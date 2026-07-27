Bitcoin hält 65.000 Dollar: FOMC morgen, CLARITY-Hoffnung schwindet, Ethereum führt 2026

Kryptomarkt

27.07.26 10:15 Uhr

Bitcoin hält zum Wochenstart die 65.000-Dollar-Marke, während der Markt in einer typischen Pre-FOMC-Stille auf die Fed-Entscheidung morgen Abend wartet - Ethereum ist mit rund 30 Prozent Plus das einzige große Krypto-Asset im Jahresplus, und Senate Majority Leader Thune räumt erstmals ein, den CLARITY Act vor der Sommerpause nicht mehr durch den Senat bringen zu können.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin hält zum Wochenstart bei rund 65.300 US-Dollar - rund 11 Prozent über dem 21-Monats-Tief vom 1. Juli, aber noch 48 Prozent unter dem Allzeithoch vom Oktober 2025. Der Optionsmarkt spekuliert mit 2,5 Milliarden US-Dollar Nominalwert auf einen Anstieg Richtung 72.000 US-Dollar bis Ende Juli.

Ethereum ist mit einem Jahresplus von rund 30 Prozent das einzige große Krypto-Asset im Plus für 2026 und notierte am Montag bei rund 1.954 US-Dollar - zum ersten Mal seit Frühjahr 2026 klar über der 1.900-Dollar-Marke.

Senate Majority Leader John Thune räumte erstmals öffentlich ein, den CLARITY Act vor der Sommerpause am 7. August nicht mehr durch den Senat bringen zu können - die Passage-Odds fielen auf rund 35 Prozent.

Der Kryptomarkt betritt die letzte Juliwoche in einer bekannten Haltung: abwartend, technisch konstruktiv, aber fundamental unentschieden. Bitcoin notierte am Montagmorgen bei rund 65.300 US-Dollar, ein Plus von rund 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag (laut CoinMarketCap, 27. Juli 2026). Die globale Krypto-Marktkapitalisierung hielt sich nahe der Marke von 2,4 Billionen US-Dollar, während der Fear-and-Greed-Index im unteren 30er-Bereich verharrte - ein klassisches Pre-FOMC-Muster der kontrollierten Zurückhaltung. Der Leitzins der Fed liegt seit Dezember 2025 unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Eine erneute Pause morgen wäre die fünfte in Folge.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

FOMC morgen: 70 Prozent Pause, 30 Prozent Erhöhung

Die Fed-Entscheidung fällt am Mittwoch, dem 29. Juli 2026. Laut CME-FedWatch-Daten sehen Markteilnehmer eine Wahrscheinlichkeit von 69,5 Prozent für eine unveränderte Zielspanne von 3,50 bis 3,75 Prozent und eine Wahrscheinlichkeit von 30,5 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Historisch reagiert Bitcoin in Pre-FOMC-Phasen stärker auf den Ton der Guidance als auf die Zinsentscheidung selbst - besonders wenn eine Pause weitgehend eingepreist ist. Analysten erwarten, dass eine Zinspause mit vorsichtigen Kommentaren zur Inflation Bitcoin in Richtung 66.000 bis 68.000 US-Dollar treiben könnte, während eine hawkische Überraschung den Kurs auf rund 61.000 US-Dollar oder darunter drücken würde. Zusätzlich trifft die Bank of Japan zwei Tage nach der Fed ihre eigene Zinsentscheidung - bei einem Yen auf dem schwächsten Stand seit 40 Jahren ein zweiter makroökonomischer Richtungspunkt für die Woche.

CLARITY Act: Thune gibt auf - Frist läuft trotzdem

Die regulatorische Entwicklung der Woche kam nicht aus dem Weißen Haus, sondern vom Capitol Hill. Senate Majority Leader John Thune räumte öffentlich ein, er erwarte keine Passage des CLARITY Acts vor der Sommerpause am 7. August mehr (laut CryptoTimes, 27. Juli 2026). Das Gesetz bleibt über die Frage der Ethik-Durchsetzung blockiert - der zusammengeführte Kompromisstext enthält Ethik-Regelungen mit einem Verfallsdatum 2029, was mehrere Senate-Demokraten als unzureichend ablehnen. Prediction Markets bewerten die Passage noch 2026 nunmehr bei rund 35 Prozent. Für den Kryptomarkt bedeutet das: Regulatorische Klarheit bleibt für den Rest des Jahres ein Risikofaktor, kein Rückenwind - ein strukturelles Hemmnis für institutionelle Neueinsteiger, die auf klare Rechtsgrundlagen warten.

Ethereum führt 2026, Solana erholt sich

Ethereum notierte am 27. Juli 2026 bei rund 1.954 US-Dollar, ein Tagesplus von rund 4,4 Prozent (laut CoinMarketCap/Liputan6, 27. Juli 2026, 06:23 Uhr WIB), und hält damit als einziges großes Krypto-Asset ein Jahresplus von rund 30 Prozent. Bitcoin liegt im gleichen Zeitraum rund 27 Prozent im Minus. Solana notierte bei rund 75 US-Dollar mit einem Wochenplus von rund 5 Prozent, liegt aber im Jahresvergleich noch rund 40 Prozent im Minus. Diese Spreizung zwischen ETH und dem Rest des Marktes ist ungewöhnlich und spiegelt die spezifische institutionelle Nachfrage nach Ethereum-ETFs, die in der zweiten Juliwoche erstmals seit Wochen wieder Zuflüsse verzeichneten, sowie die Annahme einer möglichen bevorstehenden Morgan-Stanley-Produkteinführung wider.

Für die laufende Woche stehen neben der FOMC-Entscheidung am Mittwoch auch die Quartalsergebnisse von Coinbase und Strategy an - zwei Unternehmen, deren Zahlen unmittelbar auf die institutionelle Stimmung gegenüber dem Kryptomarkt zurückwirken. Das Zcash-Ironwood-Upgrade aktiviert am 28. Juli einen neuen Shielded Pool. Und der 7. August bleibt formell die letzte Frist für den CLARITY Act - auch wenn Thunes Eingeständnis die Erwartungen deutlich gedämpft hat.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln bei finanzen.net zero (zzgl. Spreads).