Bitcoin durchbricht 80.000 Dollar: Drei-Monats-Hoch - Solana führt mit plus 6 Prozent an

Kryptomarkt

25.08.26 10:15 Uhr

Bitcoin übersprang am 25. August die 80.000-Dollar-Marke und markierte damit ein Drei-Monats-Hoch - Solana führte mit einem Tagesplus von rund 6 Prozent die breite Erholung an, während der Markt Consumer-Confidence-Daten für August verdaute und den Blick auf Warshs Jackson-Hole-Keynote am Freitag richtete.

• Solana führte den Markt mit einem Tagesplus von etwa 6 %, vor allem durch die Halbierung der Block-Zeit von 400 auf 200 Millisekunden, was den Transaktionsdurchsatz verdoppelt.

• Bitcoin erreichte am 25. August 2026 erstmals seit Ende Mai die Marke von 80.000 US-Dollar und verzeichnete damit ein Monatsplus von rund 26 %, das stärkste August-Ergebnis seit 2017.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin übersprang am 25. August 2026 erstmals seit Ende Mai die Marke von 80.000 US-Dollar und markierte damit ein Drei-Monats-Hoch - der Monatszuwachs summiert sich auf rund 26 Prozent.

Solana führte den Markt mit einem Tagesplus von rund 6 Prozent an - unmittelbar nach der Ankündigung, die Block-Zeit des Netzwerks von 400 auf 200 Millisekunden zu halbieren.

Freitag, der 28. August 2026, bleibt die übergeordnete Richtungsentscheidung: PCE-Inflation für Juli und Kevin Warshs erste Jackson-Hole-Keynote als Fed-Chair erscheinen und werden zeitgleich um 14:30 Uhr MESZ beziehungsweise 16:00 Uhr MESZ veröffentlicht.

Der Kryptomarkt setzt am 25. August 2026 seinen Aufwärtstrend fort. Bitcoin stieg am 25. August 2026 auf 80.227 US-Dollar, ein Plus von rund 3,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Es ist der erste Schlusskurs oberhalb von 80.000 US-Dollar seit Ende Mai 2026 und setzt den Augustgewinn auf rund 26 Prozent - das stärkste Monatsergebnis seit August 2017, als Bitcoin 65 Prozent zulegte. Der breitere Markt zog mit: Der Kryptogesamtmarkt legte an diesem Tag deutlich zu, angeführt von Solana. < cite index="819-1">Das Sentiment ist klar positiv, da Bitcoin und Ethereum eine breite Markterholung anführen, die von einer Konvergenz institutioneller Nachfrage und aktivem Short-Covering getrieben wird.

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Solana: Block-Time-Halving treibt die Outperformance

Solana war am 25. August 2026 mit einem Tagesplus von rund 6,2 Prozent der stärkste Performer unter den großen Krypto-Assets. Der unmittelbare Treiber: Das Solana-Netzwerk halbiert seine Block-Zeit von 400 auf 200 Millisekunden - ein Netzwerk-Upgrade, das den Transaktionsdurchsatz verdoppeln und das Ökosystem für Hochfrequenzanwendungen, Hochvolumen-DeFi und Gaming-Infrastruktur deutlich attraktiver machen würde. Für einen Coin, der stark von tatsächlicher Netzwerknutzung abhängt, ist die Block-Time-Reduzierung ein strukturell relevanter Schritt - und der Markt preist das unmittelbar ein. Ethereum notierte am 25. August 2026 am Nachmittag bei rund 2.494 US-Dollar, ein Plus von rund 1,2 Prozent gegenüber dem Vortag.

Consumer Confidence und ADP: Die Makro-Vorboten des Freitags

Heute stehen zwei US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die als Vorläufer des Freitags-Doppelereignisses gelesen werden können. Der CB Consumer Confidence Index für August wird heute um 16:00 Uhr MESZ veröffentlicht - erwartet werden 91,2 Punkte nach 90,8 im Juli. Der ADP-Beschäftigungsbericht für die erste Augustwoche erscheint um 14:15 Uhr MESZ. Beide Datenpunkte fließen in die Erwartungsbildung für den Freitag ein, an dem Core-PCE-Inflation und Kevin Warshs erste Keynote beim Jackson-Hole-Symposium zeitgleich den Markt bewegen werden. < cite index="816-1">Ein heiß ausfallender PCE-Wert könnte die Erwartung längerfristig erhöhter Zinsen stärken und auf Bitcoin lasten; ein schwächerer Wert könnte diesen Druck mindern, obwohl die Marktreaktion von den Details abhängen wird.

Mittwoch als nächste Weichenstellung vor dem Freitag

Vor dem Freitag steht noch Mittwoch, der 26. August 2026, als weiterer Katalysatortag: BIP-Revision für das zweite Quartal 2026, Core-PCE-Monatsdaten und Nvidia-Quartalszahlen erscheinen am selben Tag. Das BIP wurde in der ersten Schätzung mit 1,5 Prozent annualisiertem Wachstum ausgewiesen, die private Inlandsnachfrage lag mit 3,9 Prozent jedoch deutlich stärker. Eine positive Revision der Kernnachfrage würde das Bild einer selektiv robusten Wirtschaft stärken, in der Bitcoin als Inflations- und Schuldenhedge weiter Unterstützung findet. XRP gab am 25. August rund 0,8 Prozent nach, nachdem der Coin in der Vorwoche mit 48 Prozent Wochengewinn geführt hatte - typisches Konsolidierungsmuster nach extremen Kursbewegungen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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