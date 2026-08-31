Bitcoin beendet den August bei 77.900 Dollar: Warsh bremste die Rally - Arbeitsmarkt entscheidet diese Woche

Kryptomarkt

31.08.26 10:20 Uhr

Bitcoin schließt den stärksten August seit 2017 mit einem Monatsgewinn von rund 23 Prozent - Fed-Chef Warshs hawkische Jackson-Hole-Rede vom Freitag trieb die September-Zinserhöhungs-Odds auf 57 Prozent und bremste die Rally kurz vor der 80.000-Dollar-Marke, während Solana heute seine erste verbindliche Governance-Abstimmung abschließt.

• Solana schloss seine erste verbindliche Governance-Abstimmung ab, inklusive der Annahme einer Verfassung und Maßnahmen zur Inflationsreduktion, und verzeichnete im August einen Gewinn von rund 40 %.

• Bitcoin erreichte am 31. August 2026 einen Kurs von rund 77.893 US-Dollar, was einem Monatsplus von etwa 23 % entspricht – das stärkste August-Ergebnis seit 2017.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am Morgen des 31. August 2026 bei rund 77.893 US-Dollar und beschließt damit den August mit einem Monatsgewinn von rund 23 Prozent - dem stärksten Augustergebnis seit 2017, als Bitcoin 65 Prozent zulegte.

Fed-Chef Kevin Warsh warnte am 28. August in Jackson Hole, die Inflation sei noch nicht besiegt - die September-Zinserhöhungs-Odds sprangen von 35 auf 57 Prozent und unterbrachen eine neuntägige Bitcoin-ETF-Zufluss-Serie von rund 3 Milliarden US-Dollar.

Solana schließt heute seine erste verbindliche Governance-Abstimmung ab - darunter die Solana Constitution und ein Proposal zur beschleunigten Reduktion der SOL-Inflationsrate.

Der Kryptomarkt verabschiedet sich am Morgen des 31. August 2026 von einem außergewöhnlichen Monat. Bitcoin notierte am 31. August 2026 im frühen Handel bei rund 77.893 US-Dollar. Gegenüber dem Augustbeginn bei rund 63.120 US-Dollar entspricht das einem Monatsgewinn von rund 23 Prozent - der stärkste August für Bitcoin seit 2017. Der letzte Handelstag des Monats beginnt nach einem herausfordernden Freitag: Am 28. August hielt Kevin Warsh seine erste Keynote als Fed-Chair beim Jackson-Hole-Symposium und warnte, die Inflation sei noch nicht besiegt. Bitcoin fiel daraufhin um 3,01 Prozent auf 77.838 US-Dollar, 488 Millionen US-Dollar an gehebelten Positionen wurden liquidiert, und die September-Zinserhöhungs-Odds verdoppelten sich von 35 auf 57 Prozent. Trotzdem: Gemessen am Monatsbeginn bleibt der August ein Ausnahmemonat.

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Was den August getragen hat - und was ihn gestoppt hat

Die Augustrally hatte zwei Treiber. Erstens das Treasury-Anleihenkaufprogramm von Finanzminister Bessent, das der Markt als implizite Lockerung der Finanzierungsbedingungen interpretierte und das Bitcoin von rund 63.000 auf 81.280 US-Dollar - das Wochenhoch vom Freitagmorgen - trieb. Zweitens eine historische ETF-Zufluss-Serie: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im August über 3 Milliarden US-Dollar Nettozuflüsse, Ethereum-ETFs 1,42 Milliarden US-Dollar in neun aufeinanderfolgenden Handelstagen, BlackRock kaufte dabei jeden einzelnen Tag. Was die Rally stoppte, war ebenfalls klar: Warsh stellte in Jackson Hole klar, dass die Fed die Treasury-Käufe nicht als koordinierte Lockerung versteht und ihre Unabhängigkeit vom Finanzministerium betont. Die Zwei-Jahres-Rendite stieg daraufhin um 14 Basispunkte auf 4,34 Prozent.

Solana: Governance-Abstimmung und Monatsrückblick

Solana notierte am Morgen des 31. August 2026 im Bereich von rund 103 bis 106 US-Dollar und testet damit nach dem Freitagsrückgang von 4,65 Prozent die psychologische Unterstützung bei 100 US-Dollar. Auf Monatssicht gehört Solana mit einem Gewinn von rund 40 Prozent zu den stärksten Assets des Augusts. Heute schließt Solana seine erste verbindliche Governance-Abstimmung ab: Neben der Solana Constitution wurde ein Proposal zur beschleunigten Reduktion der SOL-Inflationsrate von den Validatoren gebilligt - die erste Entscheidung dieser Art in der Geschichte des Netzwerks. Charles Schwab hat angekündigt, Solana gemeinsam mit Avalanche und Chainlink in sein Retail-Krypto-Angebot aufzunehmen. Ethereum notierte am Morgen bei rund 2.471 US-Dollar und beschließt den August mit einem Monatsgewinn von rund 28 Prozent.

Diese Woche: ADP und NFP als September-Test

Der August endet mit einer klaren Aufgabenstellung für die verbleibenden Wochen. Die September-Zinserhöhungs-Odds von 57 Prozent werden am Mittwoch, dem 3. September, durch den ADP-Beschäftigungsbericht und am Freitag, dem 5. September, durch die offiziellen Nonfarm Payrolls für August direkt getestet. Schwache Beschäftigungszahlen würden diese Odds unter Druck setzen und dem Kryptomarkt Spielraum verschaffen. Starke Zahlen dagegen würden Warshs hawkische Linie aus Jackson Hole fundamentalisch bestätigen. Das übergeordnete Richtungsentscheidungsdatum bleibt das FOMC-Meeting am 15. und 16. September 2026 - das erste seit Jackson Hole und das erste mit einem neuen Dot Plot, in dem Warsh erstmals seinen Zinspfad offiziell dokumentiert.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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