Kryptomarkt

Bitcoin schließt das erste Halbjahr 2026 mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalsverlusten ab und notiert am Nachmittag unter 60.000 Dollar - ein Marktbild, das es in dieser Form erst zweimal zuvor gab.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notiert am Nachmittag des 29. Juni 2026 unter 60.000 US-Dollar und beendet damit das erste Halbjahr mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalsverlusten.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten im Juni 2026 Rekordabflüsse von 4,06 Milliarden US-Dollar - der höchste monatliche Abfluss seit ihrer Auflegung Anfang 2024.

Strategy verlor zum ersten Mal in diesem Zyklus sein Bewertungspremium gegenüber seinen Bitcoin-Beständen, da der enterprise mNAV unter 1 fiel.

Der Kryptomarkt geht mit einem ungewöhnlichen Negativrekord in die zweite Jahreshälfte. Bitcoin notierte am 29. Juni 2026 um 14:00 Uhr (MESZ) bei rund 59.344 US-Dollar (laut CoinMarketCap), ein Rückgang von rund 0,95 Prozent gegenüber dem Vortag. Das erste Quartal endete mit einem Minus von rund 22 Prozent, das zweite mit einem Rückgang von rund 13 Prozent - nur das dritte Mal in der gesamten Handelsgeschichte von Bitcoin, dass das Jahr mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalsverlusten begann.

Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Rekord-Abflüsse prägen den Juniabschluss

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni 2026 nach Daten von SoSoValue Nettoabflüsse von 4,06 Milliarden US-Dollar - der höchste monatliche Abfluss seit Auflegung dieser Produkte im Januar 2024. Über das gesamte erste Halbjahr summierten sich die Nettoabflüsse auf rund 5 Milliarden US-Dollar. Als Auslöser identifizierten Analysten vor allem den PCE-Inflationswert für Mai 2026, der mit 4,1 Prozent den Aprilwert von 3,8 Prozent übertraf und die Erwartung weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank weiter zurückdrängte. Der Fear-and-Greed-Index stand am Nachmittag bei 12 Punkten und damit tief im Bereich "Extreme Fear".

Ethereum und Solana im Halbjahresvergleich

Ethereum notierte am 29. Juni 2026 bei rund 1.578 US-Dollar (laut CoinDesk), nach einem Wochenverlust von rund 7,6 Prozent gegenüber dem Vorwochenniveau von etwa 1.700 US-Dollar. Ethereum verlor im ersten Halbjahr rund 29 Prozent in Quartal 1 und rund 25 Prozent in Quartal 2. Zusätzlichen Gegenwind lieferte die Ethereum Foundation, die am 23. Juni 2026 einen Stellenabbau von rund 20 Prozent und eine Budgetkürzung von rund 40 Prozent bekanntgab. Solana zeigte sich mit einem Tagesplus von rund 2,4 Prozent auf rund 72 US-Dollar (laut CoinDesk, 29. Juni 2026) etwas stabiler, bleibt aber deutlich unter früheren Höchstständen.

Strategy verliert Bitcoin-Premium

Ein besonderes Signal sendete am 27. Juni 2026 Strategy (vormals MicroStrategy): Der enterprise mNAV des Unternehmens, der das Verhältnis des Unternehmenswerts zu den gehaltenen Bitcoin-Beständen misst, fiel erstmals in diesem Zyklus unter 1. Das bedeutet, der Markt bewertet das Gesamtunternehmen geringer als die 847.363 Bitcoin, die Strategy hält. Der letzte dokumentierte Kauf datiert vom 22. Juni 2026: 520 BTC zu einem Durchschnittspreis von 67.068 US-Dollar pro Coin. Solange der Wert unter 1 bleibt, wäre eine Aktienausgabe zur Finanzierung weiterer Käufe für Aktionäre wertmindernd - das Kernproblem für das Geschäftsmodell des größten börsennotierten Bitcoin-Halters.

Für die erste Juliwoche richtet sich der Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht vom 3. Juli 2026. Starke Beschäftigungsdaten könnten die Erwartung weiterer Fed-Zinserhöhungen festigen und den Druck auf risikobehaftete Assets wie Bitcoin verlängern. Schwächere Zahlen dagegen würden die Debatte über mögliche Zinspausen neu entfachen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Kryptowährungen jetzt provisionsfrei handeln - Bitcoin, Ethereum und Solana bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. Spreads).