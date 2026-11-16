Bitcoin erholt sich nach Wochenend-Crash auf 64.800 Dollar: Angst-Index bei 10, Warsh heute, Nvidia morgen

Kryptomarkt

Nach dem Wochenend-Crash bis auf rund 61.900 Dollar, Liquidationen von über 2 Milliarden Dollar und einem Angst-Index von 10 startet Bitcoin bei rund 64.800 Dollar in eine Woche mit Warsh-Rede heute Abend, Nvidia-Zahlen am Dienstag und Fed-Protokoll am Mittwoch.

• In der kommenden Woche stehen wichtige Termine an, darunter eine Rede von Fed-Chef Kevin Warsh, die Veröffentlichung des Fed-Protokolls und Quartalszahlen von Nvidia, wobei die Marktstimmung durch die anhaltenden ETF-Abflüsse und wirtschaftliche Daten beeinflusst wird.

• Über das Wochenende wurden gehebelte Positionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar zwangsweise liquidiert, während der Fear-and-Greed-Index auf 10 Punkte fiel und ETF-Abflüsse seit Anfang November insgesamt 2,35 Milliarden US-Dollar betragen.

• Bitcoin erholte sich am 16. November 2026 leicht auf rund 64.800 US-Dollar, bleibt aber insgesamt stark im Minus im Wochen- und Monatvergleich und liegt 48,6 % unter seinem Rekordhoch.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am Morgen des 16. November 2026 bei rund 64.800 US-Dollar, nachdem der Kurs am frühen Sonntag bis auf rund 61.900 US-Dollar gefallen war; auf Wochensicht liegt Bitcoin rund 14 Prozent im Minus, auf Monatssicht rund 20 Prozent und damit 48,6 Prozent unter dem Rekordhoch von 126.080 US-Dollar vom Oktober 2025.

Am Wochenende wurden gehebelte Positionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar liquidiert. Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 10 Punkten und damit im Bereich extremer Angst; US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten sieben Handelstage in Folge Abflüsse, in der Woche vom 9. bis 13. November insgesamt 1,07 Milliarden US-Dollar.

Heute um 18:00 Uhr MEZ spricht Fed-Chef Kevin Warsh, am Dienstag gegen 22:20 Uhr MEZ legt Nvidia Zahlen vor, am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Fed-Protokoll. Am Freitag um 9:00 Uhr MEZ verfallen Bitcoin-Optionen auf zuletzt rund 31.900 BTC an der Derivatebörse Deribit.

Der Kryptomarkt startet nach einem der schwächsten Wochenenden des Jahres mit einer vorsichtigen Erholung. Bitcoin notierte am Morgen des 16. November 2026 bei rund 64.800 US-Dollar und lag damit knapp 3.000 US-Dollar über dem Wochenendtief von rund 61.900 US-Dollar. Am Sonntag um 09:41 Uhr MEZ hatte der Kurs bei 64.694,37 US-Dollar gelegen, ein Plus von 0,96 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.080,20 US-Dollar. Ethereum notierte am Sonntag um 09:41 Uhr MEZ bei 1.799,08 US-Dollar, ein Plus von 1,77 Prozent gegenüber dem Vortag von 1.767,77 US-Dollar, und am Montagmorgen bei rund 1.820 US-Dollar. Solana notierte am Sonntag um 09:41 Uhr MEZ bei 70,51 US-Dollar, ein Plus von 0,73 Prozent gegenüber dem Vortag von 70,00 US-Dollar. Der Wochenschluss lag bei 72,71 US-Dollar und markierte die siebte Verlustwoche in Folge.

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Wochenend-Crash: Von 77.500 auf 61.900 Dollar in zwei Wochen

Der Abverkauf zog sich über zwei Wochen hin. Zum Tageswechsel nach UTC stand Bitcoin am 1. November bei rund 77.500 US-Dollar, am 7. November bei 75.800 US-Dollar, am 13. November bei 71.400 US-Dollar und am 14. November bei 68.300 US-Dollar. Am Samstag verlor der Kurs noch einmal rund 6 Prozent und fiel auf etwa 64.100 US-Dollar. Damit unterschritt Bitcoin die 200-Wochen-Linie bei rund 67.900 US-Dollar, eine Marke, die in früheren Zyklen häufig als wichtige Unterstützung diente. Am frühen Sonntag erreichte Bitcoin mit rund 61.900 US-Dollar den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Über das Wochenende wurden gehebelte Positionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar zwangsweise geschlossen. Der Fear-and-Greed-Index fiel von 32 Punkten am 10. November auf 20 am Freitag, 13 am Samstag und 10 am Sonntag und Montag. Das Zwölfmonatstief liegt bei rund 57.740 US-Dollar vom 1. Juli 2026.

ETF-Abflüsse: Sieben Handelstage in Folge

Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind seit Anfang November die anhaltenden Abflüsse aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs. In der Woche vom 9. bis 13. November flossen netto 1.065,3 Millionen US-Dollar ab, davon 908,4 Millionen US-Dollar aus dem BlackRock-Fonds IBIT. Am Mittwoch betrugen die Abflüsse 299,8 Millionen, am Donnerstag 284,1 Millionen und am Freitag 185,4 Millionen US-Dollar. In der Woche davor hatten die Fonds bereits rund 1,28 Milliarden US-Dollar verloren. In zwei Wochen summieren sich die Abflüsse damit auf rund 2,35 Milliarden US-Dollar. Am Donnerstag belasteten zudem der überraschende Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und die angekündigte Streichung von Strategy aus wichtigen MSCI-Indizes zum 1. Dezember die Stimmung. Bitcoin fiel dabei unter 72.000 US-Dollar. Entscheidend ist nun, ob die ETF-Abflüsse nachlassen. Die Zahlen für den heutigen Montag werden am Abend erwartet.

Warsh, Nvidia, Fed-Protokoll: Die Woche der Entscheidungen

Der Terminkalender ist dicht. Heute um 18:00 Uhr MEZ spricht Fed-Chef Kevin Warsh auf einer Konferenz zu Produktivität und Beschäftigung in San Francisco. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und deren Bedeutung für die Geldpolitik. Am Dienstag erscheinen um 14:30 Uhr MEZ die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober. Gegen 22:20 Uhr MEZ legt Nvidia Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr MEZ. Am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober, bei der zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmten. Am Donnerstag soll die Aktie von Anthropic erstmals an der Nasdaq gehandelt werden. Der Börsengang könnte nach SpaceX zum zweitgrößten der Geschichte werden. Am Freitag um 9:00 Uhr MEZ verfallen auf Deribit Bitcoin-Optionen auf zuletzt rund 31.900 BTC. Der sogenannte Max-Pain-Punkt liegt derzeit bei 72.000 US-Dollar. Am 27. November folgt der große Monatsverfall. Nach oben gilt die 200-Wochen-Linie bei rund 67.900 US-Dollar als erste wichtige Hürde, nach unten das Zwölfmonatstief bei rund 57.740 US-Dollar als bedeutende Unterstützung.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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