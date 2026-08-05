Bitcoin-ETFs mit stärkstem Wochenzufluss seit April: 853 Millionen Dollar - morgen entscheidet der CPI

Kryptomarkt

10.08.26 10:15 Uhr

US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten in der Woche bis zum 7. August Nettozuflüsse von 853 Millionen Dollar - die stärkste Woche seit Mitte April - doch der Markt hält die Luft an, denn morgen um 14:30 Uhr MESZ erscheinen die US-Inflationsdaten für Juli, die über Richtung und Nachhaltigkeit der Erholung entscheiden.

• Es besteht eine Divergenz zwischen großen Institutionen, die Bitcoin als Bilanzinstrument nutzen, und Whales, die seit April 2026 netto BTC abgeben, was auf eine mögliche späte Korrekturphase hindeutet.

• Der Bitcoin-Kurs liegt bei rund 65.117 USD, mit technischem Widerstand zwischen 66.000 und 67.000 USD, und die Marktstimmung bleibt vorsichtig, während die US-Inflationsdaten am 12. August den Kurs maßgeblich beeinflussen könnten.

Das Wichtigste in Kürze:

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 7. August 2026 Nettozuflüsse von 853,54 Millionen US-Dollar - der stärkste wöchentliche Zufluss seit Mitte April; BlackRock allein absorbierte 693 Millionen US-Dollar davon.

Bitcoin notiert am 10. August 2026 bei rund 65.117 US-Dollar, der RSI liegt bei 55,78 - leicht im bullischen Terrain - mit technischem Widerstand zwischen 66.000 und 67.000 US-Dollar.

Morgen, am 12. August 2026 um 14:30 Uhr MESZ, erscheinen die US-Inflationsdaten für Juli: Ein schwacher Print könnte Bitcoin über die 66.000-Dollar-Marke treiben, ein heißer Wert den Kurs zurück auf 62.500 US-Dollar drücken.

Der Kryptomarkt betritt die Woche des 10. August 2026 mit dem besten institutionellen Signal seit Monaten - und einem unmittelbaren Katalysator, der alles überschatten könnte. Bitcoin notierte laut CaptainAltcoin bei 65.117 US-Dollar, ein Plus von rund 0,4 Prozent gegenüber dem Vortag, und bewegt sich in einer engen Range zwischen 64.000 und 66.000 US-Dollar. Der Kurs liegt rund 50 Prozent unter dem Allzeithoch vom Oktober 2025 und nahe der aggregierten On-Chain-Kostenbasis des Gesamtmarktes - ein Niveau, das historisch selten als Ausgangszone für starke Kursbewegungen nach unten diente. Der Fear-and-Greed-Index verharrt weiterhin im Fear-Bereich, der RSI notiert mit 55,78 leicht über der Mittellinie.

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853 Millionen Dollar: ETF-Wende mit BlackRock an der Spitze

Bitcoin-ETF-Zuflüsse stiegen in der Woche bis zum 7. August auf 853,54 Millionen US-Dollar - den stärksten wöchentlichen Wert seit Mitte April - wobei BlackRocks IBIT mit 693 Millionen US-Dollar rund 81 Prozent der Gesamtzuflüsse auf sich vereinte und die ETF-Assets auf insgesamt 79,84 Milliarden US-Dollar anhob. Das YTD-Defizit der Bitcoin-ETFs schrumpfte damit von rund 5,4 Milliarden US-Dollar Mitte Juli auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Das ist Fortschritt, aber kein Trendwechsel: Eine einzelne starke Woche reicht historisch selten aus, um einen dauerhaften Aufwärtstrend zu signalisieren - der Markt braucht mehrere aufeinanderfolgende Zuflussdaten, bevor sich institutionelle Nachfrage als strukturell bestätigt gilt. Die gute Nachricht: Wintermute berichtete, dass institutionelle Anleger im ersten Halbjahr 2026 bereits 72 Prozent des Spot-OTC-Volumens ausmachten, gegenüber 59 Prozent ein Jahr zuvor - ein struktureller Anstieg, der unabhängig von Wochen-Schwankungen anhält.

MARA und Whale-Signal: Divergenz zwischen Groß und Klein

Auf der institutionellen Unternehmensseite verpfändete MARA Holdings 18.750 Bitcoin im Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar als Sicherheit für eine 600-Millionen-Dollar-Finanzierung - ein Zeichen, dass große Krypto-Unternehmen ihre Bitcoin-Bestände als Bilanzinstrument nutzen, nicht liquidieren. Auf der On-Chain-Seite sendet die Whale-Verteilung ein anderes Signal: Wallets mit 10 bis 10.000 Bitcoin haben seit dem 24. April 2026 rund 70.848 BTC netto abgegeben, während Retail-Investoren die Dips kauften (laut CoinStats, 9. August 2026). Diese Divergenz zwischen Whale-Verteilung und Retail-Akkumulation ist ein historisch häufig beobachtetes Muster in späten Korrekturphasen - sie zeigt an, dass noch kein klarer Trendwechsel eingepreist ist. Ethereum hält sich im Bereich von rund 1.900 bis 1.950 US-Dollar, wobei Ethereum-ETFs nach Einschätzung von Analysten derzeit attraktiver für institutionelle Flows sind als Bitcoin-ETFs - ein Muster, das ETH seit Juni 2026 als stärkste relative Performance unter den Large Caps erklärt.

Solana mit relativer Stärke, CPI morgen als alles entscheidender Test

Solana zeigte am 9. August 2026 eine stärkere Tagesperformance als Bitcoin und Ethereum und setzte damit die relative Stärke fort, die SOL in den vergangenen Wochen mehrfach als ersten Indikator einer breiteren Altcoin-Erholung positioniert hat (laut InteractiveCrypto, 10. August 2026). Morgen, am 12. August 2026, erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Juli - ein schwacher Print würde die Erwartung stärken, dass die Fed bei Zinserhöhungen pausiert, und könnte Bitcoin über die 66.000-Dollar-Marke treiben; ein heißer Wert dagegen würde den Rückfall in Richtung 62.500 US-Dollar einleiten, dem nächsten relevanten Support. Der übernächste Makrotermin ist Jackson Hole, 27. bis 29. August 2026, gefolgt vom FOMC am 15. und 16. September.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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