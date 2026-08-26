Bitcoin auf 81.257 Dollar: PCE heute 14:30 Uhr - Nvidia und Jackson Hole im Mittelpunkt

Kryptomarkt

26.08.26 10:15 Uhr

Bitcoin stieg im Asienhandel auf 81.257 Dollar und markierte damit den höchsten Stand seit dem 15. Mai - heute um 14:30 Uhr MESZ erscheint der Core-PCE-Index, bei dem Portfoliomanagement-Gebühren einen strukturell heißen Wert ankündigen, gefolgt von Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss und dem Start von Jackson Hole.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin stieg am 26. August 2026 im asiatischen Handel auf 81.257 US-Dollar, den höchsten Stand seit dem 15. Mai 2026 - das ETF-Fondsvermögen kletterte binnen einer Woche von 78,67 auf 98,56 Milliarden US-Dollar.

Um 14:30 Uhr MESZ erscheint heute der Core-PCE-Index für Juli: PPI-Daten signalisieren einen strukturell heißen Wert durch explodierende Portfoliomanagement-Gebühren - ein überraschend hoher Print würde die September-Zinserhöhungserwartungen sofort neu befeuern.

Nvidia veröffentlicht heute nach US-Börsenschluss Quartalszahlen bei einer Umsatzprognose von rund 91 Milliarden US-Dollar - das Ergebnis gilt als Referendum über den KI-Trade, der Bitcoin und Tech-Aktien seit August gemeinsam nach oben getragen hat.

Der Kryptomarkt schreibt am 26. August 2026 einen weiteren Meilenstein. Bitcoin kletterte im asiatischen Handel auf 81.257 US-Dollar - den höchsten Stand seit dem 15. Mai 2026. Das Fondsvermögen der 13 amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs stieg in einer einzigen Woche von 78,67 auf 98,56 Milliarden US-Dollar, getragen von sieben aufeinanderfolgenden Zuflusstagen. Allein am 24. August flossen 337,56 Millionen US-Dollar netto in Bitcoin-Spot-ETFs, begleitet von 115,57 Millionen US-Dollar in Ethereum-ETFs, 33,49 Millionen US-Dollar in Solana-ETFs und 13,82 Millionen US-Dollar in XRP-ETFs. Ryan Lee von Bitget Research erwartet kurzfristig eine Handelsspanne zwischen 74.000 und 81.000 US-Dollar; ein nachhaltiger Kurs über 80.000 US-Dollar öffnet nach Einschätzung von Analysten den Bereich zwischen 83.000 und 95.000 US-Dollar. Der Money Flow Index steht bei 77,22 und signalisiert eine überkaufte Marktlage.

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PCE heute 14:30 Uhr: Portfoliomanagement-Gebühren als strukturelle Warnung

Um 14:30 Uhr MESZ erscheint der Core-PCE-Preisindex für Juli 2026 - die bevorzugte Inflationskennziffer der Federal Reserve. Der Markt kennt diesmal einen konkreten Vorlaufindikator: Der PPI-Bericht für Juli, veröffentlicht am 13. August, zeigte Portfoliomanagement-Gebühren mit einem Monatsanstieg von 6,5 Prozent - dem Vierfachen des Junitempos. Dieser Gebührensprung fließt direkt in die Financial-Services-Komponente des heutigen Core-PCE und macht einen über dem Konsens liegenden Wert wahrscheinlicher als bei vorangegangenen Veröffentlichungen. Gleichzeitig veröffentlicht die BEA heute die zweite Schätzung des BIP-Wachstums für das zweite Quartal 2026, Ausgangsbasis 1,5 Prozent annualisiert. Ein heißer PCE-Print bei gleichzeitig starkem BIP wäre der ungünstigste Datenmix für Bitcoin: Die September-Zinserhöhungserwartungen würden neu aufgeladen, genau einen Tag vor Warshs Jackson-Hole-Keynote am Freitag.

Nvidia: Referendum über den KI-Trade

Nvidia präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2027. Der Konzern hatte zuvor einen Umsatz von rund 91 Milliarden US-Dollar prognostiziert; im Fokus steht der Ausblick auf Rechenzentrumsausgaben und KI-Chip-Nachfrage. Der Markt behandelt das Ergebnis und den Ausblick von Nvidia als Referendum darüber, ob der Chip-und-KI-Trade, der wesentliche Teile der diesmonatigen Kursgewinne angetrieben hat, noch Raum nach oben hat oder eine Korrektur fällig ist. Für den Kryptomarkt ist Nvidia kein direkter Treiber - aber ein starker Ausblick würde das institutionelle Risk-on-Narrativ bestätigen, das Bitcoin und Tech-Aktien seit dem Treasury-Anleihenkaufprogramm Mitte August gemeinsam trägt.

Ethereum und Solana: Jackson Hole beginnt heute

Ethereum hielt am 26. August 2026 im Bereich von rund 2.495 US-Dollar. Solana konsolidierte bei rund 100 bis 102 US-Dollar auf dem höchsten Stand seit dem Frühjahr. Das Jackson-Hole-Symposium der Kansas City Fed beginnt heute - erste Plenarsitzungen stehen auf dem Programm, bevor am Freitag, dem 28. August 2026, um 16:00 Uhr MESZ Kevin Warshs Keynote den übergeordneten geldpolitischen Ton für den September setzt. Bitcoin Asia 2026 startet morgen, am 27. August, in Hongkong und bündelt Panels zu Bitcoin-Mining, Unternehmensadoption und regulatorischen Entwicklungen in Asien.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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