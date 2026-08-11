Bitcoin dreht ins Plus: Pre-CPI-Stimmung stabilisiert sich - XRP auf 20-Monats-Tief, CPI morgen 14:30 Uhr

Kryptomarkt

11.08.26 17:30 Uhr

Bitcoin dreht am Dienstagmittag auf 64.171 Dollar ins Plus und macht den frühen Tagesverlust wett, während XRP auf ein 20-Monats-Tief fällt und der Markt insgesamt in einem engen Band auf den US-Verbraucherpreisindex für Juli wartet, der morgen um 14:30 Uhr MESZ die Richtung für die zweite Augusthälfte setzt.

• Fed-Chef Kevin Warsh schlägt vor, die Anzahl der Fed-Meetings zu reduzieren, was die Marktunsicherheit erhöht, während Ethereum und Solana in einer Konsolidierungsphase vor den Inflationsdaten stehen.

• Die US-Inflationszahlen für Juli werden morgen veröffentlicht, mit einem erwarteten Rückgang von 3,5% auf 3,4%, was als bedeutendes Makro-Ereignis vor dem Jackson Hole Treffen gilt.

• Der Kryptowarkt zeigt eine stabile Erholung, insbesondere Bitcoin kletterte auf über 64.000 US-Dollar, während XRP auf ein 20-Monats-Tief gefallen ist; die Marktteilnehmer warten auf die US-Inflationsdaten am nächsten Tag.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erholte sich am Dienstagmittag auf 64.171 US-Dollar und drehte damit nach einem frühen Tagesminus von rund 2 Prozent ins Plus - der Markt zeigt vor dem morgigen CPI-Print eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit.

XRP fiel auf ein 20-Monats-Tief, Polymarket bewertet die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs unter 1 US-Dollar mit 65 Prozent - während Industrie-Veteranen mahnen, Ethereum und Solana nicht abzuschreiben.

Morgen um 14:30 Uhr MESZ erscheinen die US-Inflationsdaten für Juli: Der Konsens erwartet einen Rückgang von 3,5 auf 3,4 Prozent - das letzte große Makro-Ereignis vor Jackson Hole Ende August.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 11. August 2026 eine bemerkenswerte Erholung. Bitcoin notierte um 12:26 Uhr bei 64.171 US-Dollar, ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vortag von 63.914 US-Dollar (laut finanzen.net, 11. August 2026). Bitcoin kletterte am Mittag um 0,40 Prozent auf 64.171,30 US-Dollar, während Ethereum um 0,58 Prozent auf 1.882,37 US-Dollar zulegte und Solana leicht um 0,27 Prozent auf 75,76 US-Dollar nachgab. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem frühen Morgenbild, als Bitcoin zeitweise bis auf rund 63.886 US-Dollar gefallen war. Der Markt konsolidiert in einer engen Spanne - die Zurückhaltung ist strukturell, nicht technisch: Trader warten auf morgen.

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XRP auf 20-Monats-Tief: Altcoin-Divergenz verschärft sich

Während Bitcoin und Ethereum sich am Nachmittag stabilisierten, eskalierte die Schwäche bei XRP: Ripple fiel auf ein 20-Monats-Tief, wobei Polymarket die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs unter die Marke von 1 US-Dollar mit 65 Prozent bewertet (laut FXStreet/CoinGecko, 11. August 2026). Industrie-Veteranen widersprechen dem Narrativ, alles außer Bitcoin sei tot: Sie empfehlen, Ethereum und Solana genau zu beobachten - mit dem Argument, dass strukturelle Nachfrage durch ETFs, Staking-Produkte und Ökosystemwachstum eine Bodenbildung unterstützt, auch wenn die kurzfristige Kursdynamik volatil bleibt. Chainlink zeigte mit einem Tagesplus von 4,3 Prozent auf 8,65 US-Dollar das stärkste Einzeltagesplus unter den etablierten Krypto-Assets und lieferte damit ein weiteres Beispiel für die breite Streuung der Tagesperformance in dieser Marktphase.

Warsh und der Kalendervorschlag: Weniger Fed-Meetings, mehr Unsicherheit

Eine strukturell relevante Meldung kam erneut von Fed-Chef Kevin Warsh: Er schlug vor, den Kalender der Federal Reserve von acht auf weniger jährliche Meetings zu reduzieren. Trader bewerten das Risiko nicht in der Entscheidung selbst, sondern im Liquiditätsloch, das um sie herum entsteht - weniger Meetings würden die Phasen zwischen Richtungsentscheidungen verlängern und die Marktvolatilität in den Übergangsperioden erhöhen. Für den Kryptomarkt, der in den vergangenen Monaten seine Kursrichtung stark an FOMC-Terminen ausgerichtet hat, wäre ein reduzierter Kalender eine strukturelle Veränderung mit schwer kalkulierbaren Folgen für die Planungssicherheit institutioneller Anleger.

Ethereum und Solana: Konsolidierung mit Blick auf morgen

Ethereum notierte um 12:26 Uhr bei 1.882 US-Dollar, ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vortag (laut finanzen.net, 11. August 2026). Solana hielt sich bei 75,76 US-Dollar, leicht im Minus gegenüber dem Vortag. Der übergeordnete Ausblick ist klar: Morgen um 14:30 Uhr MESZ erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Juli 2026. Der Konsens erwartet einen Rückgang der Gesamtinflation von 3,5 auf 3,4 Prozent; die Kerninflation soll von 2,7 auf 2,5 Prozent fallen. Läuft der Print darunter, wäre das das deutlichste Disinflationssignal seit Jahresbeginn und könnte Bitcoin über die 66.000-Dollar-Marke treiben. Liegt er darüber, rückt die 62.500-Dollar-Unterstützung als nächstes Testziel wieder in den Vordergrund - vor Jackson Hole am 27. bis 29. August als übernächstem strukturellen Termin.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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