Bitcoin gibt alle Wochengewinne ab: 670 Millionen Dollar Liquidationen vor dem FOMC-Entscheid heute Abend

Kryptomarkt

29.07.26 10:15 Uhr

Bitcoin hat zwischen Montag und Dienstag sämtliche Gewinne der Vorwoche abgegeben, mehr als 670 Millionen Dollar an Long-Positionen wurden liquidiert, und das Chartbild zeigt ein absteigendes Dreieck - wenige Stunden bevor Warsh die unberechenbarste Fed-Entscheidung seit 2020 verkündet.

• Die US-Notenbank Fed entscheidet heute Abend über die Zinspolitik, wobei das Abstimmungsergebnis, insbesondere ein möglicher Konsens oder Dissens, wichtiger ist als der Zinssatz selbst, was Unsicherheit im Markt erzeugt.

• Der Bitcoin-Kurs fiel am 29. Juli 2026 auf rund 63.173 US-Dollar, was einen Rückgang von 2,8 % gegenüber dem Vortag bedeutet, begleitet von einer Liquidation von über 670 Millionen US-Dollar an Long-Positionen und einem technischen Abwärtstrend in einem absteigenden Dreieck.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin fiel am 29. Juli 2026 auf rund 63.173 US-Dollar und gab damit sämtliche Wochengewinne seit dem Hoch von 66.921 US-Dollar vom 21. Juli wieder ab - mehr als 670 Millionen US-Dollar an Long-Positionen wurden in 24 Stunden liquidiert.

Das Chartbild zeigt ein absteigendes Dreieck, das zu rund 80 Prozent ausgebildet ist, mit einem entscheidenden Support bei 63.100 US-Dollar - ein nachhaltiger Schlusskurs darunter würde technisch einen Rückfall in Richtung 61.000 US-Dollar einleiten.

Heute Abend um 20:00 Uhr MESZ gibt die Fed ihre Zinsentscheidung bekannt: Nicht der Zinssatz ist der entscheidende Indikator, sondern das Abstimmungsergebnis - ein einstimmiger Stopp würde signalisieren, dass Warsh einen Konsens aufgebaut hat.

Der Kryptomarkt tritt am 29. Juli 2026 mit einem deutlichen Vorzeichenwechsel in den FOMC-Tag ein. Bitcoin notierte laut wallstreetONLINE bei rund 63.173 US-Dollar, ein Rückgang von rund 2,8 Prozent gegenüber dem Vortag, nach einem Vortagesstand von 65.141 US-Dollar. Binnen 24 Stunden wurden Positionen im Wert von mehr als 670 Millionen US-Dollar liquidiert, der Großteil davon Long-Wetten, während auch Öl und Gold nachgaben und Nasdaq-Futures ins Minus drehten. Die technische Gemengelage ist ernst: Das Chart-Muster verdichtet sich laut Börse Express zu einem absteigenden Dreieck, das zu rund 80 Prozent ausgebildet ist - mit 63.100 US-Dollar als letztem relevantem Support vor einem möglichen Rückfall in Richtung 61.000 US-Dollar.

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Warsh: Keine Forward Guidance - das macht diesen Abend so unberechenbar

Kevin Warsh hat das Instrument der Forward Guidance seit seiner Amtsübernahme abgeschafft, sodass das Komitee seine Entscheidungen nicht mehr vorab signalisiert - die Erinnerung an die Juni-Pressekonferenz, als Warsh die Zinserhöhungswahrscheinlichkeit auf 70 Prozent trieb, lässt viele Trader heute lieber vorab Risiko abbauen. Die Pausenwahrscheinlichkeit liegt laut CME FedWatch bei rund 68,5 Prozent, die Zinserhöhungswahrscheinlichkeit bei 31,5 Prozent - nach Einschätzung von Marktbeobachtern eine der gespaltendsten Erwartungslagen vor einem FOMC-Termin seit dem Jahr 2020 (laut BeInCrypto, 29. Juli 2026). Der entscheidende Indikator wird heute Abend nicht der Zinssatz sein, sondern das Abstimmungsergebnis: Ein einstimmiger Stopp würde zeigen, dass Warsh einen Konsens aufgebaut hat und die hawkische Minderheit eingebunden ist. Gegenstimmen dagegen würden signalisieren, dass der interne Dissens weiter anhält - und damit die Unsicherheit für September vergrößern.

Ethereum und Solana unter stärkerem Druck als Bitcoin

Ethereum fiel auf rund 1.881 US-Dollar, ein Minus von rund 4,2 Prozent gegenüber dem Vortag (laut Indodax/CoinMarketCap, 29. Juli 2026). Solana gab rund 6,8 Prozent auf rund 73,21 US-Dollar nach - das stärkste Tagesdefizit unter den Large Caps und ein Zeichen dafür, dass der typische Altcoin-Hebel in Risk-off-Phasen wieder aktiv ist. Die relative Stärke, die Ethereum im Juli aufgebaut hatte, wird damit partiell wieder abgetragen. Tesla meldete im Rahmen seiner Quartalszahlen, dass das Unternehmen 11.509 Bitcoin unverändert hält, dabei aber einen unrealisierten Verlust von 112 Millionen US-Dollar unter dem neuen Fair-Value-Accounting auswies (laut Coinstack, 29. Juli 2026).

Core PCE morgen: Das nächste Inflationssignal

Unabhängig vom heutigen FOMC-Ergebnis folgt morgen, am 30. Juli 2026, der nächste wichtige Inflationsdatenpunkt: der Core PCE-Index für Juni - die bevorzugte Inflationskennziffer der Fed. Der Wert für Mai lag bei 2,7 Prozent, die Erwartung für Juni liegt bei rund 2,5 Prozent. Ein niedrigerer Wert würde die Argumentation für eine Zinspause im September stärken und könnte die heutige FOMC-bedingte Bewegung am Donnerstag partiell korrigieren. Die drei Termine, die den weiteren Verlauf entscheiden werden, sind die heutige Abstimmung, der Inflationsbericht für Juli am 12. August und die nächste FOMC-Sitzung am 15. und 16. September 2026. Bis dahin bleibt der Kryptomarkt in einem Regime, das nicht von internen Krypto-Treibern bestimmt wird, sondern von der Frage, ob die Fed in diesem Jahr noch einmal erhöht oder nicht.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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