Bitcoin-ETFs mit stärkster Woche 2026 — Konsolidierung bei 82.900 Dollar, Solana übertrifft NYSE-Volumen

Kryptomarkt

28.09.26 10:15 Uhr

US-Spot-Bitcoin-ETFs zogen in der Woche vom 21. bis 25. September 2,4 Milliarden Dollar an — die stärkste Woche des gesamten Jahres 2026 — doch der Markt konsolidiert am Montagmorgen mit Bitcoin bei 82.900 Dollar und Analysten erkennen eine signifikante Rotation in Ethereum und Solana, das am Sonntag das Handelsvolumen der New York Stock Exchange übertraf.

• Der Kryptomarkt befindet sich nach einer starken Woche in einer Konsolidierungsphase, mit einem Rückgang von Bitcoin auf 82.895,50 US-Dollar und einem breiten Altcoin-Korrekturtrend, während die kommenden Wochen durch Inflationsdaten und die Fed-Entscheidungen geprägt sein werden.

• Solana übertraf am 27. September 2026 das tägliche Handelsvolumen der NYSE, was auf eine zunehmende On-Chain-Aktivität hinweist, während die ETFs 188 Millionen US-Dollar an einem Tag anzogen.

• In der Woche vom 21. bis 25. September 2026 verzeichneten Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von rund 2,4 Milliarden US-Dollar, die stärkste Zufluss-Woche des Jahres, begleitet von einer signifikanten Rotation in Altcoins wie Ethereum und Solana.

Das Wichtigste in Kürze:

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche vom 21. bis 25. September 2026 Nettozuflüsse von rund 2,4 Milliarden US-Dollar — die stärkste Zufluss-Woche des gesamten Jahres 2026; Analysten sehen gleichzeitig eine signifikante Rotation in Altcoins wie Ethereum und Solana.

Solana übertraf am 27. September 2026 das tägliche Handelsvolumen der New York Stock Exchange — ein strukturelles Signal für die wachsende On-Chain-Aktivität des Netzwerks; Solana-ETFs zogen zuletzt 188 Millionen US-Dollar an einem Einzeltag an.

Bitcoin konsolidiert am Morgen des 28. September 2026 bei 82.895,50 US-Dollar — ein Minus von 1,84 Prozent gegenüber dem Vortag — und tritt damit in eine normale Atempause nach dem stärksten Wochensprint seit August ein.

Der Kryptomarkt startet in die letzte Septemberwoche mit einem Wochenbilanz-Signal, das sich gewaschen hat. Bitcoin notierte am 28. September 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 82.895,50 US-Dollar, ein Minus von 1,84 Prozent gegenüber dem Vortag von 84.451,02 US-Dollar. Die Konsolidierung folgt auf eine außergewöhnliche Woche: Bitcoin-ETFs zogen vom 21. bis 25. September insgesamt rund 2,4 Milliarden US-Dollar an — mehr als in jeder anderen Woche des Jahres 2026, mehr als in der August-Rally-Woche und mehr als in den stärksten Januarwochen. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP notierte am Montag bei 11,09 Euro, ein Minus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vortag, mit einer Gesamtperformance seit Start von 21,8 Prozent.

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2,4 Milliarden ETF-Zuflüsse und Rotation in Altcoins

Die stärkste Bitcoin-ETF-Woche des Jahres 2026 enthält ein strukturelles Signal, das über die reine Zufluss-Zahl hinausweist: Ein tieferer Blick auf die Kapitalflüsse zeigt eine signifikante Rotation in Altcoins wie Ethereum und Solana — was Zweifel aufwirft, ob das ausschließliche Führungskapitel von Bitcoin nachhaltig ist. Ethereum notierte am 28. September 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 2.643,04 US-Dollar, ein Rückgang von 1,62 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.686,45 US-Dollar. Die Konsolidierung erfolgt auf einem strukturell starken Niveau: Ethereum hat seinen September-Tiefstand von unter 2.400 US-Dollar — dem Niveau nach CLARITY-Scheitern und FOMC-Schock — inzwischen um mehr als 10 Prozent hinter sich gelassen. SOL-ETFs zogen zuletzt an einem Einzeltag 188 Millionen US-Dollar an — ein weiteres Zeichen, dass das institutionelle Interesse am gesamten Sektor zunimmt.

Solana übertrifft NYSE-Handelsvolumen: Was das bedeutet

Solana notierte am 28. September 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 118,27 US-Dollar, ein Minus von 3,00 Prozent gegenüber dem Vortag von 121,94 US-Dollar — gleichzeitig aber rund 12,65 Prozent über dem Stand der Vorwoche und 14,51 Prozent über dem 30-Tage-Durchschnitt. Das entscheidende strukturelle Ereignis vom Vortag: Solana übertraf am Sonntag, dem 27. September 2026, das tägliche Handelsvolumen der New York Stock Exchange. Das NYSE-Handelsvolumen liegt typischerweise in einem Bereich, der die meisten dezentralen Börsen weit übertrifft — dass ein öffentliches Blockchain-Netzwerk diese Marke überbot, gilt als historischer Benchmark für On-Chain-Akzeptanz. Hinter dem Volumensrekord steht das Transaction-V1-Upgrade vom 9. September, das die maximale Transaktionsgröße verdreifacht hatte und seither die Netzwerkkapazität für Hochfrequenzanwendungen deutlich erhöhte.

Altcoin-Konsolidierung und Ausblick Oktober

Im breiteren Altcoin-Markt zeigte sich am Montagmorgen ein einheitliches Konsolidierungsbild: Avalanche fiel um 4,08 Prozent auf 10,42 US-Dollar, Chainlink gab 2,20 Prozent auf 13,70 US-Dollar nach, Sui verlor 6,61 Prozent auf 1,179 US-Dollar. Die Verluste sind nach einer Woche mit Gewinnen von bis zu 14 Prozent für viele Altcoins als technische Atempause zu werten. Für die kommende Woche fehlen unmittelbare Makrokatalysatoren von der Größenordnung des September-FOCMs. Der nächste strukturelle Richtungsimpuls kommt aus den Oktober-Inflationsdaten — dem ersten CPI nach der Fed- Zinserhöhung vom 16. September — und dem Dezember-FOMC, das darüber entscheidet, ob die Fed einen zweiten Zinsschritt vollzieht oder pausiert. Bis dahin bleibt der Markt in einer technisch konstruktiven Zone weit über den Tiefständen des September-Schocks.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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