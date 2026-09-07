Bitcoin erholt sich auf 79.400 Dollar: Solana-Ökosystem mit 250-Prozent-Token — Upgrade übermorgen

Kryptomarkt

07.09.26 17:30 Uhr

Bitcoin erholt sich am Montagnachmittag leicht auf 79.400 Dollar und macht damit den Morgenrücksetzer nach dem NFP-Schock vom Freitag teilweise wett — Solana zeigt mit einem Token-Launch von 250 Prozent Tagesgewinn Ökosystem-Stärke, während das Transaction-V1-Netzwerk-Upgrade übermorgen wartet und der Markt den Blick auf CPI und FOMC richtet.

• Ethereum und Solana verzeichnen leichte Kursverluste, während wichtige Termine wie die Veröffentlichung des CPI am 11. September und die Zinsentscheidung der Fed am 16. September die Marktstimmung prägen; gleichzeitig sind Hebelprodukte mit hohen Risiken verbunden.

• Das Solana-Ökosystem bleibt trotz Kursdruck stark, mit einem über 250 % gestiegenen Token (STONK) nach Integration mit Raydium LaunchLab und dem bevorstehenden Transaction V1-Upgrade am 9. September, das die Netzwerkleistung weiter verbessern soll.

• Der Kryptomarkt zeigt am 7. September 2026 eine vorsichtige Stabilisierung, wobei Bitcoin leicht zulegt, aber weiterhin rund 1,4 % unter dem Vortagsstand liegt, während die US-Arbeitsmarktdaten die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed stützen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 7. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 79.416,18 US-Dollar und erholte sich damit leicht gegenüber dem Morgenstand von 79.218,68 US-Dollar — der Kurs bleibt aber rund 1,4 Prozent unter dem Vortagsstand von 80.513,82 US-Dollar.

Im Solana-Ökosystem stieg STONK, der Native-Token der Solana-Launchpad-Plattform StonkFun, am heutigen Tag um mehr als 250 Prozent nach einer Integration mit Raydium LaunchLab — Solanas offizieller X-Account bewarb das Projekt explizit.

Übermorgen, am 9. September 2026, aktiviert das Solana-Netzwerk das Transaction-V1-Upgrade; am Donnerstag, dem 11. September, erscheint der CPI für August — der letzte Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC-Meeting am 16. September.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 7. September 2026 eine vorsichtige Stabilisierung nach dem NFP-Schock vom Freitag. Bitcoin notierte am 7. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 79.416,18 US-Dollar, ein leichter Anstieg gegenüber dem Morgenstand von 79.218,68 US-Dollar um 09:41 Uhr, aber ein Rückgang von 1,36 Prozent gegenüber dem Vortagswert von 80.513,82 US-Dollar. Das übergeordnete Bild bleibt unverändert: Die US-Wirtschaft schuf im August 162.000 neue Stellen — dreimal so viele wie erwartet — und gab damit der Fed Rückendeckung für eine potenzielle Zinserhöhung beim FOMC-Meeting am 16. September. Die September-Zinserhöhungs-Odds stehen bei rund 57 Prozent. Der Kryptomarkt wartet ab.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Solana: Ökosystem-Stärke trotz Kursdruck

Solana notierte am 7. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 104,98 US-Dollar, ein Minus von 1,53 Prozent gegenüber dem Vortag von 106,61 US-Dollar — und damit stärker gefallen als der Markt-Beta erwarten ließ. Das Ökosystem sendete gleichzeitig ein gegenteiliges Signal: STONK, der Native-Token der Solana-Launchpad-Plattform StonkFun, stieg nach einer Integration mit Raydium LaunchLab um mehr als 250 Prozent auf eine Marktkapitalisierung von rund 140 Millionen US-Dollar. Das Projekt erlaubt günstigere Token-Deployments und geringeres Sniper-Risiko, wobei Tokens gegen tokenisierte Aktien gepaart werden können. Solanas offizieller X-Account bewarb das Projekt explizit — ein ungewöhnlicher Schritt, der die starke Aktivität im Launchpad-Ökosystem unterstreicht. Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko betonte zudem, Spreads und Gebühren auf Solana seien bis zu zehnmal günstiger als auf Arbitrum.

Transaction V1 übermorgen: Solanas nächster technischer Meilenstein

Unabhängig vom Kursdruck steht übermorgen, am 9. September 2026, das Solana-Transaction-V1-Netzwerk-Upgrade an, das komplexere kryptografische Operationen auf Protokollebene ermöglicht. Es ist der nächste Schritt in einer Reihe technischer Upgrades — nach der Block-Time-Halbierung im August und der ersten verbindlichen Governance-Abstimmung vom 1. September — die Solana strukturell als leistungsfähigste Layer-1-Infrastruktur für Hochfrequenzanwendungen positionieren. Das ETF-Bild der abgelaufenen Woche war dagegen ernüchternd: Solana-ETF-Zuflüsse sollen laut unbestätigten Marktberichten um rund 97 Prozent auf unter 5 Millionen US-Dollar gefallen sein — nach 142,7 Millionen US-Dollar in der Vorwoche.

Ethereum stabil, FOMC-Woche beginnt mit CPI Donnerstag

Ethereum notierte am 7. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 2.489,88 US-Dollar, ein Minus von 1,27 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.521,85 US-Dollar, aber eine leichte Erholung gegenüber dem Morgenstand von 2.481,11 US-Dollar. Die Woche konzentriert sich auf zwei Termine: Am Donnerstag, dem 11. September 2026, erscheint der CPI für August — der letzte Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC und damit die letzte Chance des Marktes, die September-Zinserhöhungs-Odds neu zu kalibrieren. Am 16. September trifft die Fed ihre Zinsentscheidung und veröffentlicht erstmals seit dem Juni-Meeting einen neuen Dot Plot, in dem Kevin Warsh seinen Zinspfad zum ersten Mal offiziell dokumentieren wird. Ein heißer CPI-Wert würde die 57-Prozent-Erhöhungs-Odds weiter festigen; ein kühler Wert könnte die Erwartungen drehen und dem Kryptomarkt neuen Spielraum verschaffen.

Anzeige: Gehebelt in Bitcoin investieren - Turbo-Zertifikate von CMC Markets Securities Typ Produkt Hebel (ca.) WKN Long Open End Turbo 3,83x CFN0AA Short Open End Turbo 1,93x CFN0LD

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbo-Zertifikate von CMC Markets Securities Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 3,77× CFN0JW Ethereum Short 2,07× CFN0MK Solana Long 3,97× CFN0KY Solana Short 2,11× CFN0MZ

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.