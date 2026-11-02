Binance schließt Reservenachweis für zehn Token ab: Bitcoin hält 77.800 Dollar vor den Midterms

Kryptomarkt

02.11.26 17:30 Uhr

Binance hat die Reservenachweise für zehn Kryptowährungen abgeschlossen und Nutzern die Prüfung ihrer Guthaben ermöglicht, doch Bitcoin gab bis zum Mittag auf rund 77.800 Dollar nach, während vor den US-Zwischenwahlen morgen Vorsicht dominiert.

• Die US-Kongresswahl am 3. November sowie der Arbeitsmarktbericht am Freitag bestimmen die Marktstimmung, während Kryptowährungen wie Ethereum und Solana weiterhin keine nachhaltige Erholung zeigen.

• Der Bitcoin-Kurs sank am 2. November auf rund 77.767 US-Dollar, nachdem er im Oktober 7,3 Prozent verloren hatte, beeinflusst durch einen Hack bei Binance und Marktschwankungen.

• Binance hat die Zero-Knowledge-Verifizierung seiner Reserven für zehn wichtige Kryptowährungen abgeschlossen, um die Deckung durch Reserven zum Stichtag 31. Oktober nachzuweisen, allerdings nur als Momentaufnahme.

Das Wichtigste in Kürze:

Binance hat die Zero-Knowledge-Verifizierung seiner Reserven für zehn wichtige Kryptowährungen abgeschlossen: Nutzer können mit einem Open-Source-Tool selbst prüfen, ob ihre Guthaben durch Reserven von mindestens 1:1 gedeckt sind; der Nachweis ist eine Momentaufnahme, Stichtag war der 31. Oktober um 00:00 Uhr UTC.

Bitcoin notierte am 2. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 77.767,36 US-Dollar, ein Minus von 0,53 Prozent gegenüber dem Vortag von 78.184,82 US-Dollar, und gab damit den Morgenstand von 78.198,49 US-Dollar ab; als technische Unterstützung gilt die 100-Tage-Linie bei rund 76.035 US-Dollar.

Morgen wählen die USA den Kongress, am Freitag folgt um 14:30 Uhr MEZ der Arbeitsmarktbericht: Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ist zu rund 83 Prozent eingepreist.

Der Kryptomarkt gibt am Montagnachmittag die Morgengewinne wieder ab. Bitcoin notierte am 2. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 77.767,36 US-Dollar, ein Minus von 0,53 Prozent gegenüber dem Vortag von 78.184,82 US-Dollar. Im Oktober hatte Bitcoin 7,3 Prozent verloren: Der Monat begann bei rund 83.556 US-Dollar und endete am 31. Oktober bei etwa 77.435 US-Dollar. Auslöser des späten Rücksetzers waren der Hack bei Binance und ein Verlust des Nasdaq von 2,86 Prozent am 30. Oktober. Vor den US-Zwischenwahlen morgen zeigt sich der Markt abwartend.

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Binance: Reservenachweis abgeschlossen, aber nur eine Momentaufnahme

Nach dem Hackerangriff vom 29. Oktober über rund 6,3 Milliarden US-Dollar hat Binance heute die Zero-Knowledge-Verifizierung seiner Reserven für zehn wichtige Kryptowährungen abgeschlossen. Nutzer, die diese Coins halten, können ihr Guthaben über das Open-Source-Tool der Börse auf ihrem eigenen Rechner prüfen und so unabhängig bestätigen, dass es durch Reserven von mindestens 1:1 gedeckt ist. Die Berechnung dauerte nach Angaben der Börse 40 bis 50 Stunden. Binance hat mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar zurückgelegt, um alle Verluste zu ersetzen, davon liegen rund 5 Milliarden bereits in den gestohlenen Token vor. Seit Sonntag öffnet die Börse die Auszahlungen schrittweise wieder. Zu beachten bleibt: Ein Reservenachweis belegt nur, dass zu einem festen Zeitpunkt mindestens die angegebenen Bestände vorhanden waren. Er sagt nichts darüber, ob die Börse alle Verpflichtungen deckt, und ist keine Garantie für die Zeit danach.

Midterms morgen: Kurslücken in der Nacht möglich

Der wichtigste politische Termin der Woche ist die Wahl zum US-Kongress am Dienstag, dem 3. November. Ergebnisse werden in Europa erst spät in der Nacht erwartet, bei knappem Ausgang kann sich die Unsicherheit über mehrere Tage ziehen. Für den Kryptomarkt geht es um die künftige Regulierung: Der CLARITY Act war im September im Senat mit 49 zu 50 Stimmen gescheitert, die Zusammensetzung des neuen Kongresses entscheidet über einen neuen Anlauf. Am Freitag, dem 6. November, folgt um 14:30 Uhr MEZ der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, am 10. November der Verbraucherpreisindex. Beide Datenpunkte dürften die Erwartungen für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember prägen. Am Montagvormittag preisten die Terminmärkte eine Zinserhöhung mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 73 Prozent ein. Die Fed hatte am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent stillgehalten, zwei Mitglieder hatten für eine Erhöhung gestimmt.

Ethereum, Solana und Altcoins: Keine Erholung in Sicht

Ethereum notierte am 2. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 2.282,56 US-Dollar, leicht über dem Vortag von 2.270,73 US-Dollar, und gab damit den Morgenstand von 2.300,41 US-Dollar teilweise ab. Solana fiel um 0,58 Prozent auf 93,81 US-Dollar, nach 94,36 US-Dollar am Vortag, und liegt damit knapp 9 Prozent unter dem Stand vom 28. Oktober von 102,72 US-Dollar. Bitcoin Cash verlor 2,38 Prozent auf 276,83 US-Dollar, Sui 1,73 Prozent auf 0,8835 US-Dollar. Für Bitcoin gilt die 100-Tage-Linie bei rund 76.035 US-Dollar als Unterstützung: Fällt der Kurs darunter, würde die Erholung nach dem Hack nach Einschätzung von Analysten kippen.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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