kryptomarkt

04.11.26 17:30 Uhr

Der ADP-Bericht lag mit 86.000 neuen Stellen über den Erwartungen und der ISM-Index für Dienstleister mit 54,5 Punkten leicht darunter, doch Bitcoin hält sich bei rund 78.600 Dollar, während US-Spot-ETFs an drei Handelstagen mehr als 1,15 Milliarden Dollar verloren.

• Der Markt für Turbo-Zertifikate ist hochriskant, mit durchschnittlich 7 von 10 Kleinanlegern, die Verluste erleiden; kurzfristige Kursunterstützungen für Bitcoin liegen bei 76.000 bis 76.600 US-Dollar, Widerstände bei 79.500 bis 80.500 US-Dollar.

• Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum steigen nach der US-Wahlnacht, wobei Bitcoin bei über 78.500 US-Dollar notiert, jedoch verzeichnen US-Spot-Bitcoin-ETFs innerhalb von drei Tagen Nettoabflüsse von über 1,15 Milliarden US-Dollar.

• Der US-Privatsektor verzeichnete im Oktober einen Beschäftigungsanstieg um 86.000 Stellen, während der ISM-Dienstleistungsindex leicht auf 54,5 Punkte sank, was auf anhaltendes Wachstum bei hohem Preisdruck hinweist.

Das Wichtigste in Kürze:

Der ADP-Bericht meldete für Oktober 86.000 zusätzliche Stellen im US-Privatsektor und übertraf damit die Markterwartungen. Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor sank leicht von 54,9 auf 54,5 Punkte; erwartet worden waren 54,8 Punkte.

Bitcoin notierte am 4. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 78.598,19 US-Dollar und damit 1,26 Prozent über dem Vortagswert von 77.619,78 US-Dollar; Ethereum stieg um 2,32 Prozent auf 2.333,62 US-Dollar.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 30. Oktober Nettoabflüsse von 643,2 Millionen, am 2. November von 398,6 Millionen und am 3. November von 115,6 Millionen US-Dollar – zusammen rund 1,16 Milliarden US-Dollar. Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht folgt am Freitag, dem 6. November, um 14:30 Uhr MEZ.

Der Kryptomarkt setzt seine Erholung nach der US-Wahlnacht fort. Bitcoin notierte am 4. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 78.598,19 US-Dollar, ein Plus von 1,26 Prozent gegenüber dem Vortag von 77.619,78 US-Dollar, und lag damit etwas über dem Morgenstand von 78.333,89 US-Dollar. In der Wahlnacht war Bitcoin bis auf 75.740 US-Dollar gefallen. Der Crypto Fear & Greed Index stieg gegenüber dem Vortag von 26 auf 34 Punkte, blieb damit aber im Bereich der Angst. Solana gewann 0,74 Prozent auf 93,81 US-Dollar nach 93,12 US-Dollar am Vortag. XRP legte um 0,87 Prozent auf 1,291 US-Dollar zu.

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ADP und ISM: Solider Stellenaufbau, weiterhin hoher Preisdruck

Der ADP-Bericht wies um 14:15 Uhr MEZ für Oktober ein Beschäftigungsplus von 86.000 Stellen im US-Privatsektor aus. Je nach Umfrage waren 69.000 bis 75.000 Stellen erwartet worden. Der Septemberwert wurde von 90.000 auf 86.000 nach unten revidiert. Der Stellenaufbau konzentrierte sich auf den Dienstleistungssektor mit 82.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Die Bereiche Handel, Transport und Versorgungsunternehmen steuerten 39.000 Stellen bei. Bei den freiberuflichen und unternehmensbezogenen Dienstleistungen fielen dagegen 27.000 Stellen weg – der dritte Rückgang in Folge. Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor sank im Oktober von 54,9 auf 54,5 Punkte, erwartet worden waren 54,8 Punkte. Der Index signalisiert damit den 28. Monat in Folge eine Expansion. Der Teilindex für Neuaufträge lag bei 55,9 Punkten, der Beschäftigungsindex bei 51,4 Punkten. Der Preisindex sank von 74,0 auf 73,0 Punkte, verharrte damit aber auf hohem Niveau. Die Daten deuten auf anhaltendes Wachstum bei weiterhin kräftigem Kostendruck hin. An den Terminmärkten wurde eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent eingepreist. Am 10. November folgt der Verbraucherpreisindex für Oktober.

ETF-Abflüsse belasten die Erholung

Ob die Erholung anhält, dürfte auch von der Nachfrage institutioneller Anleger abhängen. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut Farside am 30. Oktober Nettoabflüsse von 643,2 Millionen, am 2. November von 398,6 Millionen und am 3. November von 115,6 Millionen US-Dollar. Das entspricht Nettoabflüssen von insgesamt 1.157,4 Millionen US-Dollar innerhalb von drei Handelstagen. US-Spot-Ether-ETFs verzeichneten am 2. November ebenfalls Nettoabflüsse von 139,7 Millionen US-Dollar. Charttechnisch könnte für Bitcoin der Bereich von 76.000 bis 76.600 US-Dollar als kurzfristige Unterstützung dienen. Als mögliche Widerstandszone gilt der Bereich von 79.500 bis 80.500 US-Dollar. Wieder steigende ETF-Zuflüsse könnten eine nachhaltige Erholung stützen.

Ethereum legt stärker zu als Bitcoin

Ethereum notierte am 4. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 2.333,62 US-Dollar, ein Plus von 2,32 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.280,79 US-Dollar. Auch mehrere andere Kryptowährungen verzeichneten Kursgewinne. Chainlink legte um 1,16 Prozent auf 11,17 US-Dollar zu, BNB um 0,37 Prozent auf 702,27 US-Dollar, Bitcoin Cash um 0,56 Prozent auf 276,60 US-Dollar und Litecoin um 0,95 Prozent auf 54,95 US-Dollar. Der nächste wichtige Konjunkturtermin ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, dem 6. November, um 14:30 Uhr MEZ. Erwartet werden 65.000 zusätzliche Stellen außerhalb der Landwirtschaft nach 29.000 im September.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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