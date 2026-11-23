Kryptomarkt

Nach dem Absturz auf 55.100 Dollar, dem tiefsten Stand seit September 2024, erholt sich Bitcoin am Montagmorgen auf rund 61.400 Dollar. Gleichzeitig belasten der historische Nasdaq-Ausverkauf und die Aussicht auf weitere Fed-Zinserhöhungen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 23. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 61.367,39 US-Dollar, ein Plus von 0,30 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 61.184,83 US-Dollar, nachdem der Kurs am frühen Samstag auf einzelnen Handelsplätzen bis auf 55.106 US-Dollar gefallen war, den tiefsten Stand seit September 2024; Solana stieg um 2,45 Prozent auf 72,25 US-Dollar.

Der Nasdaq Composite verlor am Freitag 5,3 Prozent auf 22.618 Punkte und liegt damit für 2026 im Minus, auf Wochensicht beträgt der Verlust rund 10 Prozent; Nvidia fiel um rund 14 Prozent, nachdem Reuters über eine SEC-Untersuchung möglicher Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung berichtet hatte, der S&P 500 verlor 3,7 Prozent.

Das Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinserhöhungen hin, Gouverneur Christopher Waller befürwortet für Dezember einen Schritt um einen halben Prozentpunkt oder ein klares Signal für weitere rasche Erhöhungen; US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten von Dienstag bis Freitag Nettoabflüsse von rund 1,80 Milliarden US-Dollar, am Freitag verfallen Optionen auf mehr als 112.000 BTC.

Der Kryptomarkt startet nach einem turbulenten Wochenende mit einer Erholung. Bitcoin notierte am 23. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 61.367,39 US-Dollar, ein Plus von 0,30 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 61.184,83 US-Dollar. Am Sonntag um 09:41 Uhr MEZ hatte der Kurs noch bei 59.979,35 US-Dollar gelegen. Ethereum notierte bei 1.720,80 US-Dollar, ein Plus von 0,07 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 1.719,54 US-Dollar. Bitcoin Cash legte um 0,27 Prozent auf 199,48 US-Dollar zu, nach 198,93 US-Dollar am Vortag. XRP notierte bei 0,9381 US-Dollar. Auf Siebentagessicht liegt Bitcoin rund 5,5 Prozent im Minus.

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Wochenend-Crash: Von unter 59.000 auf 55.106 Dollar und zurück über 60.000 Dollar

Bitcoin rutschte am Freitag erstmals seit Juli wieder unter die Marke von 60.000 US-Dollar. In der Nacht auf Samstag beschleunigte sich der Rückgang: Bitcoin fiel auf einzelnen Handelsplätzen bis auf 55.106 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit September 2024, und erholte sich anschließend wieder auf über 60.000 US-Dollar. Binnen 24 Stunden wurden nach Daten von CoinGlass gehebelte Positionen im Wert von rund 2,67 Milliarden US-Dollar liquidiert, überwiegend Wetten auf steigende Kurse. XRP fiel zeitweise auf rund 0,86 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit November 2024. Strategy, der größte börsennotierte Unternehmenshalter von Bitcoin, hält nach der jüngsten Meldung rund 850.849 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Anschaffungspreis von rund 75.452 US-Dollar. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs liegt der Bestand damit rechnerisch rund 19 Prozent unter dem durchschnittlichen Kaufpreis. Auch die Strategy-Aktie geriet zuletzt massiv unter Druck. Sollte Bitcoin das Wochenendtief von 55.106 US-Dollar unterschreiten, rückt laut einer Einschätzung des Marktteilnehmers Wintermute der Bereich um 50.000 US-Dollar in den Fokus.

KI-Ausverkauf und Fed: Zwei Treiber des Absturzes

Die Wall Street erlebte am Freitag einen historischen Ausverkauf: Der S&P 500 verlor 3,7 Prozent, der Nasdaq Composite 5,3 Prozent und rutschte damit für 2026 ins Minus. Der Nasdaq 100 büßte auf Wochensicht 10,4 Prozent ein, die schlechteste Wochenbilanz seit März 2020. Nvidia fiel um rund 14 Prozent, nachdem Reuters über eine SEC-Untersuchung möglicher Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung berichtet hatte. Auf Wochensicht verlor die Aktie rund 23 Prozent. Auch die neu notierte Anthropic-Aktie gab am zweiten Handelstag um 8,5 Prozent auf 88,91 US-Dollar nach und lag damit nur noch wenig über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Bitcoin bewegt sich zunehmend im Gleichschritt mit KI-Aktien. Zusätzlich belastet die Geldpolitik: Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung deutet auf weitere Zinserhöhungen hin. Gouverneur Christopher Waller befürwortet für Dezember einen Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt oder alternativ ein deutliches Signal für weitere rasche Erhöhungen. Gouverneurin Lisa Cook warnte, ein längeres Warten berge das Risiko, der Inflationsentwicklung hinterherzulaufen. Finanzminister Scott Bessent sprach sich hingegen gegen einen derart großen Zinsschritt aus. Das ist eine politische Position und keine Vorentscheidung der unabhängigen Fed.

ETF-Abflüsse, Stablecoins und Termine

Die Nachfrage institutioneller Anleger bleibt schwach: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten von Dienstag bis Freitag nach Farside-Daten Nettoabflüsse von rund 1,80 Milliarden US-Dollar. Allein am Freitag flossen 669,2 Millionen US-Dollar ab, davon 544,7 Millionen US-Dollar aus dem IBIT von BlackRock. Hinzu kommt eine sinkende Stablecoin-Liquidität: Nach Angaben von AMBCrypto verringerte sich das Stablecoin-Angebot innerhalb von 30 Tagen um rund 11,5 Milliarden US-Dollar. Das könnte eine nachhaltige Erholung erschweren. Technisch gilt das Wochenendtief bei 55.106 US-Dollar als wichtige Unterstützung, darüber bleibt die psychologische Marke von 60.000 US-Dollar im Blick. Der nächste große Termin ist der Verfall von Bitcoin-Optionen am Freitag, dem 27. November, über zuletzt mehr als 112.000 BTC im Wert von rund 6,8 Milliarden US-Dollar. Am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht für November, am 8. und 9. Dezember die nächste Zinssitzung der Fed.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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