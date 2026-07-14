Kryptomarkt

Bitcoin stieg am Montagmittag kurz über 64.000 Dollar und gab die Gewinne am Nachmittag wieder ab, während der Ölpreis um fast 3 Prozent zulegte, neue Iran-Spannungen die Risikobereitschaft dämpfen und in Tokyo die WebX-Konferenz die Branche auf Asiens wachsende Rolle einschwört.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erreichte am Montagmittag kurz die Marke von 64.000 US-Dollar und gab am Nachmittag des 13. Juli 2026 einen Teil der Gewinne wieder ab, während der Ölpreis um rund 3 Prozent zulegte und neue Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt die Risikobereitschaft dämpften.

In Tokyo läuft heute der erste Tag der WebX 2026, Asiens größter Web3-Konferenz - mit Japan als neuem regulatorischen Vorreiter und hochkarätigen Ankündigungen zu Tokenisierung und institutioneller Adoption im Fokus.

Morgen (14. Juli 2026) stehen zwei marktbewegende Ereignisse an: die US-Inflationsdaten für Juni um 14:30 Uhr MESZ und das erste Kongress-Testimony von Fed-Chef Kevin Warsh um 16:00 Uhr MESZ.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 13. Juli 2026 erneut das bekannte Muster: ein Tagesgipfel, der nicht gehalten werden kann. Bitcoin stieg zur Mittagszeit auf rund 64.000 US-Dollar (laut finanzen.net, 13. Juli 2026, Mittagshandel), gab im weiteren Tagesverlauf aber wieder nach. Auslöser waren erneut geopolitische Risiken: Der Ölpreis stieg am Nachmittag um rund 3 Prozent (laut finanzen.net Live-Ticker, 13. Juli 2026), nachdem neue Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt die Risikobereitschaft belasteten. Ethereum notierte am frühen Nachmittag bei rund 1.782 US-Dollar, ein Rückgang von rund 1,3 Prozent gegenüber dem Vortag von 1.806 US-Dollar (laut finanzen.ch, 13. Juli 2026, 12:26 Uhr). Solana notierte bei rund 76,24 US-Dollar, ein Minus von rund 0,8 Prozent gegenüber dem Vortag (laut finanzen.ch, 13. Juli 2026, 12:26 Uhr).

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WebX Tokyo: Asien als neues Gravitationszentrum

Während Washington die Regulierungsfrage noch immer nicht gelöst hat, gibt Tokyo heute einen anderen Takt vor. Die WebX 2026-Konferenz, eine der größten Web3-Veranstaltungen Asiens, eröffnete heute am 13. Juli in Tokyo mit einem programmatischen Signal: Japan hat Krypto-Assets als Finanzinstrumente klassifiziert und damit einen regulatorischen Rahmen geschaffen, den die USA noch schulden. WebX-CEO Ryo Sakai erklärte, Japan befinde sich in einer Phase, in der regulatorische Klarheit größere institutionelle Beteiligung und neues Wachstumskapital erschließen werde. Zu den bestätigten Rednern der heutigen Eröffnung zählen Hayden Adams (Gründer von Uniswap Labs), Katherine Dowling (General Counsel von Bitwise Asset Management) und Alex Svanevik (CEO von Nansen). Die Konferenz findet vor dem Hintergrund statt, dass Binance nach dem MiCA-Rückschlag in Europa aggressiv die asiatische Expansion vorantreibt - ein struktureller Tipp der Branche in Richtung des pazifischen Raums.

CLARITY Act: Kompromisstext noch diese Woche erwartet

Ein neuer Kompromisstext des CLARITY Acts, der die Versionen des Senate Banking und Agriculture Committees zusammenführt, könnte noch diese Woche veröffentlicht werden, mit einer möglichen Floor-Abstimmung in der Woche des 20. Juli. Bis zum 7. August - dem letzten Sitzungstag vor der Sommerpause - verbleiben dem Senat rechnerisch rund 25 Arbeitstage. Die Kerndispute sind unverändert: die Ethik-Klausel rund um Präsident Trumps mehr als eine Milliarde US-Dollar an Krypto-Einnahmen aus dem Jahr 2025, die Section-604-Entwicklerschutzklausel sowie offene Fragen zur SEC- und CFTC-Besetzung. Analysten und Prediction Markets bewerten die Passage noch in 2026 bei rund 48 bis 50 Prozent. Digital Assets verzeichneten im zweiten Quartal 2026 den dritten aufeinanderfolgenden Quartalsverlust - die längste Negativserie seit dem Bärenmarkt von 2022 - da institutionelles Kapital in KI-Aktien rotierte und Bitcoin-ETFs ihre größten Quartalsabflüsse seit Produktstart verzeichneten. Das macht die CLARITY-Passage nicht nur zu einer regulatorischen, sondern auch zu einer Stimmungsfrage für das zweite Halbjahr.

Doppelkatalysator morgen: CPI und Warsh

Der unmittelbare Ausblick konzentriert sich auf den morgigen Dienstag (14. Juli 2026): Um 14:30 Uhr MESZ werden die US-Inflationsdaten für Juni veröffentlicht, gefolgt um 16:00 Uhr MESZ vom ersten offiziellen Kongress-Testimony von Fed-Chef Kevin Warsh vor dem House Financial Services Committee. Ein heißer CPI-Wert zusammen mit einem hawkischen Warsh-Ton wäre der härteste denkbare Doppelschlag für den Kryptomarkt in dieser Woche. Eine schwächere Inflationszahl dagegen - die nach dem schwachen NFP-Bericht vom 2. Juli nicht ausgeschlossen ist - würde Warsh die Möglichkeit geben, eine vorsichtigere Haltung einzunehmen, ohne gegen sein Mandat zu verstoßen. Für Bitcoin, das seit Beginn des Jahres rund 30 Prozent verloren hat, wäre genau das der erste echte Katalysator für eine Erholung, die über ein technisches Bounce hinausgeht.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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