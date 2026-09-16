Bitcoin fällt auf 75.000 Dollar: CLARITY gescheitert, XRP -9% — FOMC-Entscheidung heute Abend 20 Uhr

Kryptomarkt

16.09.26 17:30 Uhr

Bitcoin fiel am Mittwoch auf rund 75.000 Dollar — der tiefste Stand seit Wochen — nachdem das CLARITY-Act-Scheitern mit 49 zu 50 Stimmen XRP um 9 Prozent, Solana um 5 Prozent und Ethereum unter 2.400 Dollar drückte; heute Abend um 20:00 Uhr entscheidet Warsh über die Zinsen, und der Dot Plot wird zeigen, ob der heutige Schlag der letzte oder der erste von mehreren ist.

• Die Federal Reserve entscheidet heute Abend über eine mögliche Zinsanhebung um 25 Basispunkte, wobei die Marktreaktion auf den Dot Plot und die Pressekonferenz maßgeblich sein wird, um die weitere Kursentwicklung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu bestimmen.

• Besonders betroffen waren Assets, die stark von regulatorischer Klarheit abhängig sind, wie XRP (-9,26 %), Solana (-5,37 %) und Ethereum (-4,46 %), wobei Ethereum unter 2.400 US-Dollar fiel, was die Unsicherheit in der Branche verdeutlicht.

• Der Kryptomarkt erlebte am 16. September 2026 einen deutlichen Rückgang, ausgelöst durch das Scheitern des CLARITY Acts im US-Senat und Risikoabbau vor der Fed-Zinsentscheidung, was zu einem Kursverlust bei Bitcoin auf rund 75.000 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 2,58 Billionen US-Dollar führte.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel am 16. September 2026 auf rund 75.000 US-Dollar, der Gesamtmarkt verlor rund 3 Prozent auf 2,58 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung — ausgelöst durch das Scheitern des CLARITY Acts gestern Abend und Risikoabbau vor der FOMC-Entscheidung heute.

XRP verzeichnete mit einem Minus von 9,26 Prozent den stärksten Tagesverlust unter den großen Krypto-Assets — weil XRP am direktesten von der erhofften regulatorischen Klarheit durch den CLARITY Act profitiert hätte; Solana verlor 5,37 Prozent, Ethereum 4,46 Prozent und fiel unter 2.400 US-Dollar.

Heute Abend um 20:00 Uhr MESZ gibt die Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt — die Erhöhung um 25 Basispunkte ist nahezu sicher eingepreist; Warshs Pressekonferenz ab 20:30 Uhr und der neue Dot Plot entscheiden, ob weitere Erhöhungen folgen.

Der Kryptomarkt erlebt am Nachmittag des 16. September 2026 den zweiten Schlag in 24 Stunden. Bitcoin fiel im Tagesverlauf auf rund 75.000 US-Dollar — nachdem das Worst-Case-Szenario aus der Wochenvorschau eingetroffen war: Der US-Senat scheiterte gestern Abend mit 49 zu 50 Stimmen an der Cloture-Hürde für den CLARITY Act. Kein demokratischer Senator stimmte für das Gesetz. Die Gesamtmarktkapitalisierung fiel in 24 Stunden um rund 3 Prozent auf 2,58 Billionen US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index sank von 81 auf 67 Punkte — ein scharfer Rückgang innerhalb weniger Tage, der zeigt, wie schnell die August-Euphorie durch regulatorischen und geldpolitischen Gegenwind abgebaut wird. Und heute Abend folgt der nächste Einschlag.

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XRP -9%, Solana -5%, Ethereum unter 2.400: Der CLARITY-Schock nach Asset-Klassen

Das CLARITY-Scheitern trifft nicht alle Assets gleich. XRP verlor 9,26 Prozent, Solana 5,37 Prozent und Ethereum 4,46 Prozent — ein klares Muster: Je stärker ein Asset von regulatorischer Klarheit für US-Dienstleister abhängt, desto tiefer der Rückschlag. XRP hatte die Woche des 8. bis 14. September als stärkster Performer begonnen, weil Ripples Geschäftsmodell direkt vom CLARITY-Rahmen für Nicht-Wertpapier-Tokens profitiert hätte. Ethereum fiel unter die 2.400-Dollar-Marke — ein Niveau, das die gesamten Ethereum-ETF-Zuflüsse der Vorwoche von 216 Millionen US-Dollar in der Kursbewertung wieder eliminiert. Solana fiel auf rund 95 US-Dollar. Die branchenweite Botschaft aus Washington ist klar: Das Scheitern des Gesetzentwurfs bedeutet, dass die Kryptowährungsbranche noch länger auf die Art von Gesetzgebung warten muss, die viele Unternehmen für eine langfristige Planung in den USA benötigen.

Was bleibt: SEC/CFTC-Weg intakt, strukturelle Bitcoin-These unverändert

Führende Branchenvertreter betonten nach der Abstimmung, dass das CLARITY-Scheitern den laufenden administrativen Regulierungsprozess bei SEC und CFTC nicht rückgängig macht — und dass Banken, Vermögensverwalter und Krypto-Unternehmen wahrscheinlich weiter wachsen werden. Cake-Wallet-CEO Vik Sharma erwartet nur minimale Auswirkungen der heutigen Zinserhöhung auf die langfristige Bitcoin-These. 570 Millionen US-Dollar an Long-Positionen wurden in der gestrigen und heutigen Abverkaufswelle liquidiert. Marktanalysten wiesen darauf hin, dass die Senatsabstimmung nicht alleinige Ursache für den gesamten Kurssturz ist — der Markt reduziert gleichzeitig Risiko im Vorfeld der Fed-Entscheidung. Diese Doppelbelastung, nicht die Abstimmung allein, erklärt die Tiefe des heutigen Rücksetzers.

FOMC heute Abend 20:00 Uhr: Der Dot Plot als letzter Ausweg oder zweiter Schlag

Um 20:00 Uhr MESZ gibt die Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt. Die Erhöhung um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent ist nahezu vollständig eingepreist — sie ist kein Überraschungsmoment. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung von Bitcoin ist Warshs Pressekonferenz ab 20:30 Uhr MESZ und der neue Dot Plot: Signalisiert der Dot Plot, dass der heutige Schritt der letzte Zinserhöhungsschritt ist, könnte der Markt trotz des CLARITY-Schocks nach unten mit einem erleichterten Bounce reagieren. Signalisiert er weitere Erhöhungen für Ende 2026 oder 2027, steigt der Druck auf die 73.000-Dollar-Zone weiter — das Analysten-Ziel, das für das Worst-Case-Szenario aus CLARITY-Scheitern plus hawkischer Fed genannt wurde. Die nächste Stunde bis 20:30 Uhr MESZ entscheidet, ob der heutige Tag mit einem doppelten Schlag endet oder mit einer partiellen Erholung.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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