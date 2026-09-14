Bitcoin erholt sich auf 77.900 Dollar — heißer PPI und Saudi-Pipeline-Angriff erhöhen den Druck vor dem FOMC morgen

Kryptomarkt

14.09.26 17:30 Uhr

Bitcoin erholte sich am Montagnachmittag auf 77.900 Dollar — doch der PPI für August stieg auf 5,4 Prozent und übertraf die Prognose, ein Angriff auf eine saudi-arabische Pipeline trieb den Ölpreis in fünf Tagen um 11 Prozent, und damit stehen die Vorzeichen für die FOMC-Entscheidung morgen Abend hawkischer denn je.

• Im Kryptomarkt steigen Ethereum und Solana gemeinsam mit Bitcoin, während die Fed am 16. September eine hawkische Zinsentscheidung erwartet, die den Bitcoin-Kurs stark beeinflussen könnte, wobei hochriskante Turbo-Zertifikate für Kleinanleger beworben werden.

• Der Producer Price Index (PPI) für August stieg um 5,4 %, der Kern-PPI erreichte 4,6 %, den höchsten Stand seit Juni 2026, was der Fed Argumente für eine Zinserhöhung liefert, während ein Angriff auf eine saudi-arabische Pipeline den Ölpreis um 11 % steigen ließ.

• Bitcoin erholte sich am 14. September 2026 auf rund 77.915 US-Dollar, trotz ungünstiger makroökonomischer Signale wie einem über den Erwartungen liegenden PPI, steigenden Ölpreisen durch geopolitische Spannungen und einer bevorstehenden Zinsentscheidung der Fed.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erholte sich am 14. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ auf 77.915,18 US-Dollar, ein Plus von 1,47 Prozent gegenüber dem Vortag von 76.783,19 US-Dollar — die Erholung läuft gegen zwei strukturell belastende Faktoren an.

Der PPI für August stieg auf 5,4 Prozent im Jahresvergleich — über der Prognose von 5,3 Prozent; der Kern-PPI kletterte auf 4,6 Prozent, den höchsten Stand seit Juni 2026 — und liefert der Fed damit frischen Spielraum für eine Zinserhöhung morgen.

Ein Angriff auf eine saudi-arabische Pipeline am Wochenende ließ den Ölpreis in einem Fünf-Tages-Zeitraum um rund 11 Prozent steigen — ein neuer Inflationsimpuls, der die hawkische FOMC-Ausgangslage weiter festigt.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 14. September 2026 eine bemerkenswerte Robustheit trotz ungünstiger Makrovorzeichen. Bitcoin notierte am 14. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 77.915,18 US-Dollar, ein Plus von 1,47 Prozent gegenüber dem Vortag von 76.783,19 US-Dollar. Der Eröffnungskurs lag bei 76.806,19 US-Dollar und wurde im Tagesverlauf durch leichte Käufe übertroffen. Das Bild ist zweigeteilt: Der Kurs erholt sich, aber er erholt sich in einem Umfeld, in dem der PPI für August die Prognose übertraf, der Ölpreis durch geopolitische Eskalation unter Aufwärtsdruck steht und die FOMC-Entscheidung morgen Abend um rund 20:00 Uhr MESZ die bisher unklarste Zinsentscheidung des Jahres bereithält.

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PPI 5,4% und Öl +11%: Zwei neue Inflationsargumente für Warsh

Der Producer Price Index für August stieg auf 5,4 Prozent im Jahresvergleich — einen Tick über der Ökonomen-Prognose von 5,3 Prozent. Der Kern-PPI, der Energie und Lebensmittel ausklammert, kletterte auf 4,6 Prozent und markierte damit den höchsten Stand seit Juni 2026. Dieser PPI-Wert liefert der Fed zwei Argumente für eine Zinserhöhung morgen: Erstens signalisiert ein über dem Ziel liegender Erzeugerpreisindex, dass der Inflationsdruck in der Produktionskette noch nicht gebrochen ist. Zweitens fließen PPI-Komponenten typischerweise mit Verzögerung in den CPI ein — was die Inflationserwartungen für die kommenden Monate nach oben verankert. Dazu kommt ein geopolitischer Inflationsimpuls: Ein Angriff auf eine saudi-arabische Pipeline am Wochenende trieb den Ölpreis in einem Fünf-Tages-Zeitraum um rund 11 Prozent nach oben. Da Energiepreise direkt in den Headline-CPI einfließen, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass auch der August-CPI bereits erhöht war und der September-CPI weiter steigen könnte.

Ethereum und Solana erholen sich gemeinsam mit Bitcoin

Ethereum notierte am 14. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 2.515,51 US-Dollar, ein Plus von 1,60 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.475,94 US-Dollar. Die Ethereum-Eröffnung hatte bei 2.475,82 US-Dollar gelegen, und der Kurs stieg im frühen Handel auf rund 2.514 US-Dollar — die erste klare Erholung seit dem CPI-Auf-und-Ab der Vorwoche. Solana gewann 2,20 Prozent auf 101,73 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 99,55 US-Dollar gelegen hatte und erstmals seit dem Governance-Upgrade Ende August wieder die 100-Dollar-Marke fest unterboten hatte. Im breiteren Altcoin-Markt legte Sui 3,09 Prozent zu, Chainlink 1,51 Prozent und Avalanche 1,09 Prozent. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP stieg um 0,9 Prozent auf 10,25 Euro.

FOMC morgen: Hawkischer Kontext, offenes Ergebnis

Übermorgen, am 16. September 2026, gibt die Federal Reserve um rund 20:00 Uhr MESZ ihre Zinsentscheidung bekannt — begleitet von einem neuen Dot Plot und Kevin Warshs Pressekonferenz. Der Kontext ist so hawkisch wie seit Jahresbeginn nicht: PPI über Prognose, Core PPI auf Jahreshoch, Öl auf Mehrmonatshoch durch Nahost-Eskalation, NFP dreifach über Erwartung. Für Bitcoin bedeutet das konkret: Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte oder ein Dot Plot, der weitere Erhöhungen für 2026 signalisiert, würde den Kurs unmittelbar unter 76.500 US-Dollar drücken und die nächste Unterstützungszone bei rund 72.000 US-Dollar in den Fokus rücken. Eine hawkisch kommentierte Pause ohne Erhöhung würde die aktuelle Spanne von 76.000 bis 79.000 US-Dollar zunächst stabilisieren. Nur eine überraschend dovishe Aussage — etwa ein Signal, dass die Datenlage keine weiteren Erhöhungen erfordert — könnte den Ausbruch über 80.000 US-Dollar erneut ermöglichen.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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