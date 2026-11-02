Binance legt heute Reservenachweis vor: Bitcoin startet bei 78.200 Dollar in die Midterm-Woche

Kryptomarkt

02.11.26 10:15 Uhr

Nach dem 6,3-Milliarden-Dollar-Hack bei Binance und einem Oktober-Minus von mehr als 7 Prozent startet Bitcoin bei rund 78.200 Dollar in eine Woche mit Reservenachweis der Börse heute, US-Zwischenwahlen morgen und Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Kryptobörse Binance legt heute ihren aktualisierten Reservenachweis (Proof of Reserves) vor, nachdem am 29. Oktober Kryptowerte im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden; die Börse hat seit Sonntag die Auszahlungen wieder aufgenommen und nach eigenen Angaben mindestens 90 Prozent der Verluste gedeckt.

Bitcoin notierte am 2. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 78.198,49 US-Dollar, ein Plus von 0,02 Prozent gegenüber dem Vortag von 78.184,82 US-Dollar, nach einem Oktober-Verlust von mehr als 7 Prozent; Ethereum stieg um 1,31 Prozent auf 2.300,41 US-Dollar.

Heute um 16:00 Uhr MEZ erscheint der ISM-Einkaufsmanagerindex, morgen wählen die USA den Kongress, am Freitag folgt der Arbeitsmarktbericht: Die Fed hielt die Zinsen am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent, eine Erhöhung im Dezember ist zu rund 83 Prozent eingepreist.

Der Kryptomarkt startet vorsichtig in den November. Bitcoin notierte am 2. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 78.198,49 US-Dollar, ein Plus von 0,02 Prozent gegenüber dem Vortag von 78.184,82 US-Dollar. Damit liegt der Kurs rund 4 Prozent unter dem Stand vom 28. Oktober, als Bitcoin am Mittag noch bei 81.280,40 US-Dollar gelegen hatte. Im Oktober verlor Bitcoin mehr als 7 Prozent, der historisch oft starke Monat "Uptober" blieb damit das zweite Jahr in Folge aus. Bitcoin Cash gab um 2,08 Prozent auf 277,68 US-Dollar nach, nach 283,57 US-Dollar am Vortag, Litecoin um 0,77 Prozent auf 55,11 US-Dollar, XRP bewegte sich mit 1,251 US-Dollar kaum.

Binance-Hack: Der Reservenachweis ist heute der Vertrauenstest

Am Donnerstagabend, dem 29. Oktober, gegen 21:05 Uhr MEZ, wurden die Hot Wallets der weltgrößten Kryptobörse Binance angegriffen. Der Verlust wird auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar beziffert, es ist der größte Kryptodiebstahl der Geschichte. Die US-Bundespolizei FBI ordnet den Angriff wahrscheinlich nordkoreanischen Hackern zu. Bitcoin fiel in der Nacht auf Freitag zeitweise unter 77.000 US-Dollar und lag zeitweise bei rund 76.000 US-Dollar, auch weil Fed und EZB zuvor keine Entlastung gebracht hatten. Binance sagte zu, alle Verluste der Nutzer zu ersetzen, und stellte dafür mehr als 6 Milliarden US-Dollar zurück. Rund 3 Milliarden US-Dollar der erbeuteten Werte konnten eingefroren werden. Seit Sonntag sind Auszahlungen wieder möglich. Heute legt die Börse nun ihren aktualisierten Reservenachweis vor, der zeigen soll, welche Werte sie hält und wie diese die Kundenguthaben decken. Marktbeobachter sehen darin den nächsten harten Prüfpunkt: Ein sauberer Nachweis dürfte den Druck auf Binance und den Gesamtmarkt mindern, eine Verzögerung würde die Verkäufe wahrscheinlich verlängern.

Fed, Midterms, Arbeitsmarkt: Eine dichte Woche

Die US-Notenbank hielt ihren Leitzins am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent, die Entscheidung fiel mit 10 zu 2 Stimmen. Gouverneurin Lisa Cook und der Präsident der Fed von Cleveland, Beth Hammack, wollten eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Fed-Chef Kevin Warsh ließ offen, ob im Dezember eine Erhöhung folgt, und sieht die Inflation weiter erhöht. Für die Sitzung am 8. und 9. Dezember preisen die Terminmärkte eine Erhöhung zu rund 83 Prozent ein. Bis dahin liefern die Daten die Richtung: Heute um 16:00 Uhr MEZ erscheint der ISM-Einkaufsmanagerindex für Oktober, am Dienstag, dem 3. November, wählen die USA den Kongress, was Erwartungen zu Steuern, Regulierung und Krypto-Gesetzen beeinflusst. Am Freitag, dem 6. November, um 14:30 Uhr MEZ folgt der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, am 10. November der Verbraucherpreisindex. Dazu kommen Quartalszahlen von Apple, Palantir, AMD und Super Micro. Eine Prognose für den Wahlausgang liefern die Märkte nicht, bei knappen Ergebnissen drohen Kurslücken.

Strategy mit Rekordgewinn, Ethereum erholt sich, Solana unter Druck

Strategy meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 19,53 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 44,75 US-Dollar, getrieben vom Gewinn von 20,91 Milliarden US-Dollar auf die Bitcoin-Bestände. Der Umsatz von 125,4 Millionen US-Dollar verfehlte die Erwartungen. Das Unternehmen hält 848.517 Bitcoin, Executive Chairman Michael Saylor sieht Bitcoin am Beginn des nächsten Bullenmarkts. Ethereum notierte am 2. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 2.300,41 US-Dollar, ein Plus von 1,31 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.270,73 US-Dollar. Solana notierte bei 94,44 US-Dollar, ein Plus von 0,08 Prozent gegenüber dem Vortag von 94,36 US-Dollar, und liegt damit rund 8 Prozent unter dem Stand vom 28. Oktober, als der Kurs am Mittag bei 102,72 US-Dollar gelegen hatte.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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