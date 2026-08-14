Bitcoin-Funding-Rate auf 20-Monats-Hoch: Shorts werden gedrückt - Gipfel morgen im Weißen Haus

Kryptomarkt

18.08.26 17:30 Uhr

Bitcoins Funding-Rate auf Binance erreichte am Nachmittag des 18. August den höchsten Stand seit 20 Monaten - das bullischste Derivate-Signal seit Dezember 2024 - während 125 Millionen Dollar Short-Positionen liquidiert wurden und der Markt den Vorabend des Weißen Haus Krypto-Gipfels mit deutlich gebesserer Stimmung betritt.

• Am 19. August treffen sich Krypto-CEOs und Regulatoren im Weißen Haus, wobei der Markt auf Hinweise zu regulatorischer Klarheit wartet, während institutionelle Akteure wie Bank Leumi und Galaxy Digital Tradingdienste für Kryptowährungen in Israel planen.

• Bitcoin handelt bei rund 64.200 bis 64.500 US-Dollar, während ETF-Zuflüsse für Bitcoin und Ethereum erstmals nach Wochen wieder steigen, was positive Stimmung vor dem morgigen Gipfeltreffen im Weißen Haus signalisiert.

• Der Funding-Rate von Bitcoin auf Binance erreichte den höchsten Stand seit 20 Monaten, was auf zunehmendes Long-Interesse hindeutet, während Liquidationen bei 213 Millionen US-Dollar lagen, vor allem bei Shorts, was auf einen bearischen Kursanstieg durch Zwangsliquidationen hinweist.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoins Funding-Rate auf Binance stieg am 18. August 2026 auf den höchsten Stand seit 20 Monaten - der letzte vergleichbare Wert datiert aus dem Dezember 2024, dem letzten Allzeithoch-Zyklus.

Liquidationen stiegen um 53 Prozent auf 213 Millionen US-Dollar, davon 125 Millionen US-Dollar auf der Short-Seite - ein Signal, dass der Kursanstieg nicht von neuem Kaufkapital, sondern von Zwangsliquidationen bearisher Positionen getragen wird.

Bitcoin handelt am Nachmittag bei rund 64.200 bis 64.500 US-Dollar, ETF-Zuflüsse kehren zurück - am morgigen 19. August trifft Präsident Trump Krypto-CEOs und Regulatoren im Weißen Haus.

Der Kryptomarkt liefert am Nachmittag des 18. August 2026 das bullischste Derivate-Signal seit fast zwei Jahren. Bitcoin handelte laut CoinGape um rund 64.200 US-Dollar, ein Plus von 2,2 Prozent in 24 Stunden, mit einer Intraday-Range zwischen 62.649 und 64.548 US-Dollar (laut sundayguardianlive/CoinMarketCap, 18. August 2026). Die Funding-Rate von Bitcoin auf Binance stieg auf den höchsten Stand seit 20 Monaten - Analyst Gaah von CryptoQuant wertete das als bullisches Signal, da es darauf hindeutet, dass mehr Trader Long-Positionen eröffnen. Gleichzeitig kehren BTC- und ETH-ETFs nach wochenlangen Abflüssen erstmals wieder mit positiven Tageszuflüssen zurück - ein doppeltes Stimmungssignal vor dem morgigen Gipfeltreffen.

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213 Millionen Dollar Liquidationen: Shorts unter Druck

Liquidationen stiegen am 18. August um 53 Prozent auf 213 Millionen US-Dollar - davon entfielen 87 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen und 125 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen. Das Übergewicht bei den Short-Liquidationen zeigt, dass der Kursanstieg bearische Positionierungen aufräumt statt frischem Kaufkapital zu folgen - ein typisches Muster in Bounce-Phasen, das die Nachhaltigkeit der Bewegung noch nicht bestätigt. Technisch bleibt der nächste relevante Widerstand zwischen 64.500 und 66.000 US-Dollar. Das Wochentief lag bei 62.700 US-Dollar. Die jüngste Einmonatsrange liegt zwischen 62.000 und 66.000 US-Dollar und ist damit enger als die Juni-Range von 58.000 bis 66.000 US-Dollar - diese Kompressions-Phase geht typischerweise einer größeren Bewegung voraus, sobald eine der Grenzen entschieden durchbrochen wird.

White House Gipfel morgen: Was der Markt erwartet

Am morgigen 19. August 2026 treffen sich die CEOs von Coinbase, Ripple, Gemini, Robinhood, Polymarket und Kalshi mit Präsident Trump sowie den Vorsitzenden von CFTC und SEC im Weißen Haus. Der Markt erwartet keine unmittelbare gesetzliche Entscheidung - der CLARITY Act steht frühestens am 15. September im Senat zur Prozedurabs timmung, die Passage-Wahrscheinlichkeit für 2026 liegt je nach Quelle zwischen 10 und 20 Prozent. Was der Markt erwartet ist ein Signal über den administrativen Weg: konkrete Richtlinien der SEC und CFTC, die ohne Kongresszustimmung kurzfristig Klarheit schaffen können. Die SEC hatte am 14. August ein geplantes Innovations-Meeting abgesagt und die Token-Ausnahmeregel verzögert - der Gipfel morgen ist eine direkte Reaktion auf diesen Rückschlag.

Ethereum und Solana: ETF-Zuflüsse und Bank-Leumi-Signal

Ethereum notierte am Nachmittag bei rund 1.898 US-Dollar (laut Yahoo Finance, 18. August 2026), mit einer Funding-Rate von 0,0024 Prozent - ebenfalls leicht long-dominiert. ETF-Zuflüsse für ETH kehrten heute zum ersten Mal seit mehreren Tagen zurück, was die strukturelle Nachfrage auf institutioneller Seite signalisiert. Solana hielt sich im Bereich von rund 74 bis 76 US-Dollar stabil. Bank Leumi und Galaxy Digital planen nach CoinStats-Angaben Bitcoin-, Ethereum- und Solana-Tradingdienste für israelische Kunden, die für früh 2027 geplant sind und noch behördlicher Genehmigung bedürfen - ein weiteres institutionelles Adoptionssignal aus dem Nahen Osten. Jackson Hole vom 27. bis 29. August 2026 bleibt der nächste übergeordnete Makrokatalysator nach dem heutigen Nachmittag.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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