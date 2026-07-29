Bitcoin erholt sich auf 64.400 Dollar: Citadel wettet gegen den Markt - FOMC-Entscheid in wenigen Stunden

Kryptomarkt

29.07.26 17:30 Uhr

Bitcoin erholte sich am Mittwochnachmittag auf 64.378 Dollar und machte damit den Morgenverlust wett - doch Citadel Securities prognostiziert für heute Abend eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, was den Markt in der Stunde vor dem FOMC-Entscheid um 20:00 Uhr MESZ in maximaler Spannung hält.

• Die Federal Reserve entscheidet heute Abend über die Zinsen, wobei die Tonlage und das Abstimmungsergebnis wichtiger sind als der Zinssatz selbst, während Ethereum und Solana technische Gegenbewegungen zeigen.

• Bitcoin erholte sich am Nachmittag auf rund 64.378 US-Dollar, nachdem es zuvor bei etwa 63.100 US-Dollar gefallen war, bleibt jedoch auf Wochensicht leicht im Minus.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erholte sich am Mittwochnachmittag auf rund 64.378 US-Dollar, ein Plus von rund 1,6 Prozent gegenüber dem Vortag, und machte damit den Großteil des Morgenrücksetzers auf 63.100 US-Dollar wett.

Citadel Securities prognostiziert als einer der wenigen großen Marktteilnehmer eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte für heute Abend - im direkten Widerspruch zum Marktdonsens von rund 68,5 Prozent Pausenwahrscheinlichkeit.

Um 20:00 Uhr MESZ folgt die Fed-Entscheidung, um 20:30 Uhr Warshs Pressekonferenz - nicht der Zinssatz, sondern das Abstimmungsergebnis und die Tonlage werden zeigen, ob der Markt die Erholung vom Nachmittag halten kann.

Der Kryptomarkt hat am Nachmittag des 29. Juli 2026 einen Teil seiner Nervosität abgebaut. Bitcoin stieg auf rund 64.378 US-Dollar, ein Plus von rund 1,6 Prozent gegenüber dem Vortag (laut wallstreetONLINE, 29. Juli 2026). Das ist eine deutliche Erholung vom Morgentief bei rund 63.100 US-Dollar - die Zone, die Analystin Caroline Mauron von Orbit Markets als nächstes Abwärtsziel identifiziert hatte, bevor starke Unterstützung bei 60.000 US-Dollar erwartet wird. Auf Wochensicht liegt Bitcoin weiterhin rund 2,4 Prozent im Minus und damit klar unter der psychologischen 65.000-Dollar-Marke.

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Citadel gegen den Markt: Zinserhöhung als Außenseiterprognose

Das ungewöhnlichste Signal des Nachmittags kam nicht von der Kursentwicklung, sondern von einem institutionellen Akteur: Citadel Securities prognostiziert für die heutige FOMC-Sitzung eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte - ein Schritt, der als Maßnahme zur Stärkung der Glaubwürdigkeit von Fed-Chef Kevin Warsh im Kampf gegen die Inflation gewertet wird und selbst dann eine restriktive Interpretation der Sitzung festigt, wenn die Erhöhung ausbleibt. Der CME FedWatch Tool zeigt eine Pausenwahrscheinlichkeit von rund 68,5 Prozent, die Erhöhungswahrscheinlichkeit liegt bei rund 31,5 Prozent. Caroline Mauron, Mitgründerin von Orbit Markets, erklärte, Bitcoin werde hauptsächlich von der steigenden Erhöhungswahrscheinlichkeit sowie von Makrosorgen über KI-bezogene Kreditrisiken getroffen. Der De-Risking-Prozess systematischer und diskretionärer Manager, der den Markt in den vergangenen 48 Stunden belastet hat, ist damit noch nicht zwangsläufig beendet - auch wenn die Nachmittagserholung kurzfristig Luft gibt.

Ethereum und Solana mit technischer Gegenbewegung

Ethereum legte am Nachmittag rund 2,0 Prozent auf rund 1.917 US-Dollar zu (laut wallstreetONLINE, 29. Juli 2026) und näherte sich damit wieder der 1.900-Dollar-Marke, die in der vergangenen Woche als neues Unterstützungsniveau etabliert wurde. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 0,6 Prozent. Solana und XRP legten ebenfalls leicht zu, wobei XRP mit einem Tagesplus von rund 3,3 Prozent auf 1,08 US-Dollar der stärkste Performer unter den großen Krypto-Assets am Nachmittag war. Die technische Gegenbewegung des Nachmittags ist real, bleibt aber im Kontext der >670 Millionen US-Dollar an Liquidationen vom Vorabend ein Bounce ohne strukturelle Bestätigung.

Was heute Abend zählt: Abstimmung und Tonlage, nicht der Zinssatz

In wenigen Stunden gibt die Federal Reserve um 20:00 Uhr MESZ ihre Zinsentscheidung bekannt. Die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh folgt um 20:30 Uhr MESZ. Kein neuer Dot Plot wird heute veröffentlicht - die nächste Projektion folgt erst beim September-Meeting am 15. und 16. September 2026. Für den Kryptomarkt gilt das bereits bekannte Prinzip: Ein einstimmiger Zinsstopp würde signalisieren, dass Warsh einen Konsens im Komitee aufgebaut hat; Gegenstimmen dagegen, dass der interne Dissens zwischen hawkischer Minderheit und abwartender Mehrheit weiter anhält. Morgen folgt mit dem Core PCE-Index für Juni der zweite Inflationsdatenpunkt der Woche - die bevorzugte Maßgröße der Fed. Ein niedriger Wert würde die September-Erhöhungs-Odds unmittelbar unter Druck setzen und dem Kryptomarkt zusätzlichen Rückenwind geben, unabhängig vom heutigen FOMC-Ausgang.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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