Kryptomarkt

Trader haben die Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung noch im Juli hochgeschraubt, die 2-jährige US-Staatsanleihen-Rendite kletterte auf den höchsten Stand seit über einem Jahr - Bitcoin fiel auf 62.380 Dollar, und um 14:30 Uhr MESZ entscheiden die CPI-Daten für Juni, in welche Richtung.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel am Morgen des 14. Juli 2026 auf rund 62.380 US-Dollar, ein Minus von rund 2,1 Prozent gegenüber dem Vortag, da Trader die Wetten auf eine Fed- Zinserhöhung noch im Juli deutlich erhöhten.

Um 14:30 Uhr MESZ werden die US-Inflationsdaten für Juni veröffentlicht - der Konsens erwartet den ersten Rückgang der Headline-Inflation seit Januar; ein heißerer Wert könnte Bitcoin zurück in Richtung 58.000 US-Dollar drücken.

Ab 16:00 Uhr MESZ spricht Fed-Chef Kevin Warsh erstmals vor dem Kongress; die genaue Wortwahl zu Zinspfad und Inflation wird in den Stunden danach den entscheidenden Taktgeber für den Kryptomarkt setzen.

Der Kryptomarkt tritt am 14. Juli 2026 in den bislang wichtigsten Einzeltag der zweiten Jahreshälfte ein. Bitcoin notierte laut CoinDesk um 8:58 Uhr MESZ bei rund 62.380 US-Dollar, ein Rückgang von rund 2,1 Prozent gegenüber dem Vortag. Die 2-jährige US-Treasury-Rendite sprang auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2025, während erneute Spannungen an der Straße von Hormuz die Ölpreise auf über 75 US-Dollar je Barrel trieben und den Inflationsausblick eintrübten - eine Konstellation, die Trader dazu veranlasste, die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung noch im Juli deutlich höher zu gewichten. Der WTI-Ölpreis war am Vortag zeitweise um mehr als 4 Prozent gestiegen. Bitcoin befindet sich damit in einer technischen Sandwichposition: Unterstützung liegt zwischen 61.000 und 62.000 US-Dollar, der entscheidende Widerstand bei rund 63.800 bis 64.400 US-Dollar.

Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

CPI Juni: Fünfter Inflationstest des Jahres für Bitcoin

Um 14:30 Uhr MESZ (8:30 Uhr ET) erscheinen die US-Verbraucherpreisindex-Daten für Juni 2026. Bitcoin hat in diesem Jahr auf jeden einzelnen CPI-Print mit zweistelligen Kursbewegungen reagiert: Der Februar-Print löste ein Minus von 5,77 Prozent aus, der März-Print einen Einbruch von 27,6 Prozent, der April-Print eine Erholung von 10,85 Prozent. Das macht den heutigen Termin zum makroökonomisch mächtigsten Einzelpunkt des Monats. Der Bloomberg-Konsens erwartet, dass die Headline-Inflation erstmals seit Januar 2026 sowohl auf Monats- als auch auf Jahresbasis zurückgeht - Headline auf unter 4 Prozent nach 4,2 Prozent im Mai. Ein schwächerer Wert würde die Grundlage für Warsh liefern, heute Nachmittag gemäßigter zu klingen, ohne gegen sein Mandat zu verstoßen. Ein heißerer Wert dagegen würde den Druck auf den Kryptomarkt am heutigen Nachmittag verdoppeln.

Warsh-Testimony: Erster Kongress-Auftritt als Fed-Chef

Ab 16:00 Uhr MESZ (10:00 Uhr ET) spricht Fed-Chef Kevin Warsh erstmals vor dem House Financial Services Committee - das erste semiannuale Kongress-Testimony seit seiner Amtsübernahme im Mai 2026. ING-Analysten schrieben, Warsh könne - wenn er wolle - die Zahmen Inflationserwartungen betonen und habe genug Munition, um den Zinserhöhungs-Druck wegzureiten und stattdessen eine Pause zu signalisieren. Die Markt-Wetten zeigen zwei Szenarien: 70 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Pause beim Juli-FOMC, aber bereits 60 Prozent eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bis September 2026. Für Bitcoin ist die genaue Reihenfolge der heutigen Ereignisse entscheidend: Erscheinen die CPI-Daten zuerst und enttäuschen hawkisch, tritt Warsh unter maximalem Marktdruck ans Pult. Erscheinen sie kühler als erwartet, hat er Spielraum, den Fokus auf Inflationserwartungen statt auf aktuelle Inflationsdaten zu legen.

ETF-Zuflüsse: Erster Silberstreifen, aber noch kein Trend

Inmitten des Drucks lieferte der vergangene Freitag (10. Juli 2026) ein positives Detailsignal: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 90,4 Millionen US-Dollar, angeführt von BlackRocks iShares Bitcoin Trust mit 86,8 Millionen US-Dollar. Der 7-Tage-Flow drehte mit 124,9 Millionen US-Dollar erstmals wieder ins Positive. Der 30-Tage-Saldo bleibt jedoch bei minus 4,73 Milliarden US-Dollar tief im negativen Bereich (laut wallstreetONLINE/CryptoSlate, 14. Juli 2026). Einzelne positive Tage durchbrechen keine strukturellen Abflussmuster. Ethereum notierte zuletzt bei rund 1.782 US-Dollar, Solana bei rund 76,40 US-Dollar (BTC-ECHO, 13. Juli 2026, 13:00 Uhr). Beide Assets werden heute von denselben Makrotreibern wie Bitcoin bewegt.

Nach 14:30 Uhr MESZ wird der heutige Bericht um ein Nachmittagsupdate ergänzt, das die tatsächlichen CPI-Zahlen und Warshs erste Aussagen einordnet. Bis dahin gilt: Der Kryptomarkt steht still und wartet - zum ersten Mal in diesem Jahr auf zwei Datenpunkte, die an einem einzigen Nachmittag gemeinsam einschlagen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln bei finanzen.net zero (zzgl. Spreads).