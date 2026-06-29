Kryptomarkt

Nach dem schwächsten Sentiment-Wert des bisherigen Korrekturzyklus dreht der Kryptomarkt überraschend nach oben, während Solana mit einem Rekordvolumen bei tokenisierten Aktien die Erholung anführt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erholt sich am 30. Juni 2026 über die Marke von 60.000 US-Dollar, nachdem der Fear-and-Greed-Index am Vortag mit 12 Punkten einen neuen Zyklustiefstand markiert hatte.

Solana führt die Erholung mit einem Tagesplus von rund 5 Prozent an, getragen von einer Rekordwoche im Handel tokenisierter Aktien.

Strategy kündigt ein neues Finanzierungsrahmenwerk an, das erstmals Bitcoin-Verkäufe von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar erlaubt und Neukäufe vorerst pausiert.

Der Kryptomarkt zeigt zum Monatsschluss eine überraschende Gegenbewegung. Bitcoin notierte am 30. Juni 2026 um 00:00 Uhr (UTC) bei rund 60.258 US-Dollar (laut KuCoin-Marktdaten), ein Plus von rund 1,1 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Erholung folgt auf den 29. Juni, an dem der Fear-and-Greed-Index mit einem Wert von 12 den niedrigsten Stand des gesamten Korrekturzyklus seit Jahresbeginn erreicht hatte. Begleitet wurde die Stimmungseintrübung von einer parallelen Erholung der Aktienmärkte: Der NASDAQ legte rund 2,1 Prozent zu, der S&P 500 rund 1,2 Prozent.

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Solana führt die Erholung an

Solana notierte am 30. Juni 2026 bei rund 74,45 US-Dollar (laut MEXC-Marktdaten), ein Plus von rund 5 Prozent gegenüber dem Vortag und damit eine stärkere Erholung als bei Bitcoin oder Ethereum. Getragen wurde die Bewegung von Rekordzahlen im Handel tokenisierter Aktien: In der vergangenen Woche wurden auf Solana rund 1,36 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Aktien gehandelt, das entspricht nach Angaben von MEXC etwa 96 Prozent des gesamten Onchain-Aktienhandels. Zusätzlich überschritt das verwaltete Vermögen der Solana-Spot-ETFs die Marke von 1 Milliarde US-Dollar, nachdem in den vergangenen drei Wochen rund 1,13 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen verzeichnet wurden.

Ethereum zieht moderat mit

Ethereum notierte am 30. Juni 2026 bei rund 1.613 US-Dollar (laut KuCoin-Marktdaten), ein Plus von rund 2,6 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit folgt Ethereum der allgemeinen Risikoerholung, bleibt aber weiterhin deutlich unter dem Niveau von Anfang Juni, als der Coin noch über 1.800 US-Dollar gehandelt wurde.

Strategy ändert die Finanzierungsstrategie

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte am 30. Juni 2026 Strategy (vormals MicroStrategy): Das Unternehmen kündigte ein neues "Digital Credit Capital Framework" an, das erstmals Bitcoin-Verkäufe von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar autorisiert. Gleichzeitig pausiert das Unternehmen neue Bitcoin-Käufe und erhöht seine US-Dollar-Reserven auf 2,55 Milliarden US-Dollar. Der Schritt soll die Kursstabilität der Vorzugsaktie STRC unterstützen und die Dividendenfähigkeit sichern. Firmenchef Michael Saylor betonte, dass eine Liquidation des Kernbestands an Bitcoin nicht geplant sei. Der Strategiewechsel markiert einen Bruch mit dem bisherigen Muster kontinuierlicher Zukäufe und folgt auf den am 27. Juni 2026 bekannt gewordenen Rückgang des enterprise mNAV von Strategy unter den Wert von 1.

Für die kommende Woche richtet sich der Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht vom 2. Juli 2026 sowie auf die geldpolitischen Signale, die Fed-Chef Kevin Warsh am 1. Juli 2026 auf dem Notenbankforum der EZB senden könnte. Beide Termine dürften zeigen, ob sich die jüngste Risikoerholung am Kryptomarkt fortsetzt oder ob die zugrunde liegenden Makro-Belastungen erneut in den Vordergrund rücken.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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