Bitcoin fällt unter 79.000 Dollar: Steigende Zinserhöhungs-Wetten belasten — Solana verliert 103-Dollar-Support

Kryptomarkt

08.09.26 10:15 Uhr

Steigende Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung drücken Bitcoin am Dienstagmorgen unter die 79.000-Dollar-Marke — Solana verlor den Support bei 103 Dollar und testet 99 Dollar, während Mark Yusko 90 Prozent seiner SOL-Position verkaufte und der PPI heute sowie der CPI morgen die FOMC-Erwartungen endgültig festigen.

• Die Veröffentlichung von Inflationsdaten (PPI heute, CPI morgen) vor dem FOMC-Meeting wird entscheidend sein, um die Marktreaktionen auf die Zinsentscheidung zu beeinflussen, während institutionelles Kapital weiterhin vor allem in Bitcoin fließt.

• Der Kryptomarkt reagiert auf steigende Zinserwartungen, wobei Bitcoin unter 79.000 US-Dollar gefallen ist, beeinflusst durch die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed am 16. September.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel am Morgen des 8. September 2026 unter die Marke von 79.000 US-Dollar, da steigende Wetten auf eine Fed- Zinserhöhung beim FOMC am 16. September den Druck auf Risikoassets erhöhten.

Solana fiel unter den Support bei 103 US-Dollar auf rund 102 US-Dollar — Analysten sehen die nächste relevante Unterstützung bei 99 US-Dollar; Mark Yusko meldete den Verkauf von 90 Prozent seiner SOL-Position.

Heute erscheint der PPI für August, morgen der CPI — beide Datenpunkte entscheiden, mit welchen Erwartungen der Markt in das FOMC-Meeting am 16. September geht.

Der Kryptomarkt zeigt am Morgen des 8. September 2026 erneut den bekannten September-Reflex: Steigende Zinserhöhungserwartungen belasten, und Bitcoin gibt nach. Der Kurs fiel am 8. September 2026 im frühen Handel unter die Marke von 79.000 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 79.416 US-Dollar notiert hatte. Das übergeordnete Narrativ bleibt unverändert: Der überraschend starke NFP-Bericht vom 4. September mit 162.000 neuen Stellen — dreimal so viele wie erwartet — hat die Zinserhöhungs-Wetten merklich angezogen und die Risikobereitschaft gedämpft. Bitcoin-ETFs zeigen weiterhin robuste Zuflüsse und stützen strukturell, während institutionelles Kapital in Altcoin-Produkte zurückhaltender fließt.

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Solana unter 103 Dollar: Yusko verkauft, Technologie liefert

Solana notierte am Morgen des 8. September 2026 bei rund 102 US-Dollar, nachdem der Kurs den Support bei 103 US-Dollar gebrochen hatte. Analysten identifizieren die psychologische Zone um 99 US-Dollar als nächste relevante Unterstützung; ein Bruch darunter öffnet den Weg auf rund 95 US-Dollar. Gleichzeitig meldete Investor Mark Yusko, 90 Prozent seiner Solana-Position verkauft zu haben — nach eigener Aussage, weil er etwa das Tausendfache seines ursprünglichen Einsatzes erzielt habe. Yusko warnte vor weiteren Abwärtsrisiken für Bitcoin und Solana, hält aber weiterhin die Hälfte seines Vermögens in Bitcoin. Das technische Bild des Ökosystems steht in scharfem Kontrast: Die Solana Foundation meldete Anfang September, dass Payment Channels auf dem Netzwerk die Marke von einer Million Zahlungen pro Sekunde erreicht haben — eine Benchmark, die Solana klar von anderen Layer-1-Blockchains abhebt. Morgen, am 9. September, aktiviert das Netzwerk das Transaction-V1-Upgrade, das komplexere kryptografische Operationen ermöglicht.

PPI heute, CPI morgen: Letzte Datenpunkte vor dem FOMC

Heute erscheint der Producer Price Index für August — ein Vorläufersignal für den CPI, da gestiegene Erzeugerpreise typischerweise mit Verzögerung in den Konsumentenpreisindex einfließen. Morgen, am 11. September 2026, erscheint dann der CPI für August — der letzte Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC-Meeting am 16. September. Für den Kryptomarkt gilt: Ein heißer CPI würde die bereits erhöhten Zinserhöhungs-Odds weiter festigen und Bitcoin in Richtung des 77.000-Dollar-Supports drücken. Ein kühler Wert dagegen könnte die September-Erwartungen drehen und dem Markt Spielraum verschaffen. Ethereum zeigt am 8. September 2026 laut technischer Analyse ein ausgewogeneres Bild als Solana — der RSI notiert im neutralen Bereich, die meisten Indikatoren sprechen für weitere Konsolidierung zwischen 2.400 und 2.500 US-Dollar. Am 16. September veröffentlicht die Fed erstmals seit Juni einen neuen Dot Plot, in dem Kevin Warsh seinen Zinspfad offiziell dokumentieren wird.

Institutionelle Flows: Bitcoin dominiert, Altcoins weiter unter Druck

Das institutionelle Kapitalflussbild der abgelaufenen Woche bis zum 4. September bleibt richtungsweisend für den aktuellen Markt: US-Spot-Bitcoin-ETFs zogen rund 986,9 Millionen US-Dollar an — ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber der Vorwoche — während Ethereum-, Solana- und XRP-Produkte zwischen 73 und 97 Prozent ihrer Vorwochenzuflüsse verloren. Die Spreizung zeigt, dass institutionelles Kapital im Umfeld erhöhter Zinserhöhungserwartungen selektiv in Bitcoin fließt und alternative Assets meidet. Das FOMC-Meeting am 16. September 2026 mit neuem Dot Plot bleibt der übergeordnete Richtungsentscheid — bis dahin ist jeder Datenpunkt, der die 57-prozentigen Zinserhöhungs-Odds verschiebt, unmittelbar kurswirksam.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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