Kryptomarkt

Bitcoin fiel am Dienstag auf rund 59.400 Dollar und gab die gesamte Montagsrallye wieder ab. Hohe Verluste bei langfristigen Anlegern, Rekordabflüsse aus Bitcoin-ETFs und die Aussicht auf eine Fed-Zinserhöhung im Dezember belasten den Kryptomarkt vor den morgigen US-Inflationsdaten.

• Der Bitcoin-Kurs fiel am 24. November 2026 deutlich unter 60.000 US-Dollar auf rund 59.380 US-Dollar, was etwa 7 Prozent unter dem Montagshoch lag, begleitet von starken Kursschwankungen und Liquidationen gehebelter Positionen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 24. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 59.836,85 US-Dollar, ein Minus von 2,15 Prozent gegenüber dem Vortag von 61.149,89 US-Dollar. Im Tagestief fiel der Kurs auf rund 59.380 US-Dollar und lag am Nachmittag bei rund 60.200 US-Dollar, etwa 7 Prozent unter dem Montagshoch von 64.505 US-Dollar.

Binnen 24 Stunden wurden am Kryptomarkt gehebelte Positionen im Wert von rund 830 bis 850 Millionen US-Dollar liquidiert. Langfristige Bitcoin-Halter realisierten bei Verkäufen während der Erholung auf 64.500 US-Dollar durchschnittlich 33 Prozent Verlust.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Nettoabflüsse von 569,7 Millionen US-Dollar. Im November summieren sich die Nettoabflüsse auf einen Rekordwert von rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Morgen erscheinen die PCE-Inflationsdaten für Oktober. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt unter Marktteilnehmern als nahezu sicher.

Der Kryptomarkt gibt die Kursgewinne vom Montag wieder ab. Bitcoin notierte am 24. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 60.141,89 US-Dollar, ein Minus von 1,65 Prozent gegenüber dem Vortag von 61.149,89 US-Dollar, und um 12:31 Uhr MEZ bei 59.836,85 US-Dollar, ein Minus von 2,15 Prozent. Damit fiel der Kurs erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 US-Dollar. Auch Ethereum und Solana gerieten unter Verkaufsdruck. Ethereum notierte um 09:41 Uhr MEZ bei 1.692,91 US-Dollar, ein Minus von 0,85 Prozent gegenüber dem Vortag von 1.707,49 US-Dollar. Solana notierte um 12:31 Uhr MEZ bei 70,22 US-Dollar, ein Minus von 2,26 Prozent gegenüber dem Vortag von 71,84 US-Dollar. Auch Dogecoin gab von 0,0562 auf 0,0555 US-Dollar nach, Sui von 0,6713 auf 0,6555 US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index signalisiert mit 11 Punkten extreme Angst unter den Anlegern.

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Rallye vollständig abgegeben: Von 64.505 auf 59.380 Dollar

Nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef war Bitcoin am Montag bis auf 64.505 US-Dollar gestiegen. Während der technologielastige Nasdaq Composite den Montag mit deutlichen Gewinnen beendete, konnte Bitcoin seine Kursgewinne nicht halten. Am Dienstag fiel der Kurs erneut unter 60.000 US-Dollar und erreichte im Tagestief rund 59.380 US-Dollar, ein Minus von fast 8 Prozent gegenüber dem Montagshoch. Die starken Kursschwankungen trafen insbesondere Händler mit gehebelten Positionen: Nach Daten von CoinGlass wurden in den 24 Stunden bis Dienstagmorgen um 09:00 Uhr MEZ gehebelte Positionen im Wert von rund 827 Millionen US-Dollar liquidiert, darunter etwa 478 Millionen US-Dollar an Short-Positionen und 348 Millionen US-Dollar an Long-Positionen. Zunächst traf die Rallye Händler, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Beim anschließenden Kursrückgang gerieten Anleger unter Druck, die auf steigende Kurse spekulierten.

Langfristige Halter verkaufen mit Verlust, ETF-Abflüsse auf Rekordniveau

Zusätzlich belasten Verkäufe langfristiger Anleger den Markt. Nach einer Analyse von CryptoQuant wurden während des Kursanstiegs auf rund 64.500 US-Dollar Bitcoin-Bestände, die länger als 155 Tage gehalten worden waren, mit einem durchschnittlichen Verlust von rund 33 Prozent verkauft. Die Kennzahl Spent Output Profit Ratio (SOPR) für diese Anlegergruppe lag bei 0,67, nachdem sie bereits am Freitag auf 0,64 gefallen war. Nach Einschätzung eines CryptoQuant-Analysten könnten die anhaltenden Verkäufe langfristiger Halter weitere Kurserholungen begrenzen. Auch bei den US-Spot-Bitcoin-ETFs hält der Kapitalabfluss an: Nach Daten von CoinGlass und Farside Investors verzeichneten die Fonds am Montag Nettoabflüsse von 569,7 Millionen US-Dollar. Im November summieren sich die Nettoabflüsse bis einschließlich Montag auf rund 4,7 Milliarden US-Dollar, den höchsten jemals innerhalb eines Monats verzeichneten Wert. Einen kleinen Lichtblick gibt es bei Solana: Die US-Spot-Solana-ETFs verbuchten in der Woche bis zum 20. November mit 4,4 Millionen US-Dollar den ersten wöchentlichen Nettozufluss nach sechs Wochen mit Nettoabflüssen. Auf der Solana-Blockchain wurden zudem in der vergangenen Woche tokenisierte Aktien mit einem Rekordhandelsvolumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar gehandelt. Der Solana-Kurs liegt mit rund 70 US-Dollar dennoch 76 Prozent unter seinem Rekordhoch und rund 30 Prozent unter dem Stand von vor 30 Tagen.

PCE-Inflationsdaten, Thanksgiving und Optionsverfall: Wichtige Termine

Am Mittwoch werden um 14:30 Uhr MEZ die US-PCE-Inflationsdaten für Oktober veröffentlicht, die für die Geldpolitik der US-Notenbank von großer Bedeutung sind. Am Donnerstag feiern die USA Thanksgiving, weshalb die US-Aktienbörsen geschlossen bleiben. Am Freitag, dem 27. November, läuft an der Kryptobörse Deribit eine große Zahl von Bitcoin-Optionen aus. Das ausstehende Kontraktvolumen belief sich zuletzt auf rund 112.000 BTC mit einem Nominalwert von etwa 6,8 Milliarden US-Dollar. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen die Marktteilnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung im Dezember. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, deutete am Montag an, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein könnten, um die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zurückzuführen. Für Bitcoin bleibt die Marke von 60.000 US-Dollar ein psychologisch wichtiges Kursniveau. Darunter rückt das Wochenendtief bei rund 55.100 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite stellt das Montagshoch bei rund 64.500 US-Dollar einen möglichen Widerstand dar. Weitere charttechnische Widerstände befinden sich im Bereich zwischen rund 68.000 und 73.000 US-Dollar. Am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht für November, am 8. und 9. Dezember findet die nächste Zinssitzung der Fed statt.

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Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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