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Kryptomarkt

Bitcoin erholt sich auf 81.500 Dollar vor der Fed: ETFs ziehen 176 Millionen Dollar an, Zcash springt

Bitcoin erholt sich auf 81.500 Dollar vor der Fed: ETFs ziehen 176 Millionen Dollar an, Zcash springt

Bitcoin holte vor der Fed-Entscheidung heute um 19:00 Uhr MEZ den Wochenendrücksetzer weitgehend auf, gestützt von einer Tech-Rally und US-Spot-ETFs, die am Dienstag 176 Millionen Dollar anzogen, steuert aber auf den zweiten verlustreichen Oktober in Folge zu.

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Das Wichtigste in Kürze:

  • Bitcoin notierte am 28. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 81.512,01 US-Dollar, ein Plus von 0,79 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.875,77 US-Dollar, und machte damit den Wochenendrücksetzer auf knapp 79.000 US-Dollar weitgehend wett; gestützt wurde die Erholung von einer Rally bei Technologie- und Halbleiteraktien.
  • US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Nettozuflüsse von 176 Millionen US-Dollar, angeführt von BlackRock; Galaxy Research sieht den Bärenmarkt seit Juni beendet und Bitcoin in einer Akkumulationsphase.
  • Die Fed entscheidet heute um 19:00 Uhr MEZ über die Zinsen, die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh folgt um 19:30 Uhr MEZ: Bitcoin steuert auf einen Oktober-Verlust von 3,2 Prozent zu, der historisch starke Monat "Uptober" bleibt damit aus.

Der Kryptomarkt legt vor der Fed-Entscheidung zu. Bitcoin notierte am 28. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 81.512,01 US-Dollar, ein Plus von 0,79 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.875,77 US-Dollar. Am Wochenende war der Kurs zeitweise auf knapp 79.000 US-Dollar gefallen, am Dienstagmittag hatte Bitcoin noch bei 79.809,95 US-Dollar notiert. Die großen Altcoins legten stärker zu als der Marktführer, Ethereum um 1,12 Prozent und Solana um 1,78 Prozent. Auf Monatssicht bleibt die Bilanz trotzdem negativ: Bitcoin steuert im Oktober auf ein Minus von 3,2 Prozent zu, das zweite Jahr in Folge mit Verlusten in diesem Monat.

Tech-Rally und ETF-Zuflüsse stützen die Erholung

Treiber der Erholung war die Risikofreude an den Aktienmärkten: Technologie- und Halbleiteraktien setzten ihren Anstieg fort, der Nasdaq legte am Dienstag rund 1,2 Prozent zu. Von der Nachfrageseite kommt zusätzliche Unterstützung. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag, dem 27. Oktober, Nettozuflüsse von 176 Millionen US-Dollar, BlackRock baute seinen Vorsprung aus, Fidelity steuerte 24,5 Millionen US-Dollar bei. Zusammen mit den 110 Millionen US-Dollar vom Montag sind das rund 286 Millionen US-Dollar in zwei Tagen, nachdem am Donnerstag und Freitag zuvor rund 773 Millionen US-Dollar abgeflossen waren. Galaxy-Research-Chef Alex Thorn erklärte, der Bärenmarkt sei seiner Einschätzung nach im Juni zu Ende gegangen, Bitcoin befinde sich in der Akkumulationsphase, die jedem früheren Anstieg vorausgegangen sei. Als Test gilt dabei die Marke von 76.540 US-Dollar. Dass Bitcoin-Treasury-Unternehmen nicht ohne Risiko sind, zeigt der Fall Datavault AI: Die Aktie brach um rund 50 Prozent ein, nachdem das Unternehmen mitteilte, keinen Zugriff auf seine Bitcoin zu haben.

Fed heute 19:00 Uhr MEZ: Warshs Signale für Dezember entscheiden

Die Fed gibt ihre Zinsentscheidung heute um 19:00 Uhr MEZ bekannt, die Pressekonferenz folgt um 19:30 Uhr MEZ. Nach den Marktpreisen vom Dienstag lag die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen bei rund 90 Prozent, der Leitzins würde damit bei 3,75 bis 4,00 Prozent bleiben. Für den Kryptomarkt dürfte entscheidend sein, welche Signale Warsh für die Dezember-Sitzung sendet: Die Strategen von BNY sehen das Risiko weiterer Straffung dort. Am Donnerstag folgen das US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal, der PCE-Preisindex für September und, nach US-Börsenschluss, die Quartalszahlen von Strategy, das in der Vorwoche keine Bitcoin kaufte. Am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen über 10,9 Milliarden US-Dollar. Auf der On-Chain-Seite dreht das Realized Cap, das den durchschnittlichen Einstandswert aller Bitcoin misst, laut Marktbeobachtern wieder nach oben, ein Hinweis auf frisches Kapital im Markt.

Altcoins im Aufwind: Solana zurück über 100 Dollar, Zcash springt

Ethereum notierte am 28. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 2.376,20 US-Dollar, ein Plus von 1,12 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.349,85 US-Dollar. Solana stieg um 1,78 Prozent auf 103,09 US-Dollar, nach 101,28 US-Dollar am Vortag, und kehrte damit über die Marke von 100 US-Dollar zurück, die am Dienstag zeitweise unterschritten worden war. Chainlink legte um 2,30 Prozent auf 11,83 US-Dollar zu, Sui um 1,29 Prozent auf 0,9440 US-Dollar, Bitcoin Cash um 0,83 Prozent auf 297,50 US-Dollar. Zcash sprang in den asiatischen Morgenstunden um rund 8 Prozent, Monero stieg um 1,79 Prozent auf 614,19 US-Dollar, die Privacy-Coins führten damit den Markt an.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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