Bitcoin erholt sich auf 86.000 Dollar: Vitalik stellt Ethereum-Zukunftsplan vor — Avalanche mit plus 6 Prozent

Kryptomarkt

29.09.26 10:15 Uhr

Bitcoin erholte sich am Dienstagmorgen auf 86.057 Dollar — Ethereum profitiert von Vitalik Buterins Langzeitplan, das Netzwerk mit rekursiven STARKs zum kryptografischen Weltcomputer zu machen, während Avalanche als Tagesgewinner mit plus 6 Prozent in den vorletzten Handelstag vor dem Quartalsende startet.

• Avalanche führte die Tagesperformance der Altcoins an, mit einem Plus von 6,36 %, während Solana sich auf 119,70 US-Dollar erholte; das Q3 war das stärkste Krypto-Quartal des Jahres.

• Ethereum-Gründer Vitalik Buterin veröffentlichte einen langfristigen Entwicklungsplan, um Ethereum mithilfe rekursiver STARK-Beweise zu einem kryptografischen Weltcomputer zu machen, was die Stimmung für Ethereum deutlich verbesserte.

• Der Kryptomarkt zeigt zum Ende des dritten Quartals 2026 eine positive Entwicklung, mit Bitcoin bei 86.057 US-Dollar und einem Quartalsplus von rund 32 Prozent.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 29. September 2026 um 06:00 Uhr MESZ bei 86.057 US-Dollar und erholte sich damit deutlich vom Montags-Schlusskurs von 83.503 US-Dollar — der vorletzte volle Handelstag des dritten Quartals 2026 beginnt auf einem konstruktiven Niveau.

Ethereum-Gründer Vitalik Buterin veröffentlichte einen langfristigen Entwicklungsplan, der Ethereum mithilfe rekursiver STARK-Beweise zu einem kryptografischen Weltcomputer machen soll — Ethereum war der einzige große Krypto-Asset, der den Montag im Plus schloss.

Avalanche legte am Dienstagvormittag um 09:40 Uhr MESZ um 6,36 Prozent auf 11,26 US-Dollar zu und führte damit den Altcoin-Markt als stärkster Tagesperformer an; Solana erholte sich auf 119,70 US-Dollar nach einem frühen Tagesrücksetzer auf 116 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt am vorletzten Handelstag des dritten Quartals 2026 eine freundlichere Tendenz als der gestrige Montag vermuten ließ. Bitcoin notierte am 29. September 2026 um 06:00 Uhr MESZ bei 86.057 US-Dollar — eine deutliche Erholung vom Montags-Schlusskurs von 83.503 US-Dollar, der nach Geopolitik und Ölpreisanstieg einen Tagesrückgang von 1,13 Prozent hinterlassen hatte. Der Gesamtmarkt notierte am 29. September bei rund 2,94 Billionen US-Dollar, ein Plus von 0,1 Prozent in 24 Stunden, bei einer Bitcoin-Dominanz von 56,8 Prozent und einer Ethereum-Dominanz von 11,1 Prozent. Das Quartal endet am Mittwoch, dem 30. September — mit Bitcoin aktuell rund 32 Prozent über dem Q3-Startpunkt von rund 63.000 US-Dollar steht das stärkste Krypto-Quartal des Jahres 2026 kurz vor dem Abschluss.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vitalik Buterin: Ethereum als kryptografischer Weltcomputer via rekursive STARKs

Ethereum war am Montag der einzige große Krypto-Asset, der den Handelstag im Plus schloss — mit einem Tagesgewinn von 0,06 Prozent auf 2.689 US-Dollar, während Bitcoin 1,13 Prozent und XRP 1,45 Prozent verloren. Treiber war ein strategisches Dokument von Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, in dem er einen langfristigen Plan veröffentlichte, Ethereum mithilfe rekursiver STARK-Beweise zu einem kryptografischen Weltcomputer zu entwickeln. Rekursive STARKs sind Zero-Knowledge-Proof-Systeme, die es ermöglichen, beliebig komplexe Berechnungen außerhalb der Blockchain durchzuführen und deren Korrektheit mit einem einzigen kompakten Beweis on-chain zu verifizieren — eine Technik, die Ethereums Skalierbarkeit theoretisch ohne Sicherheitskompromisse massiv erweitern könnte. Das Dokument wurde von der Entwickler-Community als Meilenstein gewertet und verschob die Stimmung für Ethereum spürbar ins Positive.

Avalanche +6%, Solana erholt sich — 120-Dollar-Marke als Test

Avalanche legte am Dienstag, dem 29. September 2026, um 09:40 Uhr MESZ um 6,36 Prozent auf 11,26 US-Dollar zu und führte klar den Altcoin-Markt an. Solana notierte am 29. September 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 119,70 US-Dollar, ein Plus von 0,82 Prozent gegenüber dem Vortag von 118,73 US-Dollar. Solana hatte am Sonntag ein Tageshoch von 125 US-Dollar erreicht und war im frühen Dienstaghandel auf rund 116 US-Dollar zurückgefallen, bevor eine Erholung einsetzte. Die nächste technische Marke ist der Widerstand bei 120 US-Dollar — ein Durchbruch darüber öffnet den Weg auf 122 US-Dollar und höher. Chainlink verlor 1,29 Prozent auf 15,23 US-Dollar, Sui notierte bei 1,153 US-Dollar.

Q3 endet morgen — Q4-Ausblick auf Oktober-CPI und Dezember-FOMC

Das dritte Quartal 2026 endet morgen, am 30. September. Der Quartalsverlauf war strukturell widersprüchlich: ein CLARITY Act, der im Senat scheiterte, eine einstimmige Fed- Zinserhöhung und ein hawkischer Dot Plot standen auf der negativen Seite; das Treasury-Anleihenkaufprogramm von Finanzminister Bessent, Rekord-ETF-Zuflüsse und korporative Treasury-Käufe von Strategy und Bitmine auf der positiven. Das Netto-Ergebnis von rund plus 32 Prozent für Bitcoin macht Q3 2026 zum stärksten Krypto-Quartal des Jahres. Der Ausblick auf Q4 ist durch zwei strukturelle Fragen geprägt: Mitte Oktober erscheint der CPI für September, der zeigen wird, ob die monetäre Straffung erste Wirkung entfaltet. Im Dezember entscheidet das FOMC, ob ein zweiter Zinsschritt folgt — der Dot Plot hatte 16 von 18 Mitgliedern als Befürworter ausgewiesen. Der Fear-and-Greed-Index hält sich im Greed-Bereich — ein Signal für Vorsicht, aber kein Extremsignal.

Anzeige: Gehebelt in Bitcoin investieren - Turbos von CMC Markets Typ Produkt Hebel (ca.) WKN Long Open End Turbo 3,83x CFN0AA Short Open End Turbo 1,93x CFN0LD

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbos von CMC Markets Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 3,77× CFN0JW Ethereum Short 2,07× CFN0MK Solana Long 3,97× CFN0KY Solana Short 2,11× CFN0MZ

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. Spreads).