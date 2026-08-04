Bitcoin erholt sich auf 64.000 Dollar: Strategy verkauft erneut - Palantir-Rally gibt Krypto Rückenwind

Kryptomarkt

04.08.26 10:15 Uhr

Bitcoin erholte sich in der Nacht auf Dienstag auf fast 64.000 Dollar und ließ das Montags-Tief bei 62.250 Dollar hinter sich - Strategy meldete seinen dritten Bitcoin-Verkauf des Jahres über 1.638 Coins, während Palantirs Nachbörsenergebnis Nasdaq-Futures anzog und Risikoassets Rückenwind gab.

• Strategy verkaufte zwischen Juli und August 2026 1.638 Bitcoin für etwa 105 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis deutlich unter den ursprünglichen Kosten, was die längste Kaufpause des Unternehmens seit Ende 2024 markiert.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erholte sich im asiatischen Handel des 4. August 2026 auf rund 64.000 US-Dollar - ein Plus von rund 2 Prozent in 24 Stunden nach einem Tagestief von 62.250 US-Dollar am Montag.

Strategy meldete in einem SEC-Filing den Verkauf von 1.638 Bitcoin für rund 105 Millionen US-Dollar zwischen dem 27. Juli und dem 2. August 2026 - der dritte Bitcoin-Verkauf des Jahres, weit unter der durchschnittlichen Kostenbasis von 75.419 US-Dollar.

Ein Nachbörsenergebnis von Palantir mit einem Kursanstieg von 14 Prozent zog Nasdaq-100-Futures nach oben und gab dem Kryptomarkt in der Nacht auf Dienstag zusätzlichen Risk-on-Rückenwind.

Der Kryptomarkt hat in der Nacht auf den 4. August 2026 die Verluste vom Wochenstart weitgehend aufgeholt. Bitcoin notierte laut CoinDesk um 05:53 Uhr UTC bei nahe 64.000 US-Dollar und laut The Block Live-Ticker bei 63.636 US-Dollar (4. August 2026), nach einem Montags-Tief von 62.250 US-Dollar. Die Erholung kam trotz des laufenden vierten Coldcard-Wallet-Sweeps, der weitere Hunderte Bitcoin betraf - Trader ignorierten das Sicherheitsereignis und sahen es als isoliertes Infrastrukturproblem, nicht als systemisches Signal. Die Wochenbilanz liegt bei rund +1 Prozent, der Juli endete nach Daten von CoinDesk mit dem niedrigsten durchschnittlichen Tageshandelsvolumen seit November 2023.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Strategy: Dritter Bitcoin-Verkauf des Jahres - weit unter Kostenbasis

Das meistbeachtete institutionelle Ereignis des Tages kam von Strategy. Das Unternehmen meldete in einem SEC-Filing, zwischen dem 27. Juli und dem 2. August 2026 insgesamt 1.638 Bitcoin für rund 105 Millionen US-Dollar veräußert zu haben - zu einem Durchschnittspreis von 63.957 US-Dollar je Coin (laut CoinDesk, 4. August 2026). Der Durchschnittspreis lag weit unter der Kostenbasis von 75.419 US-Dollar je Bitcoin, und die Erlöse flossen in Vorzugsdividenden und STRC-Rückkäufe statt zurück in Bitcoin-Käufe. Der Unternehmensbestand sank damit auf 842.138 BTC. Firmengründer Michael Saylor erklärte, die Verkäufe hätten die Dollar-Reserve auf 4 Milliarden US-Dollar angehoben und die Duration um 57 Tage verlängert. Strategy hat seit mehr als fünf Wochen keine neuen Bitcoin mehr erworben - das längste Kaufpause des Unternehmens seit Ende 2024. Demgegenüber kaufte Strive Asset Management zuletzt 20 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 63.191 US-Dollar und hält nun insgesamt 20.020 BTC.

Palantir-Rally gibt Krypto Risk-on-Rückenwind

Ein unerwarteter Impuls für die nächtliche Bitcoin-Erholung kam aus dem Aktienmarkt: Palantir Technologies legte nach Börsenschluss rund 14 Prozent zu, was Nasdaq-100-Futures um rund 0,4 Prozent nach oben zog. Bitfinex-Analysten erklärten, Bitcoins kurzfristige Kursrichtung sei durch fehlende Käufernachfrage begrenzt - eine nachhaltige Erholung benötige kontinuierliche Zuflüsse in Spot-ETFs statt des aktuellen volatilen Musters. Das ETF-Bild der vergangenen Woche war zweigeteilt: Nach einer Serie stetiger Zuflüsse drehte der Saldo zuletzt auf rund 4.000 BTC Nettoabflüsse auf Wochenbasis. CME Open Interest liegt auf dem Niveau von 2023, Perpetual-Futures-Positionierung stagniert bei rund 300.000 BTC - ein Markt, der auf einen externen Auslöser wartet, nicht auf interne Krypto-Treiber.

Ethereum und Solana: Erholung, aber Ethereum weiter im Wochenminus

Ethereum notierte laut The Block Live-Ticker bei rund 1.867 US-Dollar (4. August 2026). Auf Wochenbasis bleibt Ethereum der einzige große Token mit einem negativen 7-Tage-Saldo. Trotzdem ist ETH mit einem Jahresplus von rund 30 Prozent weiterhin der stärkste Performer unter den Large Caps in 2026. Solana notierte bei 73,69 US-Dollar, nahezu unverändert (laut The Block, 4. August 2026). Das MSCI-Asia-Pacific-Index gab in der Nacht 0,7 Prozent nach, der koreanische KOSPI drehte nach anfänglichem Plus von 2,1 Prozent ins Minus. Nächster marktbewegender Termin bleibt der US-Verbraucherpreisindex für Juli am 12. August 2026.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln bei finanzen.net zero (zzgl. Spreads).